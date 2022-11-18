|
|
Минобороны показало боевую работу «Тюльпана»
Опубликована видеозапись боевой работы самоходного минометного орудия «Тюльпан» в зоне спецоперации на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российское минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчета 240-миллиметрового самоходного минометного орудия «Тюльпан» ЦВО в зоне спецоперации на Украине.
Как указывает ведомство в Telegram, специализацией «Тюльпанов» является уничтожение бетонных сооружений, опорных пунктов и крупных укрепрайонов, они могут пробивать бетонные конструкции толщиной около 3 м. Используются снаряды от 130 до 230 кг. После выстрела «Тюльпаны» откатываются в запасной район, чтобы уйти от ответного удара.
Напомним, российское военное ведомство продемонстрировало боевую работу и быт артиллеристов ЦВО, призванных в рамках частичной мобилизации, в зоне проведения спецоперации на Украине.
Минобороны сообщило об ударах по двум военным заводам Украины
|
|
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили цеха производящего топливо и ракетные двигатели предприятия в Павлограде Днепропетровской области, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для РЛС и РСЗО украинских военных, сообщили в Минобороны.
«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
У населенного пункта Надднепрянское поражен пункт управления ВСУ, у поселка Чернобаевка Херсонской области поражен узел связи украинских военных. Также там ликвидированы 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника.
«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Марьинка и Раздоловка ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», – добавили в министерстве.
ПВО за сутки над Егоровкой, Новоукраинкой и Червонопоповкой сбили шесть беспилотников. У населенных пунктов Гусельское (ДНР), Зимогорье (ЛНР), Скадовск (Херсонская область) перехватили 15 снарядов, 11 из них были выпущены из HIMARS.
В воздухе сбиты два снаряда РСЗО «Ураган» у поселка Стрелечья Харьковской области и два снаряда «Ольха» у населенных пунктов Рубежное и Макеевка ЛНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
В среду Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили свыше 400 украинских военных на четырех разных направлениях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт указал на сложности уничтожения HIMARS
Военный аналитик Леонков: Для уничтожения HIMARS России необходимо развивать системы разведки
|
|
Проблема в борьбе с американскими РСЗО HIMARS заключается не в том, что нашей артиллерии не хватает дальнобойности, а в скорости обнаружения и поражения этих комплексов. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный аналитик Алексей Леонков, комментируя развернувшуюся в Сети дискуссию о так называемой проблеме «30+», связанной с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
«У нас есть системы, которые способны поражать цели за 30 километров. Например, САУ 2С7 «Малка», которая способна отправлять снаряды на расстояние до 47 километров. Если мы говорим про активно-реактивные снаряды, то здесь мы располагаем высокоточными боеприпасами «Краснополь» и более дальнобойными «Краснополь-Д», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Поэтому в данный момент HIMARS имеет преимущество в большей степени в информационном пространстве. У нас есть схожие системы, например – «Торнадо-С», с дальностью ведения огня до 120 километров. Единственная проблема была в том, что они несерийные. Перед СВО их закупили в количестве 20 образцов, однако положение постепенно выправляется – все больше и больше таких РСЗО поставляют в зону ведения боевых действий», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем в данной ситуации другая важная проблема – разведка. Своевременное обнаружение HIMARS и других подобных пусковых установок – это залог их успешного уничтожения», – указывает эксперт.
«В принципе, по первым двум партиями HIMARS мы работаем – стараемся уничтожать. Противник использует тактику «выстрелил – поменял позицию», и в этом заключается главная сложность борьбы с подобными системами», – сообщает Леонков.
«У нас, например, имеется беспилотник или самолет-разведчик, который засекает цель и передает ее координаты средствам поражения. HIMARS работают по другой логике. У них целеуказание выполняет космическая разведка. Поэтому они нацеливаются преимущественно на стационарные цели», – акцентирует эксперт.
