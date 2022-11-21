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Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области
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В Херсонской области на реке Днепр был уничтожен катер диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.
В Госдуме предупредили Киев о «сокрушительном ударе» в случае наступления ВСУ на Крым
Депутат Шеремет пообещал Киеву «окончательный сокрушительный удар» в случае наступления ВСУ на Крым
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Если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Он отметил, что Киев продолжает «бряцать оружием и пытаться запугивать крымчан». Поэтому Шеремет предупредил, что Россия еще не начала по-серьезному применять имеющееся у нее оружие, сообщает РИА «Новости».
«Поэтому в случае попыток наступления на Крым украинские войска получат не только отпор, но и окончательный сокрушительный удар. Это будет началом конца для нынешней киевской хунты», – сказал депутат.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на украинские угрозы «вернуть Крым» напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
В Крыму назвали условие для прибытия боевиков ВСУ на полуостров
Крымский депутат Гемпель: Боевики ВСУ могут попасть на территорию Крыма только в качестве военнопленных
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Существует только один способ добраться до Крыма для украинских боевиков – в роли военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, реальное осуществление намерений Киева захватить Крым окажется для ВСУ бедствием, так как ответ ВС России в этом случае будет незамедлительным и сокрушительным. Кроме того, Гемпель заметил, что в роли военнопленных бойцы ВСУ принесут пользу на строящихся объектах, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на угрозы Киева ответил, что в случае, если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар».
ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.
Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара.
Росэнергоатом осудил цинизм МАГАТЭ в вопросе ударов Украины по Запорожской АЭС
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа назвал верхом цинизма заявление МАГАТЭ об ударах Украины по Запорожской АЭС
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Утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на Запорожской АЭС после украинских обстрелов являются верхом цинизма, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа раскритиковал заявление о том, что критическая инфраструктура не пострадала: «А что на АЭС является не критической инфраструктурой?». Он указал, что формально к таковой не относятся, например, емкости с турбинным маслом, азотно-кислородная станция и емкости с водородом, которые украинские войска активно обстреливали, передает ТАСС.
«Вы представляете, что было бы, если загорелись 240 тонн масла, если бы взорвались два других объекта? К чему привел бы такой пожар?» – заявил он, добавив, что говорить о некритичности повреждений в данном случае – верх цинизма. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда ничем вообще».
Он сообщил, что инспекторы МАГАТЭ получат доступ для осмотра Запорожской АЭС, но только в рамках мандата. Хотя сами инспекторы считают, что мандат действует без ограничений, МАГАТЭ отвечает за ядерную безопасность, поэтому они получат доступ на «соответствующие объекты», сказал Карчаа. Если же они пожелают осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано. «Не потому, что мы что-то скрываем, а потому что работать надо в рамках мандата», – пояснил он.
Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить обстрелы ЗАЭС. При этом он заявил: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении также сказано, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
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Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.
Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times.
Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.
New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил удивление детальным знанием Путина о ситуации на Запорожской АЭС
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Глава российского государства Владимир Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сказал, что его поразила осведомленность Путина – президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Отвечая на вопрос о том, была ли у экспертов МАГАТЭ возможность беспрепятственно работать на Запорожской АЭС, Гросси сказал: «Да, вы же знаете, мы – МАГАТЭ». Он подтвердил, что эксперты столкнулись с некоторыми ограничениями, но «все, что нужно было увидеть, смогли увидеть».
Он призвал организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, пока станция не будет защищена, сохраняется риск ядерной катастрофы. Такая зона, как заявил Гросси, «означает «не атакуйте станцию». Ситуация вокруг ЗАЭС «беспрецедентна во многих отношениях», обстановка «нестабильна и требует срочных действий», сказал он.
Напомним, Гросси встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в октябре. В воскресенье он сообщил, что снова посетит Россию и Украину в целях обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси заявил о необходимости прекратить обстрелы ЗАЭС. При этом он сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении говорится, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Сын Трампа опубликовал мем о Байдене и Зеленском
Трамп-младший опубликовал фотоколлаж о помощи Украине со стороны США
Сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший опубликовал мем*, высмеяв политику действующего хозяина Белого дома Джо Байдена по оказанию помощи Украине.
