|
|
«Вагнеровцы» под украинским обстрелом вывели беженцев из Артемовска
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинские войска открыли огонь по эвакуационным группам, выводящим беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР, сообщают очевидцы.
Один из раненных жителей города Максим рассказал, что на мирных жителей с украинских «беспилотников скидывали гранаты». «Мы залезли в подвал, а там сидят бойцы, и начало нас накрывать. Сидели, сидели, вроде прекратилось, мы перебежками дальше, но так влупило, страшно, я первый раз такие смерти видел», – сообщил он. Как рассказал Максим, эвакуацию проводили бойцы группы «Вагнера». В результате удара по эвакуационной группе погибли три человека, в том числе выводившие мирных жителей «вагнеровцы».
Эвакуированная жительница Артемовска Татьяна рассказала, что бойцы выводили мирных граждан, рискуя собственной жизнью: «Выводили, потом вывозили такими дебрями… Оно им надо? Часа полтора шли пешком, грязные… Спасибо ребятам, обувь дали», – передает РИА «Новости».
Боец группировки «Бахмут» группы «Вагнера» рассказал, что «брали, получается, мирное население, пять-шесть человек». Мирных граждан вывозили под обстрелом – украинским войскам «без разницы было».
Один из бойцов группы «Вагнер» сообщил, что в последнее время украинские подразделения неоднократно пытались прорвать оборону российских сил на лисичанском направлении. По его словам, группа «Вагнер» оборудует взводные опорные пункты на передовой и не собирается сдавать те территории, где находится. «Недооценивать противника нельзя. За все время противник показал, что может воевать, потому что там много наемников», – сказал он.
Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что в ДНР и ЛНР для вооруженных сил Украины сохраняется очень тяжелая ситуация, особенно на артемовском направлении.
Комплексы «Пенициллин» применили на Украине против артиллерии НАТО
Новейшие российские комплексы разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях на Украине
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с переданной украинским войскам, сообщил информированный источник.
По словам осведомленного источника, несколько новейших российских комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине, в ходе которой продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе против применяемых украинскими военными артиллерийских систем стран НАТО, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце 2020 года вооруженные силы России получили новейшие комплексы «Пенициллин», которые предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Итальянцы выступили за мирные переговоры России и Украины
Опрос показал, что не менее 60% итальянцев выступили за мирные переговоры России и Украины
|
|
После начала спецоперации России на Украине большинство граждан Италии поддержали Киев и правительство президента Владимира Зеленского, но через восемь месяцев не менее 60% высказались за проведение мирных переговоров, следует из результатов опроса телепередачи Di Martedì.
Опрос предложил провести Нандо Паньончелли, оказалось, что не менее 60% граждан хотели бы, чтобы Украина вступила в мирные переговоры с Россией. Лишь 27% выступили за то, чтобы продолжить поддерживать Киев.
В публикации издания Nicolaporro говорится, что это произошло на фоне грозящего столкновения Азии и Европы, возврата к холодной войне и энергетических проблемах, с которыми столкнулась Европа.
В статье приводятся и сложности, возникшие на политическом уровне в Италии, когда «Движение пяти звезд» выступило против отправки оружия Киеву.
Ранее ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци предупредил, что зима 2023/2024 годов окажется сложнее, чем грядущая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии разразился скандал из-за слов чиновника о поставках оружия Украине
Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман раскритиковала заявления чиновника Шмидта о поставках танков на Украину
|
|
Сравнения главы ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта поставок оружия Киеву с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе вызвало недовольство члена комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил призывы поставлять Киеву танки Leopard 2 с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия «Фау-2», которую пропаганда называла «вундерваффе» – чудо-оружием, передает РИА «Новости».
Шмидт отметил, что иногда у него возникает искушение назвать это немецким синдромом «Фау-2». Он считает, что никакого «чудо-оружия», которое вмиг прекратило бы конфликт на Украине, не существует.
Слова Шмидта вызвали гнев председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
«Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно», – заявила Штрак-Циммерман (СвДП) агентству DPA.
Ранее Штрак-Циммерманн в рамках поездки в Киев призвала к поставкам танков и боевых машин пехоты Украине, чтобы та пережила зиму.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно
|
|
ВСУ ведут разведку боем, хотят закрепиться в нескольких областях перед приходом холодов, когда наступать станет намного сложнее, но поспешность приводит к ошибкам, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу стало известно о попытках ВСУ наступать сразу на нескольких направлениях.
