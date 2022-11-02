Путин: Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит свои гарантии

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2 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Катар угрожает оставить Европу без газа

Попытки Европы сбить цены на газ нерыночными методами вызывают бурю негодования REUTERS/Fabian Bimmer
Катар выступил резко против идеи ЕС ввести потолок цен на газ. Он легко готов распрощаться с европейскими потребителями, если Европа допустит такое нарушение конкуренции. Тем самым шансы на принятие потолка цен становятся все ниже. Почему Катар так рьяно помогает Газпрому? Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из трехсот тысяч россиян, призванных на службу, сейчас лишь 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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Выезд русских поможет исчезновению Латвии

Города Латвии пустеют Alexander Welscher/DPA/ТАСС
Население Латвии, как подтверждает свежая статистика, стремительно уменьшается. Кризис настолько силен, что некоторые эксперты самому существованию этой страны из-за демографических проблем отводят не более двадцати лет. Как же такое произошло и почему русские жители Латвии могут даже ускорить этот процесс?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Российская политическая нация показала свои качества

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Российская политическая нация покоится на внутреннем основании, скрепляя прошлое и будущее страны и государства. Украинская же сформировалась на притяжении/отталкивании от внешних сил и видит лучшую гарантию «незалежности» в уходе на Запад. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Четыре причины бороться и победить

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Чем убедительней будет победа России на Украине, тем быстрей к западным элитам, а прежде всего американской, придет осознание, что время их гегемонии закончилось. Тогда установится новый мировой порядок. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему нам нужна копейка

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Именно в текущей сложной военно-политической ситуации российские монетарные власти должны показать, что контролируют ситуацию, а санкции не достигли своей цели. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Германия отрывает Казахстан от России

В США хотят уничтожить Россию за православие

Обсуждение: 6 комментариев

Взлом Трасс и теракт на «Северных потоках»

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Путин: Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит свои гарантии

    Путин заявил, что Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии ее безопасности
    		    2 ноября 2022, 17:34
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Украина дала гарантии и заверения, что гуманитарные коридоры для вывоза зерна не будут использоваться Киевом для военных целей. В случае нарушения Украиной своих обязательств Россия выйдет из зернового соглашения, заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.

    «Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, и в этой связи нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.

    По словам президента, Россия потребовала от украинской стороны заверений и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредниками в прояснении этой ситуации выступили турецкие партнеры России, а по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны – в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей.

    «В этой связи мной даны указания министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», – сказал глава государства.

    Но даже в случае выхода России из этой сделки Москва будет готова поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран. «А это всего четыре процента: вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только четыре процента поступило с территории Украины в адрес беднейших стран. Именно беднейших по классификации ООН. А все остальное в основном – сорок с лишним процентов, 46 процентов – ушло в страны Европейского союза», – подчеркнул президент.

    «Так вот, если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», – пояснил глава государства.

    Он также отметил, что Россия не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию, имея в виду нейтралитет Анкары в конфликте в целом, возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики, а также усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. «Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой Республикой», – отметил Путин.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.

    Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации зерновой сделки, воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.


    Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
    Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
    		    2 ноября 2022, 04:22
    Фото: Министерство обороны России
    Текст: Антон Антонов

    Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.

    Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.

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    Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
    Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
    		    1 ноября 2022, 22:34
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.

    Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.

    Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.

    Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.

    Коментарии (57)
    Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору
    Турция, Украина и ООН не запланировали движение кораблей по зерновому коридору на ближайшие сутки
    		    1 ноября 2022, 19:12
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Гуманитарный коридор в Черном море не будет работать 2 ноября, об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

    «Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», – цитирует заявление центра ТАСС.

    Там указали, что 1 ноября прошло 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.

    Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили «зерновую сделку».

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    Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
    Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
    		   1 ноября 2022, 20:08
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.

    «Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.

    Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.

    «Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.

    Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.

    Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо. 

    Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.

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    Станцевавшая «Калинку» на 9 мая в Германии россиянка пропала

    2 ноября 2022, 13:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская гражданка Юлия Прохорова, танцевавшая «Калинку» на День Победы в Мюнхене во время проукраинского митинга, исчезла.

    Прохорова перестала выходить на связь после того, как у нее дома 14 октября прошли обыски, предположительно, она может быть под стражей, передает RT.

