Юрист: Россия не должна выполнять решение британского суда к «Группе Вагнера»

Высокий суд Лондона удовлетворит иск против «Группы Вагнера» и вместе с этим те требования, которые были заявлены, но Россия это решение суда исполнять не должна, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша, комментируя решение британской юрфирмы подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины.

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать иск в Высокий суд Лондона на «Группу Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине. По их словам, «жертвы среди украинцев уже сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера».

«Вот некие лица, компании подают на российские организации, объединения, саму Россию, российских граждан в суд, а в данном случае – в английский суд. Что при этом происходит: они распространяют свою юриспруденцию, свое право на весь мир, демонстрируя, что есть господа, а все остальные – плебеи, которые должны стоять по стойке смирно и иногда поддакивать», – говорит Юкша.

Он отмечает, что подобным образом действуют американцы, распространяя свою юрисдикцию на все страны. Получая решение суда, они задействуют или пытаются задействовать международные организации для того, чтобы указывать, что есть решение «независимого» суда, хотя юрист считает спорным независимость англосаксонских организаций.

«Решение, скорее всего, состоится. Но я считаю, что Россия в данном случае не может и не должна реагировать на такие глупости. Такие названия как Суд Великобритании, Швеции (юрисдикция которого прописана во многих договорах) просто должны перестать существовать для наших организаций, как некие организации, которые принимают какие-либо юридически значимые решения. Мы не должны признавать подобных решений, они нам неинтересны по определению», – считает специалист.

Он отмечает, что англосаксонская система права сильно отличается от европейской, где есть кодифицированные акты, которых фактически нет в Великобритании и США. Суд, по мнению собеседника, в англосаксонских странах действует не по справедливости, а по чувствам: не понравился человек – дают ему 25 лет, а за проделки того же толка, если нарушитель понравился суду, могут дать и 4 года. Более того, в таких судах есть возможность подмены доказательств, фальсификации данных и другие подобные меры, применяемые для вынесения «правильного решения».

Что касается иска к «Группе Вагнера», то юрист абсолютно уверен, что претензии будут признаны обоснованными и суд удовлетворит те требования, которые были заявлены. Однако Россия в данном случае должна игнорировать этот факт.

Отметим, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции России на Украине. Они активно работают в районе Артемовска (Бахмута). В середине октября «вагнеровцам» пришлось выводить мирное население прямо под обстрелом украинских подразделений.