Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области

Взгляд
21 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
Разделы

Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Отношения России и Чехии убивают с долгосрочной целью

Чехия одна из немногих стран, в которых политика властей в отношении Украины натолкнулась на массовый народный протест Malina Petr/CTK/Global Look Press
Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом». Причем сделала она это одной из первых, несмотря на все издержки для себя и неустойчивое положение местной власти. Этот шаг наверняка будет иметь серьезные последствия. В том числе и такие, которых старательно добиваются инициаторы этой хамской акции.  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

Зеленский использовал Херсон для самопиара, но реальная информация из города играет не в пользу его режима Ukrainian Presidency/ABACA/Reuters
Власти Украины объявили о начале «добровольной» эвакуации жителей из Херсона. Вывоз людей объясняется тяжелой гуманитарной ситуацией в преддверии зимы. Но гуманитарная катастрофа, которую Киев и спровоцировал артобстрелами, лишь одна из нескольких причин эвакуации. Что еще побудило украинский режим очистить оккупированный ВСУ город от жителей? Подробности...
Перейти в раздел…

Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым

Токаев победил на выборах президента Казахстана AP/ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался на еще один срок. Не дожидаясь оглашения результатов голосования, он объявил о ряде крупных реформ в стране. Как изменится внешняя и внутренняя политика государства? И какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если ограничения вдруг сработают не в ту сторону, спровоцировав проблемы с поставками и, как следствие, скачок цен, действие механизма можно будет оперативно отменить. Такое решение позволит ЕС сохранить лицо. Подробности...

Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Цифры, опубликованные Министерством финансов, внушают оптимизм. Если планы монетарных властей будут исполнены, то за судьбу государственных финансов можно не особо волноваться. Подробности...

Сентябрь изменил многое

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В сложные времена уныние – это страшный внутренний враг, и с ним надо бороться. Очень важно дать себе ответ на вопрос: «Ради чего все это, почему конкретно ты должен сносить лишения, с ней связанные?» Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

Перейти в раздел…

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области
    Москва взялась за поиск убийц российских военнопленных Глава Росатома заявил о риске атомной аварии на ЗАЭС Столтенберг перепутал Россию и Украину на Парламентской ассамблее НАТО В Совфеде допустили принятие закона о праздничном дне 31 декабря
    Кремль: Смена власти в Киеве не является целью спецоперации Поражены обстреливающие Белгородскую область установки РСЗО «Ураган» ВСУ Лукашенко усмотрел «договорняк» в ситуации с падением ракеты в Польше Назван срок строительства американской базы на Луне
    Песков ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России За сутки уничтожено более 120 украинских военных на трех направлениях Военные расходы НАТО в сравнении с 2014 годом выросли на 350 млрд долларов Эксперт разъяснил, как пересчитать плату за вывоз мусора на время отпуска

    Главная тема


    Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым

    удары по Кобани


    Эрдоган переложил на Россию ответственность за новую военную операцию Турции в Сирии

    «Наши налоги в деле»


    Читателей NYT ужаснули военные преступления Украины

    ответ Киеву


    В Крыму назвали условие для прибытия боевиков ВСУ на полуостров

    Видео

    катастрофическая инфляция


    Траты на оружие и энергоносители убивают польскую экономику

    ЧМ-2022


    Катарский чемпионат мира по футболу уже проиграл России

    последствия санкций


    Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

    эвакуация жителей


    Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Какой автомобиль вы бы предпочли купить – российский или китайский?

    Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области

    		    21 ноября 2022, 14:42
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    В Херсонской области на реке Днепр был уничтожен катер диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.


    В Госдуме предупредили Киев о «сокрушительном ударе» в случае наступления ВСУ на Крым
    Депутат Шеремет пообещал Киеву «окончательный сокрушительный удар» в случае наступления ВСУ на Крым
    		    20 ноября 2022, 17:57
    Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    Он отметил, что Киев продолжает «бряцать оружием и пытаться запугивать крымчан». Поэтому Шеремет предупредил, что Россия еще не начала по-серьезному применять имеющееся у нее оружие, сообщает РИА «Новости».

    «Поэтому в случае попыток наступления на Крым украинские войска получат не только отпор, но и окончательный сокрушительный удар. Это будет началом конца для нынешней киевской хунты», – сказал депутат.

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на украинские угрозы «вернуть Крым» напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.