    Отмечается, что прокуратура немецкого города Ландсхут заподозрила россиянку в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в оскорблении украинцев.

    Под видеозаписями в социальных сетях с танцем на День Победы россиянке поступали угрозы расправы. 

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    Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
    Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
    		    2 ноября 2022, 13:30
    Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.

    «В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – заявили в Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.

    Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.

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    Воздушная тревога объявлена в Одессе
    		    2 ноября 2022, 08:12
    Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    В Одесском регионе и областном центре на Украине объявлена воздушная тревога, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.

    В своем Telegram-канале он призвал жителей немедленно проследовать в укрытия.

    Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.

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    Медведев сообщил о появлении в России «жовто-блакитных» диверсантов
    Зампред Совбеза Медведев предупредил украинских диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
    		    2 ноября 2022, 15:42
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Действующий на российской территории мораторий на смертную казнь может быть преодолен, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о диверсиях, совершаемых проукраински настроенными террористами.

    «На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что Россия приняла этих людей и дала возможность получать образование, но в ответ началась подготовка терактов и диверсий. Зампред Совбеза отметил, что есть и случаи поджогов военкоматов и разрушений других государственных объектов, и даже случаи убийства россиян украинцами.

    «Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих». Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», – добавил Медведев.

    По словам политика, совершившие подобные деяния в военное время не имеют «ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», но сейчас в России действует мораторий на смертную казнь.

    «Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», – заключил Медведев.

    Напомним, в Уфе суд арестовал четверых подозреваемых в теракте. Как пишет «Регнум», по версии следствия, с 18 по 25 октября обвиняемые совершали теракты, поджигали объекты ОАО «Российские железные дороги» в Уфимском районе и Калининградском районе Уфы.

    27 октября двое подозреваемых были задержаны при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая» на улице Ущелье в Уфе. Трем подозреваемым по 18 лет, одному – 17.

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    Коментарии (50)
    Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР
    Пушилин сообщил о продвижении российских сил почти по всей линии боев в ДНР
    		    2 ноября 2022, 01:29
    Фото: denis-pushilin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – приводит слова Пушилина ТАСС.

    Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал, что «есть определенные успехи» на марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку. Также продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».

    Напомним, из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в районы боевых действий направлены 87 тыс. человек, которые уже завершили боевое слаживание. Остальные пока проходят подготовку и не участвуют в боевых действиях. Российские войска начали два наступления в Донбассе – на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки.

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    Путин поручил продумать безвизовый режим для иностранцев в одностороннем порядке
    		    1 ноября 2022, 19:04
    Фото: Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.

    «Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», – приводится поручение на сайте Кремля.

    Также Путин дал поручение по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.

    Кроме того, президент поручил возобновить действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.

    Также Путин дал поручение по распространению в субъектах Российской Федерации практики г. Санкт-Петербурга, предусматривающей обеспечение безвизового въезда в Российскую Федерацию и временного пребывания в Российской Федерации в составе организованных групп иностранных граждан, являющихся пассажирами круизных судов, в целях организации круизов в морских акваториях и по внутренним водным путям Российской Федерации.

    Напомним, граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз и в 2023 году, говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

    В начале июля Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша договорились вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими визами (за рядом исключений).

    Ожидалось, что Россия ответит «зеркально», но глава государства выступил против этого. 

    Коментарии (37)
    Минобороны показало уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ
    		    2 ноября 2022, 12:02
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Минобороны показало видео уничтожения обнаруженных при помощи беспилотников бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины артиллерией ВДВ.

    «Подразделения ВСУ предприняли попытку скрытно приблизиться к позициям российских десантников. Военнослужащие ВДВ оперативно обнаружили вражескую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Сообщается, что огнем артиллерии бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.

    Ранее Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре.

    Коментарии (4)
    Зеленский призвал зрителей чешского ТВ не бояться ядерной войны
    		    2 ноября 2022, 14:49
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не стоит бояться возможности ядерной войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью чешскому телевидению.

    «Не уверен, не хочу давать оценку... Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», – передает РИА «Новости» заявление Зеленского, который ответил так на вопрос, возможна ли ядерная война.

    При этом ранее Россия предупреждала, что Киев намеревался совершить провокацию с применением «грязной бомбы», и сейчас он хочет замести следы. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Украина способна сделать «грязную бомбу» и на других объектах, вне списка проверки МАГАТЭ.