«Были прецеденты, когда они били по динамическим целям. Например, по парому на переправе в районе Антоновского моста. Однако там был артиллерийский наводчик. Он и подтверждал координаты парома, по которому били. Если бы наводчика не было, то попасть в паром было бы невозможно», – подчеркивает он.
«Что касается нашей борьбы по РСЗО HIMARS, то она происходит при взаимодействии систем разведки и систем контрбатарейной борьбы. Обнаружение HIMARS на первоначальном этапе стало сложной задачей для ВС РФ. Эта система была сделана таким образом, что сверху для средств электронной разведки она похожа на обычный грузовик», – говорит Леонков.
«С таким типом РСЗО мы ранее не сталкивались, поэтому нашей разведке первоначально было трудно их идентифицировать. Однако за время ведения боевых действий данных по этим системам мы набрали достаточно. Теперь можем определять их месторасположение», – рассуждает эксперт.
«Для эффективной борьбы с ними в воздухе должна находиться дежурная пара истребителей с ракетами класса «воздух – земля». Вообще, разворачивание и сворачивание позиций у HIMARS находится в диапазоне 10 минут. В это время ПВО пытаются сбить ракеты, выпущенные системой, поэтому параллельная задача найти HIMARS иногда не решается», – считает Леонков.
«Стоит отметить и еще один скрывающий фактор – «зеленка». Летом HIMARS, обладая соответствующей окраской, мог маскироваться под цвет листвы. В зимний период времени замаскироваться будет сложнее», – указывает эксперт.
«Одновременно с этой зимой станет проще определить расположение РСЗО при помощи тепловизоров. Если раньше подстилающая поверхность давала положительную температуру и установка сливалась с окружающей средой, но в условиях поверхности с отрицательной температурой будет создаваться контраст. Кстати, стоит отметить, что в зимних условиях американцы HIMARS еще ни разу не эксплуатировали», – подчеркивает собеседник.
«Что касается «проблемы 30+», действительно, есть 30-километровая зона, в которой происходит «боевое соприкосновение». В ней находятся танки, артиллерия, пехота. Здесь находятся все основные силы, участвующие в контактном бою», – отмечает Леонков.
«Задача в зоне 30 километров – максимально кучно засеять поле снарядами. Боеприпасы проектируются таким образом, чтобы осколки поражали большую площадь. Внутри этой зоны все работает достаточно эффективно», – рассуждает эксперт.
«Наша 30-километровая зона является, по сути, зоной обороны дивизии. Все, что находится дальше, подчинено системам залпового огня. Это уже прерогатива армии и армейских корпусов. Эта логика работает как у нас, так и за рубежом», – считает Леонков.
«Очевидно, что зона обороны дивизии будет иметь тенденцию к расширению и тогда придется более активно работать над дальностью стрельбы. Однако если посмотреть зарубежные аналоги дальнобойных орудий, то там дальность достигается за счет длины стволов и специальных снарядов», – акцентирует собеседник.
«Проблема стрельбы на дальние дистанции в целом у нас решена. Однако вопрос заключается в том, сколько комплексов у нас стреляют на подобную дальность и сколько этих комплексов сосредоточено в районах боевого соприкосновения», – подчеркивает он.
Леонков также считает ошибкой недооценку роли артиллерии в современных конфликтах. «Между тем артиллерия до сих занимает ведущие позиции на поле боя. Тенденции ее развития смещаются в сторону высокоточного боеприпаса. Появляются программируемые снаряды, которые способны подрываться на заданной точке над или под землей. Постепенно увеличиваются дальность полета снарядов, снижается процент погрешности попадания, увеличивается живучесть стволов», – утверждает он.
«Те же американские гаубицы М-777 имеют очень ограниченный ресурс, потому что изначально они предназначались для интенсивности стрельбы два-три выстрела в минуту. Насколько я помню, у них живучесть ствола до тысячи выстрелов. У нас показатель в разы лучше – до пяти-семи тысяч», – акцентирует эксперт.
«При этом РСЗО HIMARS создавалась как средство контрбатарейной борьбы, однако на Украине цели значительно сменились. Идет борьба технологий. Мы впервые столкнулись со многими видами вооружения, в том числе с HIMARS, и параллельно осваиваем технологии противодействия», – резюмирует собеседник.
Напомним, ранее в Сети развернулась дискуссия о так называемой проблеме «30+», связанной с тем, что большинство российских артиллерийских систем имеют дальность стрельбы до 30 километров, в то время как ВСУ располагают натовскими системами (Excalibur и HIMARS), способными поражать цели на расстоянии до 45 и 80 километров соответственно.
Благодаря этим системам, как считается, ВС Украины наносили чувствительные и во многом безнаказанные удары по российской логистике, особенно в районах правобережья Херсонской области. В такой ситуации, по мнению аналитиков, главная задача России – решить проблему «30+» таким образом, чтобы артиллерия ВС РФ могла действовать на глубину до 100 километров от линии боевого соприкосновения.
Ранее газета ВЗГЛЯД допускала, что украинские военные могут попытаться обстреливать Крым из HIMARS в Херсонской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский поставил условие для транзита российского аммиака через Украину
Зеленский: Транзит российского аммиака через Украину возможен только после обмена всех пленных
Транзит аммиака через украинскую территорию произойдет только после обмена пленными «всех на всех», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Ранее постпредство России в ООН сообщало, что поставки аммиака из России транзитом через украинскую территорию обсуждаются в рамках продления зерновой сделки.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что Россия, Турция и Украина согласились продлить зерновую инициативу. После этого Зеленский сообщал, что сделка продлена на 120 дней.
В ЕС заявили о критическом ущербе для энергетической инфраструктуры Украины
В ЕС заявили о приближении к критической точке ущерба для энергетической инфраструктуры Украины
Ущерб украинской энергетической инфраструктуре подходит к критическому значению, полагает Евросоюз, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Евросоюз работает без перерывов для поддержания электроснабжения Украины, заявил Ленарчич, передает ТАСС.
«Прямо сейчас дополнительная помощь доставляется через механизм гражданской обороны ЕС из Германии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Словакии», – указал он.
Ранее стало известно о жалобе Киева Вашингтону и Брюсселю. Киевские власти заявили, что у Украины не хватит нужного оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов.
В России оценили желание Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным
Евгений Минченко: Переговоров с Россией хочет не Зеленский, а Запад
|
|
В урегулировании конфликта на Украине заинтересована администрация Джо Байдена, чтобы использовать эту тему как козырь на выборах в 2024 году. При этом идея Владимира Зеленского провести переговоры с Россией публично – вполне рациональна для него. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. В то же время политолог Павел Данилин счел желание президента Украины профанацией и жаждой пиара.
«Полагаю, что желание идти на переговоры с Россией появилось не у Зеленского, а у его западных кураторов, поэтому и причины стоит искать в их логике», – рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«В числе таких причин, очевидно, достаточно серьезные логистические и транспортные проблемы, которые создает украинский конфликт, а также крайне высокий рост цен на энергоносители. Поэтому вполне возможно, что некоторые западные страны решили попытаться урегулировать конфликт или заморозить его», – отметил собеседник.
«На мой взгляд, в решении этих проблем могут быть заинтересованы в США, поскольку сейчас один из факторов, который очень сильно бил по рейтингу Джо Байдена, – это рост цен на энергоносители и рекордная инфляция. Если к выборам президента Америки в 2024 году удастся стабилизировать рынок, то тот, кто пойдет на эти выборы от демократов, получит достаточно серьезный козырь», – уверен Минченко.
«При этом Владимир Зеленский и украинское руководство в целом настроены на то, чтобы оставаться в мировой повестке дня. Вместе с тем это не какое-то желание хайпа, а вполне рациональная логика. Пока украинский конфликт находится в сфере внимания мировых СМИ и симпатии Запада, очевидно, на стороне Украины, повышение градуса публичности им очень выгодно», – полагает эксперт.
В свою очередь политолог Павел Данилин, отвечая на вопрос о возможности участия российского президента Владимира Путина в таких переговорах, отметил, что «прежде чем начинается публичный формат переговоров первых лиц государств, необходимо, чтобы были достигнуты какие-то договоренности непублично». «А предложение Зеленского сделать процесс публичным с самого начала – это профанация и жажда пиара», – добавил он.
«Я думаю, Москва не будет вести переговоры с Украиной, пока не будет предварительных договоренностей на уровне посланников. Изначально нужно добиться четкого понимания, кто и что хочет, а только потом выходить на переговоры первых лиц, неважно публичные или не публичные», – отметил Данилин.
«По какому сценарию будет строиться переговорный процесс – это еще предстоит решить. Но это вопрос не дипломатии, а политической воли обеих сторон», – полагает эксперт.
В то же время политолог Алексей Чеснаков считает, что «публичный формат», который хочет Зеленский, «в первую очередь (а возможно, и всего лишь) означает создание удобной площадки для формирования потока нужных новостей и личного пиара украинского президента. Апелляции к необходимости информировать общество не более чем уловка».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией. По его словам, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны. При этом несколько дней назад, вопреки попыткам Госдепа, Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный отказывались от каких-либо переговоров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Суд в Гааге постановил, что малайзийский Boeing сбил «Бук» из Первомайского
Суд в Гааге постановил, что самолет рейса MH17 сбил «Бук» из подконтрольного ДНР Первомайского
|
|
Окружной суд Гааги постановил, что малайзийский лайнер рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», снаряд якобы запустили со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ДНР, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
«Мы установили, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК «Бук», запущенной со стороны поля в населенном пункте Первомайское», – цитирует Синхейса РИА «Новости».
Заседание началось в четверг, в ходе него планируется зачитать вердикт по делу малайзийского Boeing, упавшего в восточной части Украины в 2014 году.
Окружной суд Гааги намеренно зарезервировал для слушаний по делу особо охраняемый судебный комплекс Схипхол. Обвиняемыми по делу выступают россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
В зале также есть защита Пулатова – голланские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, родня погибших и журналисты.
Процесс начался в 2020 году в Нидерландах.
Сама катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Самолет, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул под Донецком. В самолете были 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в трагедии ополченцев ДНР.
Голландский суд признал двух россиян виновными в убийстве пассажиров MH17
|
|
Окружной суд в Гааге признал российских граждан Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 в 2014 году.
Судья Хендрик Стейнхейс заявил, что прокуратуре удалось доказать вину бывшего руководителя ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко, передает ТАСС.
Суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.
Признанные виновными должны выплатить родным погибших минимум 16 млн евро в качестве компенсации.
При этом оправдан другой обвиняемый Олег Пулатов. Суд счел, что нет убедительных доказательств того, что «Пулатов внес вклад в использование ЗРК «Бук», в результате которого был сбит рейс MH17».
В четверг суд в Нидерландах объявил, что Boeing рейса MH17 в 2014 году сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», выстрел якобы был произведен со стороны Первомайского, в тот момент находившегося под контролем Донецкой народной республики.
Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты
Байден заявил, что не считает доказательством слова Зеленского
Американский лидер Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской, сообщил пресс-пул Белого дома.
Как сообщил президент США по возвращении в Вашингтон с саммита Группы двадцати на Бали, слова Зеленского не являются доказательством, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
Суд в Гааге признал, что малайзийский Boeing был сбит по ошибке
Голландский суд счел, что «Бук» сбил пассажирский малайзийский лайнер по ошибке
Окружной суд в Гааге решил, что целью запуска ракеты комплекса «Бук», сбившей малайзийский лайнер рейса MH17 на Украине, был военный самолет, заявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.
Оглашая приговор по уголовному делу о крушении малайзийского пассажирского самолета, летевшего рейсом MH17, Стейнхейс заявил, что ракета «Бук» была выпущена с умыслом сбить военный самолет. Он также отметил, что такая ошибка не умаляет наличие умысла и преднамеренности, передает ТАСС.
Также в решении суда подчеркнуто, что обвиняемые не имели иммунитет комбатантов, а значит, не имели права осуществлять запуск ракеты по любому самолету.
Ранее окружной суд в Гааге признал российских граждан Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 в 2014 году и гибели 298 пассажиров этого самолета.
Также окружной суд Гааги постановил, что малайзийский лайнер рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», снаряд якобы запустили со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ДНР.
Киев обеспокоился ростом популярности российских Telegram-каналов среди украинцев
Минобороны Украины обеспокоено тем, что миллионы украинцев подписаны на российские Telegram-каналы и эта аудитория растет, заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр на брифинге.
По ее словам, миллионы украинцев сегодня подписаны на Telegram-каналы, которые заполняются и ведутся Россией и ее представителями. Она рассказала, что ведомство уже публиковало этот список, но их украинская аудитория почему-то продолжает расти, передает ТАСС.
Маляр заявила, что Telegram-каналы используются Россией «для проведения своих информационных операций».
Она призвала граждан страны фильтровать свои подписки во избежание дестабилизации морально-психологического состояния.
Ранее депутаты Киевского горсовета (КГГА) приняли решение полностью исключить русский язык из учебных программ столичных заведений дошкольного и общего среднего образования.
Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета
Госсекретарь США Блинкен заявил, что на Польшу упала ракета украинского ПВО, но виновата Россия
|
|
США не видит никаких доказательств, которые бы противоречили предварительным выводам о том, что упавшая в Польше ракета была украинской, но ответственность за инцидент лежит на России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что США полностью доверяют проводимому правительством Польши расследованию, нет ничего, что опровергало бы предварительную оценку президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что это, вероятнее всего, было следствием падения ракеты украинской ПВО, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что США продолжают изучать и оценивать новую информацию.
Также Блинкен прокомментировал слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской.
По его мнению, на Украине, Польше, США, а также странах НАТО и G7 лежит «обязательство следовать фактам». Но «самым важным фактом» является то, что «вне зависимости от конкретных деталей этого инцидента Россия является ответственной за то, что произошло», поскольку она осуществляет ракетные обстрелы украинской территории.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со звучащими из Вашингтона заявлениями, что Москва в любом случае причастна к падению в Польше обломков украинской ракеты С-300.
Напомним, в понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о продвижении к Соледару
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о продвижении к Соледару и отбитых у украинских войск опорных пунктах
|
|
Спецназ «Ахмат» и подразделения Народной милиции ЛНР успешно наступают в направлении Соледара (ДНР), у поселка Спорное отбит украинский опорный пункт, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов.
Алаудинов сообщил, что каждый день «двигаются группы в Соледаре», продвижение «идет хорошо». «Ахмат» и шестой казачий полк имени Платова НМ ЛНР ведут бои, «ежедневно уничтожая» противника, также «хорошо двигаются» бойцы седьмой Чистяковской бригады НМ ЛНР, передает ТАСС.
В Соледар российские силы заходят с нескольких сторон: слева – «Ахмат» и казачий полк, справа – «Ахмат» и Чистяковская бригада. «Можно сказать, что наш участок линии фронта, он был, есть и остается, наверное, самым стабильным в сравнении со всей остальной линией фронта», – сказал Алаудинов.
Он указал, что «Ахмат», второй армейский корпус ЛНР и отряд «Барса» держат линию фронта от Соледара до Кременной в ЛНР.
Алаудинов сообщил, что сделан «большой рывок у населенного пункта Спорное». По его словам, ЧВК «Вагнер» отбил у противника очень серьезный опорный участок и закрепился там. «Ахмат» с бойцами ЛНР, двигаясь «сверху вниз, влево», также «отбили очень серьезный опорный пункт противника, выбив его оттуда и уничтожив, и тоже укрепились».
Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.
В ноябре глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Алаудинов захотел остаться в зоне боевых действий до победного конца и был назначен заместителем командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов
Киевские власти расстреляли в Херсоне 39 сторонников России и 74 увезли в неизвестном направлении, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
По его словам, в Херсоне проводят показательные карательные акции в отношении жителей города, которые не смогли эвакуироваться на левый берег Днепра. Сейчас известно о 39 расстрелянных.
«Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России. 74 человека вывезены в неизвестном направлении», – передает ТАСС его слова.
По словам представителя экстренных служб, киевские силовики проводят обыски и разоряют дома эвакуировавшихся из Херсона жителей, посылают им фото- и видеокадры этих действий с целью устрашения.
Родион Мирошник: Зеленский вряд ли понимает, что Байден назвал его лгуном
|
|
Владимир Зеленский активно пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией на Украине, что явно не отвечает интересам США. При этом он не осознает смысл слов, сказанных Джо Байденом в его адрес. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент США заявил, что слов Зеленского о непричастности ВСУ к инциденту в Польше недостаточно.
«Мы видим кардинально разные стратегии американцев и Зеленского. Украина давно вынашивает планы официального втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией. Им это необходимо, чтобы чувствовать себя под защитой и быть уверенными в том, что их не бросят», – сказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
«Вместе с тем Вашингтон осознает все последствия такого шага, поэтому Белый дом не собирается соглашаться с украинской позицией. Их вполне устраивает сценарий, при котором они ведут войну чужими руками», – продолжил собеседник.
«При этом сам Зеленский вряд ли понимает, что его назвали лгуном. Поэтому он и дальше будет отыгрывать подобный сценарий, как один из персонажей в фильме «День сурка», – заключил Мирошник.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской.
Кроме того, издание Financial Times пишет, что в НАТО назвали смешной позицию президента Украины по ракетному удару в Польше. «Украинцы разрушают доверие Запада к ним. Ведь Украину никто не обвиняет, но они продолжают врать. Это даже более разрушительно, чем сама ракета», – отмечает газета.
Напомним, Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши. Инцидент произошел во вторник вечером. Польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.
Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагают подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.
В свою очередь премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявили, что вне зависимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».
Однако президент Польши Анджей Дуда признал, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала системе противовоздушной обороны Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, почему работа украинских ПВО часто приводит к катастрофам, а также разбиралась, в связи с чем США не стали обвинять Россию в инциденте.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Республиканцы в Конгрессе США потребовали аудита помощи Украине
Члены Республиканской партии внесли в Палату представителей Конгресса США законопроект об аудите помощи Украине
|
|
В Палату представителей Конгресса США внесен проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины, сообщила республиканка Марджори Тейлор Грин.
Проект закона поддержали еще 10 членов Республиканской партии в Палате представителей. Кроме того, они потребовали заранее отправлять на согласование все документы и обсуждения о тратах на помощь Киеву, будь то поддержка Украины в военной, гражданской или финансовой сферах, передает РИА «Новости».
Грин в Twitter с сожалением отметила, что в Конгресс доставили «ставших инвалидами украинских солдат». По ее словам, такие методы давления на конгрессменов «вызывают глубокую печаль». Как отметила Грин, украинскому президенту Владимиру Зеленскому отдают «тяжело заработанные американские доллары из налогов». «Я призываю к аудиту средств на Украину», – заявила она.
Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей США. Еще до выборов высказывались предположения, что Республиканская партия может учредить специальную комиссию по расходованию средств, выделяемых Украине.