На своей странице в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) Трамп-младший разместил фотоколлаж с президентом Украины Владимиром Зеленским, который будто бы спрашивает у американского коллеги по телефону: «Где мои деньги, Джо?».
«Успокойся, мои 87 тыс. налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», – отвечает Байден.
В комментариях Трамп-младший отметил, что это всего лишь пародия, передает РИА «Новости».
При этом сын бывшего американского лидера добавил, что не удивится, как и любой здравомыслящий человек, что так все и было на самом деле.
Байден все чаще подвергается критике за военную поддержку Украины и игнорирование внутренних экономических проблем в США. После прошедших выборов в Конгресс республиканцы внесли в Палату представителей Конгресса США проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины.
Американист Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД не исключил, что если республиканцам удастся доказать факты коррупции, то Джо Байдену будет угрожать импичмент.
Володин потребовал трибунала над Зеленским
Володин: После расстрела российских военных Зеленский должен предстать перед трибуналом
Украинские националисты, расстрелявшие сдавшихся в плен российских военнослужащих в Макеевке, повели себя, как фашисты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвав судить президента Украины Владимира Зеленского.
«Не забудем, не простим…» – написал Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что свидетельства расстрела украинскими нацистами российских военнослужащих – лежачих, без оружия – видели все. Так ведут себя фашисты, подчеркнул спикер ГД.
По его словам, киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства.
Главы европейских государств до сих пор не осудили эти преступления, отметил он. Володин напомнил, что такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан.
История ничему не учит, выразил сожаление спикер нижней палаты российского парламента.
По его словам, страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови.
Володин призвал судить президента Украины Владимира Зеленского. «Он должен предстать перед трибуналом», – уверен спикер Госдумы.
Ранее медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар заявила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Кулеба потребовал запретить во всем мире «российскую пропаганду»
Кулеба призвал «ЕС и другие страны» запретить «российскую государственную пропаганду»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская государственная пропаганда» в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена.
Так Кулеба в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отреагировал на обсуждение по российскому ТВ ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Напомним, Евросоюз считает, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре приближается к критическому значению. Украинские власти заявили, что в результате ракетных ударов выведена из строя половина энергосистемы страны.
В США назвали принципиальную разницу между Россией и Украиной
Россию можно называть независимым государством, так как они никогда не шла шла на поводу у западных стран, этого нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.
В беседе с журналистом New Yorker Исааком Хотинером Калдуэлл отметил, что назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, которые навязывает США и другие страны Запада всему миру.
Также Хотинер и Калдуэлл порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. По их мнению, российский политик придерживается традиционных представлений о суверенитете, поэтому Москва принимает во внимание критику западных стран, но остается при своем мнении, сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
Во Франции раскритиковали Подоляка после слов о России
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попал под критику читателей французской газеты Le Figaro после заявления о том, что переговоры с Москвой будут означать капитуляцию Киева.
Один из пользователей задался вопросом действительно ли Подоляк думает, что Киев что-то будет решать. «Если западники во главе с США перекроют кран, все кончено. В какой-то момент им навяжут переговоры. Это единственный выход», – написал он, сообщает РИА «Новости».
«Это Киев создал условия для войны по приказу Вашингтона. Европа и так для вас сделала слишком много, когда вы даже не заслуживаете этого. Еще и отрицаете необходимость переговоров», – отметил другой комментатор.
«Киевской пропаганде конец... Зеленскому уже никто не верит, особенно после удара по Польше... мат!» – написал один из читателей.
«Мой совет Зеленскому и его окружению: хватит гнаться за войной. Дипломатическое решение гораздо мудрее», – подметил еще один комментатор.
Ранее Подоляк заявил, что Украина сочтет своим партнером того, кто будет готов вести переговоры на предварительных условиях, поставленных Киевом.
Лукашенко усмотрел «договорняк» в ситуации с падением ракеты в Польше
Упавшая на польской территории ракета была украинской, ситуация в целом напоминает «договорняк», считает глава Белоруссии Александр Лукашенко.
«Ах, упало что-то на территорию Польши», – сказал Лукашенко в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает РИА «Новости».