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    Названы самые перспективные направления для наступления России в Донбассе
    Донецкий депутат Бердичевский: России приходится действовать осторожно в ДНР из-за серьезных укрепрайонов противника
    		    2 ноября 2022, 13:04
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Освобождать территорию ДНР приходится постепенно из-за мощных укрепрайонов, которые за восемь лет отстроил противник. Тем не менее под Авдеевкой и Артемовском у России есть успехи. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских сил в республике.

    «Активные бои продолжаются на Авдеевском и Артемовском направлениях, а также под Угледаром. Наши военные пока проходят первую линию обороны противника, которая активно обустраивалась восемь лет. Там даже под землей есть целая система коммуникаций и тоннелей. Так что наступать непросто, приходится пробивать каждое сооружение», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    Он указал на сложную ситуацию на Марьинском направлении. «Марьинка, Невельское, Опытное, Первомайское – все это фактически одна агломерация с мощными укрепрайонами, – подчеркнул донецкий депутат. – И мы не можем просто разрушить их мощными бомбами, поскольку поблизости проживают наши люди, они могут пострадать».

    Собеседник назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления. «Там не настолько серьезные укрепрайоны, – поясняет донецкий депутат. – Однако у противника на этом направлении сохраняется возможность подключить резервы. Ситуация по-своему сложная, но у нас, на мой взгляд, очень хорошие шансы на успех».

    По словам Бердичевского, наступление в ДНР никак не коррелирует с оборонительными боями на Николаево-Криворожском, Запорожском и Купянском направлениях. «В этом плане фронт разорван. Ни с нашей стороны, ни со стороны противника нет возможности для общего наступления», – указал он.

    Собеседник также отметил, что число уничтоженных за сутки боевиков за последнее время снизилось в среднем до 200-300 человек. Он объясняет это погодными условиями. «Передвижение техники и личного состава сейчас осложнено. Думаю, такие цифры в сводках Минобороны мы будем наблюдать до наступления холодов. Противник ведь тоже активных наступательных действий по всей линии не ведет», – заключил Бердичевский.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед. При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – сказал он.

    Пушилин в видеообращении также отметил, что «есть определенные успехи» на Марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку, продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на Краснолиманском направлении.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 500 военных ВСУ на трех направлениях
    		    2 ноября 2022, 14:53
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки российские военные на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях ликвидировали несколько сотен украинских военных, сообщает Минобороны.

    ВСУ на Купянском направлении попытался атаковать двумя батальонами в направлении поселков Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

    Наступление было отброшено на исходные позиции, ликвидировано до 150 украинских военных и наемников, шесть танков, пять БМП и 10 автомобилей.

    «На Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка ЛНР пресечены», – добавили в министерстве.

    На этом направлении ликвидировали порядка 250 бойцов ВСУ, а также два танка, две БМП, пять пикапов и два других автомобиля.

    На Николаево-Криворожском направлении пресечена попытка прорыва ВСУ в сторону поселков Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано 105 украинских военных, два танка, девять бронированных машин, семь автомобилей. Уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ЗРК С-300.

    Также поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины у населенного пункта Кировск в ДНР, 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

    В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области», – говорится в сообщении.

    У населенного пункта Пасека Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

    Во вторник ВСУ также безуспешно пытались наступать на Купянском направлении, все атаки были отражены, противник потерял 150 человек.

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    Хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в офисе Зеленского
    Переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в ВСУ, СБУ и офисе Зеленского

    2 ноября 2022, 03:51

    Текст: Антон Антонов

    Хакер «Джокер», который взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, заявил, что у него есть шпионы в офисе президента Украины.

    «Джокер» сообщил о взломе DELTA в Telegram. «Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь», – приводит его слова РИА «Новости».

    Хакер заявил, что «это не так работает», а люди, которые обвиняют его в глупости – «сами глупцы». «То, как работают мои хакеры, никто больше не работает», – сказал он. По словам «Джокера», у него есть шпионы «везде»: в вооруженных силах Украины, СБУ, офисе украинского президента. «А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», – сказал он.

    Напомним, сообщалось, что переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер» взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, в которую вносятся данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава.

    Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США».

    По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.

    Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.

    Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном. 

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