    Коментарии (116)
    В Крыму назвали условие для прибытия боевиков ВСУ на полуостров
    Крымский депутат Гемпель: Боевики ВСУ могут попасть на территорию Крыма только в качестве военнопленных
    		    21 ноября 2022, 10:25
    Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Существует только один способ добраться до Крыма для украинских боевиков – в роли военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, реальное осуществление намерений Киева захватить Крым окажется для ВСУ бедствием, так как ответ ВС России в этом случае будет незамедлительным и сокрушительным. Кроме того, Гемпель заметил, что в роли военнопленных бойцы ВСУ принесут пользу на строящихся объектах, передает РИА «Новости».

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на угрозы Киева ответил, что в случае, если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар».

    Коментарии (28)
    ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
    Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
    		    21 ноября 2022, 09:59
    Фото: REUTERS
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.

    Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара. 

    Коментарии (26)
    Росэнергоатом осудил цинизм МАГАТЭ в вопросе ударов Украины по Запорожской АЭС
    Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа назвал верхом цинизма заявление МАГАТЭ об ударах Украины по Запорожской АЭС
    		    21 ноября 2022, 01:56
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на Запорожской АЭС после украинских обстрелов являются верхом цинизма, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

    Карчаа раскритиковал заявление о том, что критическая инфраструктура не пострадала: «А что на АЭС является не критической инфраструктурой?». Он указал, что формально к таковой не относятся, например, емкости с турбинным маслом, азотно-кислородная станция и емкости с водородом, которые украинские войска активно обстреливали, передает ТАСС.

    «Вы представляете, что было бы, если загорелись 240 тонн масла, если бы взорвались два других объекта? К чему привел бы такой пожар?» – заявил он, добавив, что говорить о некритичности повреждений в данном случае – верх цинизма. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда ничем вообще».

    Он сообщил, что инспекторы МАГАТЭ получат доступ для осмотра Запорожской АЭС, но только в рамках мандата. Хотя сами инспекторы считают, что мандат действует без ограничений, МАГАТЭ отвечает за ядерную безопасность, поэтому они получат доступ на «соответствующие объекты», сказал Карчаа. Если же они пожелают осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано. «Не потому, что мы что-то скрываем, а потому что работать надо в рамках мандата», – пояснил он.

    Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить обстрелы ЗАЭС. При этом он заявил: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении также сказано, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.

    Коментарии (18)
    Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
    Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
    		    21 ноября 2022, 02:31
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.

    Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times

    Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.

    New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».

    В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.

    Коментарии (33)
    Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС
    Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил удивление детальным знанием Путина о ситуации на Запорожской АЭС
    		    21 ноября 2022, 06:49
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Гросси сказал, что его поразила осведомленность Путина – президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у экспертов МАГАТЭ возможность беспрепятственно работать на Запорожской АЭС, Гросси сказал: «Да, вы же знаете, мы – МАГАТЭ». Он подтвердил, что эксперты столкнулись с некоторыми ограничениями, но «все, что нужно было увидеть, смогли увидеть».

    Он призвал организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, пока станция не будет защищена, сохраняется риск ядерной катастрофы. Такая зона, как заявил Гросси, «означает «не атакуйте станцию». Ситуация вокруг ЗАЭС «беспрецедентна во многих отношениях», обстановка «нестабильна и требует срочных действий», сказал он.

    Напомним, Гросси встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в октябре. В воскресенье он сообщил, что снова посетит Россию и Украину в целях обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси заявил о необходимости прекратить обстрелы ЗАЭС. При этом он сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении говорится, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.

    Коментарии (30)
    Сын Трампа опубликовал мем о Байдене и Зеленском
    Трамп-младший опубликовал фотоколлаж о помощи Украине со стороны США

    21 ноября 2022, 10:19

    Текст: Антон Никитин

    Сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший опубликовал мем*, высмеяв политику действующего хозяина Белого дома Джо Байдена по оказанию помощи Украине.

    На своей странице в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) Трамп-младший разместил фотоколлаж с президентом Украины Владимиром Зеленским, который будто бы спрашивает у американского коллеги по телефону: «Где мои деньги, Джо?».

    «Успокойся, мои 87 тыс. налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», – отвечает Байден.

    В комментариях Трамп-младший отметил, что это всего лишь пародия, передает РИА «Новости».

    При этом сын бывшего американского лидера добавил, что не удивится, как и любой здравомыслящий человек, что так все и было на самом деле.