«Армия России сможет отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. У нас было время окапаться на этих рубежах, создать оборону. Главное – продержаться до конца месяца и нанести ВСУ как можно больше урона. За несколько недель боев и контрнаступлений в районе Лимана, Изюма, Купянска противник устал физически и морально, потерял много техники и людей», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
Эксперт особо отметил действия российской артиллерии и авиации, в том числе более массовое использование беспилотников, включая «Герань» и «Ланцет», а также «длинной руки» – нанесение ракетных ударов по различным объектам в разных регионах Украины. «Наносятся удары по энергосистеме, коммуникациям, по центрам принятия решений. Это оказывает воздействие», – пояснил он.
Дандыкин приветствовал решение херсонских властей предоставить жителям возможность на время выехать из районов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. «Наши войска уже получили пополнение, но основная масса мобилизованных будет участвовать в создании резервов, они подойдут попозже – ближе к зиме», – указал эксперт.
О начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области рассказал заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов. По его словам, российская армия готова стоять до конца. Он напомнил, как в конце августа была качественно купирована активная фаза наступления врага в районе Посад-Покровского. Из сводки Минобороны РФ следует, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отражении российскими войсками попыток наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Были уничтожены около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
«Это прощупывание, ВСУ ведут разведку боем. Наступать на херсонском направлении им гораздо сложнее, чем на харьковскому, где есть леса и можно спрятаться. А в условиях глубокой осени спрятаться, затаиться или наступать станет очень тяжело, все будет видно с воздуха. Те резервы, которые создали ВСУ за счет нескольких волн мобилизации, таят. Они спешат закрепиться в преддверии зимы, дождаться пополнения ресурсов, средств ПВО. Сейчас особенно Германия усердствует в поставках и даже перещеголяла США», – отметил Дандыкин.
Частичная мобилизация в России близка к завершению. «Поэтому ВСУ торопятся и делают ошибки», – указал капитан I ранга, напомнив, что с начала спецоперации безвозвратные потери ВСУ составили уже 120 тысяч человек (с учетом раненых).
Эксперт также отреагировал на очередную попытку Украины высадить десант возле Запорожской АЭС. Впервые украинские военные попробовали захватить станцию в начале осени. «ВСУ должны хвастаться перед спонсорами и убеждать население, что они все-таки побеждают. В результате новой попытки высадиться возле ЗАЭС было утоплено большое количество подготовленных спецназовцев, которые доставлялись туда на баржах и американских штурмовых лодках. Такие прощупывания заканчиваются тем, что опять погибли десятки человек», – подытожил эксперт.
По данным Минобороны, ударами армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии в бухте Каховского водохранилища рядом с поселком Осокоровка Херсонской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».
На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине
Основатель Tesla заявил о попытках России «убить» систему спутникового Интернета Starlink на Украине
|
|
Россия старается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Он написал в своем Twitter (запрещен в России), что Starlink является единственной системой связи, которая все еще работает «на фронте». Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть, передает РИА «Новости».
Ранее Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области
Власти Херсонской области сообщили об активной фазе наступления ВСУ в регионе
|
|
Началась активная фаза наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, но армия России готова отразить атаки, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в субботу началась активная фаза наступления ВСУ, которую ожидали. Происходящее ничего не значит, подчеркнул Стремоусов, так как армия России готова отражать все атаки, стоять до конца, передает ТАСС его слова.
Он напомнил о 28 августе, когда тоже была активная фаза в районе Посад-Покровского, тогда ее качественно купировала российская армия.
«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит», – заявил замгубернатора региона в эфире «Соловьев.Live» в субботу.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что ВСУ начали активную атаку в Херсонской области. А власти региона рекомендовали жителям правобережной части области выехать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жертвами теракта на полигоне в Белгородской области стали 11 человек
|
|
В результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, погибли 11 человек, 15 человек пострадали; террористы уничтожены, сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило, что граждане «одной из стран СНГ» устроили теракт на полигоне Западного военного округа – террористы открыли огонь из стрелкового оружия по подразделению. Нападение произошло во время занятия по огневой подготовке с «лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации».
Сообщается, что «11 человек получили смертельные ранения», 15 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста, передает ТАСС.
Напомним, в результате украинского теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, силами ФСБ удалось предотвратить теракты в Московском регионе и Брянске. Ветеран «Альфы» Алексей Филатов указывал, что украинские террористы ведут полноценную диверсионную работу.
