Захарова: Лондон скомпрометировал себя моментальным заявлением о непричастности к атаке на ЧФ

Британия скомпрометировала себя моментальным заявлением о непричастности к террористической атаке на базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, это говорит о саморазоблачении Лондона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что Британия сразу же заявила, что как бы не имеет к атаке отношения. «Для этого, возможно, нужно было поинтересоваться, какими фактами обладаем мы, но раз они сами себя скомпрометировали вот таким рьяным, моментальным заявлением о собственной непричастности, думаю, это тоже можно отнести в копилку доказательств саморазоблачения британской стороны», – цитирует ТАСС Захарову.

Ранее Захарова заявила, что британский посол Дебора Броннерт будет вызвана в МИД России в ближайшее время в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь.

Напомним, Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к терактам на «Северных потоках» в сентябре и атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Между тем в Минобороны сообщили, что подготовка теракта в Черном море и обучение украинских военнослужащих велись под руководством находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины британских специалистов.

Позже основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что бывший премьер Британии Лиз Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.

Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.

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