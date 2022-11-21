В ЛНР заявили о частично уничтоженной переброшенной из-под Херсона группировки ВСУ

Марочко заявил о тяжелых потерях среди переброшенных из-под Херсона украинских сил

Часть переброшенной с Херсонского направления в Луганскую народную республику украинской группировки войск уничтожена, ВСУ несут тяжелые потери, до 50 человек в день, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По словам Марочко, есть подтверждения переброски украинских сил с Херсонского направления на территорию ЛНР и в Запорожскую область. Офицер отметил, что еще на прошлой неделе были перекинуты личный состав, много бронетехники, создавались ударные кулаки, часть из них была уничтожена артиллерией и ВКС России, передает РИА «Новости».

Марочко считает, что ВСУ попытаются штурмовать ЛНР по направлению Сватово, Кременной и других участков: противник пополняет войска, а также ведет перегруппировку, но в украинских войсках «довольно серьезные потери». По его словам, только народная милиция зафиксировала за сутки гибель 30 украинских боевиков, уничтожено 11 единиц автомобильной специальной техники, два бронетранспортера и также сбито четыре беспилотных летательных аппарата, ежедневно ВСУ теряют 50 человек личного состава, это безвозвратные потери.

«По моим подсчетам, приблизительно около тысячи украинских военнослужащих – безвозвратные и санитарные потери», – заявил Марочко.

Ранее в Минобороны сообщили, что катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области.

Также в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на трех направлениях.