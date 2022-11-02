Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Охе на Сахалине

Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» – памятного сооружения, посвященного подвигу тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, прошло в городе Оха в Сахалинской области.

Стела представляет собой конструкцию с металлическим каркасом. Высота сооружения – более 9 метров. На барельефе – Охинский район во времена Великой Отечественной войны, а также трасса нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре. Кроме того, на объекте разместили герб муниципального образования и текст указа президента России, говорится в сообщении на сайте правительства Сахалинской области.

Губернатор области Валерий Лимаренко поздравил жителей Охи с долгожданным присвоением городу почетного звания. Он напомнил, что охинцы во время Великой Отечественной войны проявили настоящий героизм и обеспечили бесперебойную работу промышленных предприятий.

В годы войны на севере острова высокими темпами рос промысел нефти. Скважины в Охинском районе давали до 75 % всей ее добычи на Сахалине. Для доставки этого ценного ресурса на материк в сжатые сроки был проложен нефтепровод. Причем «черное золото» с промысла Эхаби считалась лучшим по качеству в стране. К примеру, танки, задействованные в Курской битве, были заправлены дизельным топливом, произведенным из охинской нефти.

Охинцы добывали не только нефть, но и снабжали страну рыбой. Активно помогали фронту вещами и добровольными пожертвованиями. На эти средства было построено несколько самолетов. Одна из эскадрилий была названа в честь Охи. Всего за годы войны жители города передали в фонд помощи фронту и Красной Армии свыше 5 млн рублей.

По словам ветерана нефтедобывающей отрасли, историка и краеведа Александра Геллера, в годы войны в Охе работал маслобойный завод, швейные цеха изготавливали военное обмундирование.

«Школьники восьмого класса уходили по мобилизации, чтобы получить рабочую специальность и заменить мужчин, которые отправились на фронт. Я горжусь нашим городом – городом славы и трудовой доблести», – заявил историк.

Обращение к президенту России о признании высокого статуса Охи поддержали более 50 тыс. сахалинцев и курильчан. К масштабной акции по сбору подписей присоединились все районы островной области.

Ранее в Мончегорске открыли стелу «Город трудовой доблести».