Глава Белоруссии посетовал, что никто не задается элементарным вопросом: «Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными (…), развернулась и пошла в обратную сторону (на запад – прим. ВЗГЛЯД)?» Стреляли ведь на восток – оттуда же летят российские ракеты, сказал Лукашенко, призвав профессионалов оценить эту информацию. Таких случайностей не бывает, подчеркнул глава Белоруссии.
Лукашенко добавил, что в момент, когда ВСУ запускали ракеты С-300, российских ракет в воздухе не было. «По каким объектам они били? Молчат, и американцы молчат», – подчеркнул он, отметив, что «они понимают, что контролируем эту территорию, кое-что видим».
«Почему именно во время саммита «двадцатки» вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено? Я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда», – сделал вывод белорусский президент.
Лукашенко также обратил внимание, что ситуация в Польше постепенно пропадает из внимания западных СМИ. «Поляки и украинцы сожалеют, что это не российская ракета: им надо нас спровоцировать, им нужна эскалация», – констатировал он.
Между тем издание Rzeczpospolita сообщает, что польская прокуратура отказалась допустить украинских следователей к расследованию дела о падении на своей территории ракеты. Источник издания заявил, что для этого нет «юридической возможности». По его словам, изучаются все версии, включая ту, согласно которой могла упасть ракета противовоздушной обороны Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как Россия воспользуется разладом между Украиной и Западом, возникшим в процессе поиска виновника падения ракет в Польше.
Песков: Смена власти в Киеве не является целью спецоперации
Смена действующей власти на Украине не является целью российской специальной военной операции, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент Владимир Путин уже говорил об этом ранее, напомнил Песков, отвечая на вопрос, является ли смена режима Владимира Зеленского одной из целей СВО, передает ТАСС.
Песков добавил, что Москва в ходе специальной военной операции на Украине хочет достичь своих целей, и она их достигнет. Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что Москва якобы не стремится к переговорам с Киевом, а хочет добиться краткосрочного «затишья» в боевых действиях.
Ранее в понедельник бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Фред Флейтц заявил, что американские власти должны продолжать вооружать Украину, однако от Киева следует требовать мирных переговоров с Москвой.
Германия пообещала Украине помощь в ремонте ЛЭП, водопроводов и газопроводов
DW: Германия пообещала Украине помощь в ремонте ЛЭП, водопроводов и газопроводов
Германия продолжит оказывать дальнейшую помощь Украине на фоне российских атак на украинскую инфраструктуру, заявила министр развития ФРГ Свенья Шульце.
Как заявила Шульце в интервью каналу ARD, Германия будет поставлять генераторы, ремонтировать водопроводы, газопроводы и линии электропередач, чтобы «Украина смогла выдержать эту войну», передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее стало известно о жалобе Киева Вашингтону и Брюсселю. Киевские власти заявили, что у Украины не хватит нужного оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов.
Напомним, еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре подходит к критическому значению, полагает Евросоюз.
Читателей NYT ужаснули военные преступления Украины
Читатели NYT пришли в ужас от видео с расстрелом российских бойцов солдатами ВСУ
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Читатели газеты New York Times пришли в ужас после просмотра кадров с казнью российских солдат и обвинили киевский режим в военных преступлениях.
При этом в Twitter-аккаунте издания ссылка на статью сопровождается примечанием о том, что в социальных сетях не утихают споры, было ли это военным преступлением или «самообороной» бойцов ВСУ.
«Какая самооборона? Когда все лежат лицом вниз на земле... Очевидно, они совершили военное преступление!», – передает РИА «Новости» мнение пользователя ttravel07.
«Наши налоги в деле», – съязвил John.
«Украина совершила преступление, убив этих солдат, но как всегда скажут, что виноваты безоружные русские бойцы, потому что они там находились. Украина и Запад давно вообразили, что всегда правы и не совершают преступлений, но это не так», – подытожил Andrew Napoli.
«А что NYT думает о российском военнопленном, связанном прочными веревками и пищевой пленкой и заживо сожженным украинскими нацистами? Самооборона?» – задался вопросом пользователь.
«Украина совершала военные преступления задолго до ввода российских войск», – заявил judgement kitten.
Ранее офицер народной милиции республики Андрей Марочко сообщил, что российских пленных солдат из ЛНР в селе Макеевка расстреляли бойцы десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). «80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», – добавил он.
Напомним, в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.