    Байден все чаще подвергается критике за военную поддержку Украины и игнорирование внутренних экономических проблем в США. После прошедших выборов в Конгресс республиканцы внесли в Палату представителей Конгресса США проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины.

    Американист Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД не исключил, что если республиканцам удастся доказать факты коррупции, то Джо Байдену будет угрожать импичмент.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (0)
    Володин потребовал трибунала над Зеленским
    Володин: После расстрела российских военных Зеленский должен предстать перед трибуналом

    21 ноября 2022, 08:58

    Текст: Антон Никитин

    Украинские националисты, расстрелявшие сдавшихся в плен российских военнослужащих в Макеевке, повели себя, как фашисты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвав судить президента Украины Владимира Зеленского.

    «Не забудем, не простим…» – написал Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что свидетельства расстрела украинскими нацистами российских военнослужащих – лежачих, без оружия – видели все. Так ведут себя фашисты, подчеркнул спикер ГД.

    По его словам, киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства. 

    Главы европейских государств до сих пор не осудили эти преступления, отметил он. Володин напомнил, что такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан.

    История ничему не учит, выразил сожаление спикер нижней палаты российского парламента.

    По его словам, страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови.

    Володин призвал судить президента Украины Владимира Зеленского. «Он должен предстать перед трибуналом», – уверен спикер Госдумы.

    Ранее медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар заявила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.

    Коментарии (21)
    Кулеба потребовал запретить во всем мире «российскую пропаганду»
    Кулеба призвал «ЕС и другие страны» запретить «российскую государственную пропаганду»

    21 ноября 2022, 04:27

    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская государственная пропаганда» в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена.

    Так Кулеба в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отреагировал на обсуждение по российскому ТВ ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

    Напомним, Евросоюз считает, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре приближается к критическому значению. Украинские власти заявили, что в результате ракетных ударов выведена из строя половина энергосистемы страны.

    Коментарии (13)
    В США назвали принципиальную разницу между Россией и Украиной

    20 ноября 2022, 19:45

    Текст: Ольга Иванова

    Россию можно называть независимым государством, так как они никогда не шла шла на поводу у западных стран, этого нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.

    В беседе с журналистом New Yorker Исааком Хотинером Калдуэлл отметил, что назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, которые навязывает США и другие страны Запада всему миру.

    Также Хотинер и Калдуэлл порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. По их мнению, российский политик придерживается традиционных представлений о суверенитете, поэтому Москва принимает во внимание критику западных стран, но остается при своем мнении, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.

    Коментарии (3)
    Во Франции раскритиковали Подоляка после слов о России

    20 ноября 2022, 17:00

    Текст: Ольга Иванова

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попал под критику читателей французской газеты Le Figaro после заявления о том, что переговоры с Москвой будут означать капитуляцию Киева.

    Один из пользователей задался вопросом действительно ли Подоляк думает, что Киев что-то будет решать. «Если западники во главе с США перекроют кран, все кончено. В какой-то момент им навяжут переговоры. Это единственный выход», – написал он, сообщает РИА «Новости».

     «Это Киев создал условия для войны по приказу Вашингтона. Европа и так для вас сделала слишком много, когда вы даже не заслуживаете этого. Еще и отрицаете необходимость переговоров», – отметил другой комментатор.

    «Киевской пропаганде конец... Зеленскому уже никто не верит, особенно после удара по Польше... мат!» – написал один из читателей.

    «Мой совет Зеленскому и его окружению: хватит гнаться за войной. Дипломатическое решение гораздо мудрее», – подметил еще один комментатор.

    Ранее Подоляк заявил, что Украина сочтет своим партнером того, кто будет готов вести переговоры на предварительных условиях, поставленных Киевом.

    Коментарии (3)
    Лукашенко усмотрел «договорняк» в ситуации с падением ракеты в Польше

    21 ноября 2022, 13:06

    Текст: Антон Никитин

    Упавшая на польской территории ракета была украинской, ситуация в целом напоминает «договорняк», считает глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Ах, упало что-то на территорию Польши», – сказал Лукашенко в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает РИА «Новости».

    Глава Белоруссии посетовал, что никто не задается элементарным вопросом: «Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными (…), развернулась и пошла в обратную сторону (на запад – прим. ВЗГЛЯД)?» Стреляли ведь на восток – оттуда же летят российские ракеты, сказал Лукашенко, призвав профессионалов оценить эту информацию. Таких случайностей не бывает, подчеркнул глава Белоруссии.

    Лукашенко добавил, что в момент, когда ВСУ запускали ракеты С-300, российских ракет в воздухе не было. «По каким объектам они били? Молчат, и американцы молчат», – подчеркнул он, отметив, что «они понимают, что контролируем эту территорию, кое-что видим».

    «Почему именно во время саммита «двадцатки» вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено? Я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда», – сделал вывод белорусский президент.

    Лукашенко также обратил внимание, что ситуация в Польше постепенно пропадает из внимания западных СМИ. «Поляки и украинцы сожалеют, что это не российская ракета: им надо нас спровоцировать, им нужна эскалация», – констатировал он.

    Между тем издание Rzeczpospolita сообщает, что польская прокуратура отказалась допустить украинских следователей к расследованию дела о падении на своей территории ракеты. Источник издания заявил, что для этого нет «юридической возможности». По его словам, изучаются все версии, включая ту, согласно которой могла упасть ракета противовоздушной обороны Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как Россия воспользуется разладом между Украиной и Западом, возникшим в процессе поиска виновника падения ракет в Польше.

    Коментарии (0)
    Песков: Смена власти в Киеве не является целью спецоперации
    		    21 ноября 2022, 13:24
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Смена действующей власти на Украине не является целью российской специальной военной операции, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент Владимир Путин уже говорил об этом ранее, напомнил Песков, отвечая на вопрос, является ли смена режима Владимира Зеленского одной из целей СВО, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Москва в ходе специальной военной операции на Украине хочет достичь своих целей, и она их достигнет. Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что Москва якобы не стремится к переговорам с Киевом, а хочет добиться краткосрочного «затишья» в боевых действиях.

    Ранее в понедельник бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Фред Флейтц заявил, что американские власти должны продолжать вооружать Украину, однако от Киева следует требовать мирных переговоров с Москвой.

    Коментарии (50)
    Германия пообещала Украине помощь в ремонте ЛЭП, водопроводов и газопроводов
    DW: Германия пообещала Украине помощь в ремонте ЛЭП, водопроводов и газопроводов

    21 ноября 2022, 10:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Германия продолжит оказывать дальнейшую помощь Украине на фоне российских атак на украинскую инфраструктуру, заявила министр развития ФРГ Свенья Шульце.

    Как заявила Шульце в интервью каналу ARD, Германия будет поставлять генераторы, ремонтировать водопроводы, газопроводы и линии электропередач, чтобы «Украина смогла выдержать эту войну», передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Ранее стало известно о жалобе Киева Вашингтону и Брюсселю. Киевские власти заявили, что у Украины не хватит нужного оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов.

    Напомним, еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре подходит к критическому значению, полагает Евросоюз.

    Коментарии (16)
    Читателей NYT ужаснули военные преступления Украины
    Читатели NYT пришли в ужас от видео с расстрелом российских бойцов солдатами ВСУ
    		    21 ноября 2022, 14:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Читатели газеты New York Times пришли в ужас после просмотра кадров с казнью российских солдат и обвинили киевский режим в военных преступлениях.

    При этом в Twitter-аккаунте издания ссылка на статью сопровождается примечанием о том, что в социальных сетях не утихают споры, было ли это военным преступлением или «самообороной» бойцов ВСУ.

    «Какая самооборона? Когда все лежат лицом вниз на земле... Очевидно, они совершили военное преступление!», – передает РИА «Новости» мнение пользователя ttravel07.

    «Наши налоги в деле», – съязвил John.

    «Украина совершила преступление, убив этих солдат, но как всегда скажут, что виноваты безоружные русские бойцы, потому что они там находились. Украина и Запад давно вообразили, что всегда правы и не совершают преступлений, но это не так», – подытожил Andrew Napoli.

    «А что NYT думает о российском военнопленном, связанном прочными веревками и пищевой пленкой и заживо сожженным украинскими нацистами? Самооборона?» – задался вопросом пользователь.

    «Украина совершала военные преступления задолго до ввода российских войск», – заявил judgement kitten.

    Ранее офицер народной милиции республики Андрей Марочко сообщил, что российских пленных солдат из ЛНР в селе Макеевка расстреляли бойцы десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). «80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», – добавил он.

    Напомним, в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.

    Коментарии (4)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •