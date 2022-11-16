МИД отреагировал на резолюцию ГА ООН по «возмещению ущерба» Украине

Спикер российского МИД Захарова назвала ничтожной резолюцию ГА ООН о «возмещении ущерба» Украине

Резолюция Генассамблеи ООН об обязанности России предоставить репарации Украине ничтожна с международно-правовой точки зрения, отмечено в комментарии спикера российского МИД Марии Захаровой.

В распространенном комментарии на сайте МИД подчеркивается, что ГА ООН не имеет полномочий и компетенций в таком вопросе. Также Захарова указала на явную антироссийскую сторону принятой резолюции.

«ГА ООН не имеет она прав для определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону», – отметила дипломат.

В понедельник Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Он отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права.

Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными.

В Кремле резолюцию о выплате репараций Украине назвали попыткой грабежа.