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Войска России смогли отбить попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он сообщил, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, но все атаки были отражены, передает ТАСС.
Конашенков добавил, что удалось уничтожить около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Также российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в регионе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС России отразили все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
Врио замгубернатора Херсонской области Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ
|
|
Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление в Херсонской области, российские военные отразили попытки прорыва ВСУ, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что наступления укронцистов в Херсонской области завершились провалом, российская армия полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении.
По словам Стремоусова, около пяти утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием огня около 30 танков и БМП пошли в наступление.
Мобильные группы ВСУ на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны – Меловое, в этом время по наступающим бронегруппам нацистов и наемников начала работать артиллерия и минометы. Вертолеты армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники, рассказал Стремоусов.
Ранее российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.
Военный эксперт Василий Дандыкин проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкор сообщил об атаках ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент Коц сообщил об атаке ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в субботу опубликовал сообщение о том, что вооруженные силы Украины начали атаку в Херсонской области.
«Началось движение по фронту», – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив видео.
По словам Коца, противник начал атаки на Херсонщине в направлении населенных пунктов Дудчаны, Мыловое и Суханово. Утром в это же время начался обстрел Северодонецка в ЛНР, работает артиллерия по линии Кременная-Сватово.
Ранее военный корреспондент Роман Сапоньков сообщал, что ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве признали участие НАТО в конфликте на Украине
Украинский вице-премьер Стефанишина заявила, что НАТО фактически вовлечена в конфликт на Украине
Спецоперация на Украине дает России опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами альянса, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.
В интервью изданию Newsweek Стефанишина отметила, что чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир, тем сильнее становится Российская Федерация.
По ее словам, спецоперация на Украине дает России опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая обучена в соответствии со стандартами альянса и оснащена новейшей техникой. В связи с этим она призвала западных политиков не быть близорукими, потому что российские войска таким образом накапливают информацию и данные, передает РИА «Новости».
Также Стефанишина подчеркнула, что Украина откажется от мира, если Россия будет представлять военную угрозу.
Газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО начинает на Украине войну на истощение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Транспортные фирмы Украины и Польши атаковал новый кибервирус
В транспортных фирмах Украины и Польши выявлена кибератака новым вирусом-вымогателем
Выявлена кибератака новым вирусом-вымогателем на транспортные и логистические компании Украины и Польши, сообщает Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC).
Уточняется, что центр выявил доказательства новой кампании, связанной с программой-вымогателем, целями которой являются организации в сфере транспорта и смежных логистических отраслях на Украине и в Польше, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что некоторые страны Запада декларируют готовность к нанесению «упредительных» киберударов по России и считают возможным киберагрессию.
Отмечалось, что мировой рекорд «киберотвязанности» принадлежит киевскому режиму, который объявил о создании киберармии хакеров в 300 тысяч штыков
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Fox News: США исчерпали запасы оружия для Украины
Fox News: У США заканчиваются запасы мощностей для выделения помощи Украине
США близки к исчерпанию возможностей военной помощи Украине, растут опасения по поводу возможной конфронтации с Россией, сообщает Fox News.
По данным Fox News, США намерена замедлить поставки современных вооружений Киеву, а именно РСЗО HIMARS, противотанковых ракет Javelin, зенитных ракетных комплексов Stinger и гаубиц M-777.
Источник телеканала в конгрессе рассказал, что американские власти пошли на такой шаг из-за выросших в разы рисков эскалации конфликта с Россией, но пока могут оказывать военную помощь Украине. Собеседник также отметил, что США уже близки к исчерпанию мощностей, которые могут предоставить, передает «Газета.Ru».
Напомним, что США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 млрд долларов с января 2021 года.
Ранее Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи, куда входит более 200 бронированных внедорожников Humvee, высокоточные боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, противотанковые системы, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появились сообщения об ударах по инфраструктуре в Запорожье
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Куртев заявил об ударах по инфраструктуре города
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры региона, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Как сообщает издание со ссылкой на украинского чиновника, по объектам инфраструктуры в Запорожье ударили дроны-камикадзе, после чего начался пожар, передает РИА «Новости».
В субботу утром появились сообщения об объявлении воздушной тревоги во всех областях Украины. Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. Днем ранее воздушную тревогу объявили власти Одесской и Николаевской областей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД