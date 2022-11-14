|
|
Путин потребовал оказать первостепенную поддержку семьям мобилизованных
Путин указал на необходимость первостепенной поддержки мобилизованных и их семей
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелегкую и рискованную работу, поэтому на вопросы поддержки их семей должно быть обращено особое внимание, это первостепенно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Алтайского края Виктором Томенко.
Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, где затронул тему программ поддержки военнослужащих и их семей в регионах. Президент потребовал от Томенко также уделить этому вопросу особое внимание и подчеркнул, что задача помочь семьям мобилизованных должна быть первостепенной, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными гражданами.
Военный эксперт ответил на слова генерала США Ходжеса об атаке ВСУ на Крым зимой
Эксперт Сивков: ВСУ не смогут войти ни в Мариуполь, ни в Крым
|
|
Украинские военные могут попытаться обстреливать Крым из HIMARS в Херсонской области. Но ВСУ не смогут занять ни полуостров, ни Мариуполь, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя слова генерала США Ходжеса о планах по «освобождению Крыма» зимой.
«Теперь, после ухода российских войск из Херсона, ВСУ могут разрушить Северо-Крымский канал, чтобы в Крым не шла вода, а также обстреливать сам полуостров из размещенных на левобережье HIMARS. Конечно, мы будем сбивать их ракеты, но не все, и «прилеты» будут», – полагает доктор военных наук Константин Сивков.
В этой связи эксперт напомнил: в октябре Минобороны РФ сообщало о том, что средства ПВО сбили 33 снаряда HIMARS около Отрадокаменки, Корсунки, Антоновки и Новой Каховки в Херсонской области, а также около Кременной в ЛНР.
При этом, по его словам, если судить с военно-стратегической точки зрения, то ВСУ не смогут занять ни Мариуполь, ни Мелитополь, ни Крым. «Если ВС РФ подойдут к обороне по прописанным и давно знакомым всем российским командующим канонам, то шансов у украинских войск нет», – уверен собеседник.
«Другое дело, что слова Ходжеса могут быть отвлекающим маневром – и на самом деле ВСУ намерены пойти решать военные задачи в Приднестровье. А мы не сможем помочь ПМР, поскольку для этого нужно будет форсировать Днепр», – пояснил аналитик.
В субботу бывший командующий армией США в Европе, а ныне старший советник правозащитной организации Human Rights First Бен Ходжес написал в Twitter, что «HIMARS скоро будут стрелять из Херсона», а «подступы к Крыму в пределах досягаемости» американских РСЗО.
«Это ослабит российскую оборону, в то время как «левое крыло» контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании по освобождению Крыма», – указал он.
Генерал также пояснил: «украинцы ни в коем случае не будут останавливаться на зиму». «Это не 18-й век. Украинцы будут оказывать давление на российские силы, не давая им времени на решение своих проблем или укрепление обороны», – заверил бывший военный.
Он также сопроводил пост картой, на которой показано, что военные базы в Крыму будут находиться в зоне досягаемости баллистических ракет малой дальности ATACMS.
При этом несколько дней назад замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил: «Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения».
«Наша роль заключается в том, чтобы украинцы продолжали иметь средства, чтобы оборонять их суверенную территорию, сдерживать агрессию. И чтобы они в случае вступления в переговоры с россиянами могли вступить в них, находясь на наиболее сильных позициях, завоеванных на поле боя. В этом будет продолжать заключаться наша политика», – приводит ТАСС слова Кола.
В начале нынешнего месяца журнал Hill выпустил статью, в которой указывалось, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает вертолетов и других десантных средств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ стали перебрасывать к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления
Дополнительные подразделения украинских войск прибывают в район линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике, в том числе с Херсонского направления, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Новые силы украинских войск перебрасываются с Херсонского направления под Сватово, передает ТАСС со ссылкой на Марочко.
По его словам, ВСУ ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны союзных сил на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако все атаки отражаются бойцами подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР.
«У Украины, к сожалению, сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. Но также отмечаем увеличение иностранных наемников на линии соприкосновения», – добавил Марочко.
Ранее Марочко сообщил, что украинские военные намеревались подорвать газопровод в поселке Новоайдар в ЛНР, на месте нашли самодельное взрывное устройство.
В Германии испугались потери суверенитета из-за влияния США
WiWo: Немецкие военные компании чрезвычайно озабочены зависимостью от поставок из США
Немецкие военные компании чрезвычайно озабочены из-за сотрудничества с Вашингтоном в сфере поставок оружия, они опасаются, что Германия в перспективе 30-50 лет рискует потерять суверенитет, пишут немецкие СМИ.
Об этом пишут обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс.
«Что касается суверенитета Германии, мы должны быть уверены, что в ближайшие 30-50 лет мы не отдадим себя полностью в руки американцев», – приводятся в статье WiWo слова немецкого специалиста в сфере оборонной промышленности Мартина Крелля.
Другой представитель отрасли, спикер немецкой оборонной компании Diehl BGT Defence Герадо Валле, уверен, что действия Бундестага могут привести к потере важных ключевых технологий, а вместе с ними и автономии и суверенитета ФРГ в вопросах вооружений, передает РИА «Новости».
Авторы статьи объясняют, что основной проблемой является решение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о том, чтобы как можно скорее вернуть немецким войскам боеготовность, делая ставку на «готовые и быстро поставляемые» зарубежные образцы вооружения. Речь идет в первую очередь об американском оборудовании, к которому относится и бомбардировщик-невидимка F-35 компании Lockheed Martin, и истребитель подводных лодок P8A Poseidon, а также новый тяжелый транспортный вертолет Chinook (оба производятся Boeing).
Ранее с похожими предостережениями выступала газета Welt. В статье этого издания говорилось, что немецкая армия оказалась «голой» из-за опустошения запасов после поставок Киеву.
Российские войска уничтожили за сутки около 300 украинских военных на трех направлениях
|
|
Две ротные тактические группы ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать на Купянском направлении у пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Но нанесенным огневым поражением противник был остановлен и отброшен к исходному рубежу. Ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять машин пехоты, три бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ с иностранными наемниками на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Активными действиями российских войск и огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать под Новоселкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, танк, два бронетранспортера, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией поражены три пункта управления ВСУ возле населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка ЛНР и Чернобаевка Херсонской области.
У населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново ДНР взорваны две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Вольнянска Запорожской области уничтожен локатор украинского ЗРК С-300. Под Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения ВСУ.
За последние сутки подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Краснореченское, Золотое ЛНР, Евгеновка, Валерьяновка ДНР и Бурчак Запорожской области. Перехвачено три реактивных снаряда системы HIMARS возле населенного пункта Меловатка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны объявило об освобождении в ходе упорных боев Павловки в ДНР
В результате боев российскими военными был освобожден населенный пункт Павловка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«14 ноября в ходе упорных боев российскими войсками освобожден населенный пункт Павловка ДНР», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Накануне Минобороны сообщило, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Разработчик пообещал российским военным костюм «железного человека»
«Армоком»: Костюм «железного человека» из композитной брони планируется создать в рамках проекта «Легионер»
|
|
Костюм «железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря, планируется создать в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер», заявил заместитель гендиректора предприятия «Армоком» Олег Фаустов.
Отвечая на вопрос, есть ли сегодня возможность создать «доспех» из современных материалов, который закрывал бы все тело бойца, при этом обеспечивая эффективную защиту от стрелкового оружия, Фаустов заявил, что работа планируется к проведению в рамках НИР «Легионер», в которой будет рассмотрена возможность изготовления бронированного «скафандра», но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет, передает РИА «Новости».
«Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого «железного человека», – отметил он.
Фаустов рассказал также, что в России создается защитный комплект для экипажей армейской авиации, в состав которого входят в том числе противоосколочный шлем, бронежилет и огнестойкий костюм.
«Сегодня мы разрабатываем модульный защитный комплект для экипажей вертолетов армейской авиации. В настоящий момент они не имеют бронезащиты – есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты», – сказал он.
По словам Фаустова, в этот комплект войдут противоосколочный шлем (раньше он был только противоударным), новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы экипажей, а также огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет с комфортом управлять вертолётом при любых погодных условиях.
Говоря о сроках создания данного защитного комплекта, Фаустов предположил, что весь цикл работ от поставки образцов на испытания до начала серийного производства экипировки будет осуществлен в ближайшие два-три года.
Он рассказал также, что в интересах российских силовых структур создан щит из композитной брони, способный выдержать очередь из крупнокалиберного 12,7-миллиметрового пулемета.
«Если говорить непосредственно о самих щитах, сегодня мы ведем довольно интересные разработки по данной тематике. Так, мы сделали переносной щит, который выдерживает огонь из крупнокалиберного пулемета 12,7 мм. Это было техническое требование заказчика, которое мы доказали на практике – наше изделие действительно не пробивается», – сказал Фаустов.
По его словам, этот щит весит около 35-36 килограмм, для его переноски предусмотрена специальная подвеска, которая крепится на плечи, также боец-щитовик в будущем может оснащаться экзоскелетом для разгрузки.
Ранее в понедельник Фаустов сообщил, что сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России.
В России создали сверхлегкий шлем из композитной брони
Разработчик Фаустов: В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони весом 700 грамм
Сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России, заявил заместитель гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов.
Вес шлема на 300 грамм меньше, чем вес поступающих сегодня серийно на оснащение ВС России шлемов 6Б47.
По словам Фаустова, «Армоком» разработал перспективный образец весом 700 грамм, но о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить рано, передает РИА «Новости».
Он отметил, что поступающий сегодня в российские войска шлем 6Б47 является самым легким среди армейских бронешлемов мира, потому что, например, американский весит на 200 грамм больше российского, вес французских и немецких шлемов еще больше.
Ранее блогер с ником VladDN, который, по его словам, служит в силовых ведомствах ДНР, рассказал о том, как новейший шлем 6Б47 из российской экипировки «Ратник» выдержал попадание пули из автомата.
Пескова спросили о поездке Зеленского в Херсон
Представитель Кремля Песков отказался комментировать сообщения о поездке президента Украины Зеленского в Херсон
Херсон является территорией России, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, но отказался комментировать сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон.
«Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Кроме того, он перенаправил вопрос о возможных рисках наступления киевских войск на Белгородскую и Курскую области в Минобороны России. При этом он напомнил, что «в регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета, и возглавляет это направление работы Сергей Семенович Собянин. Необходимые меры принимаются».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где заявил, что страна готова к миру.
Напомним, российские военные переместились на левый берег Днепра, в Херсон зашли подразделения ВСУ.
Военные ДНР уничтожили шесть танков, две САУ и «Град» ВСУ
ДАН: Силы ДНР уничтожили шесть танков, РСЗО «Град», советскую и американскую самоходные артустановки
Военнослужащие ДНР уничтожили за минувшие сутки более 30 украинских боевиков, их бронетехнику и артиллерию, заявили в управлении народной милиции республики.
Как рассказали в НМ ДНР, военнослужащие республики уничтожили две САУ (М109 и 2С1 «Гвоздика»), шесть танков (два Т-64БВ, два Т-80БВ, Т-72Б1 и Т-72Б3), РСЗО «Град-1», 18 единиц бронированной и автомобильной техники и три беспилотника противника, передает ДАН.
Отмечается, что потери в живой силе противника составили более 30 человек.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что побывал вместе с журналистом Владимиром Соловьевым на территории Донецкого аэропорта, где они поговорили с командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой.
Украинские войска обстреляли Торез из HIMARS
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ повторно обстреляли Торез из HIMARS
Украинские войска повторно в понедельник обстреляли город Торез, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в понедельник в представительстве СЦКК заявили, что украинские войска около 4.00 обстреляли из HIMARS города Иловайск и Торез.
По сообщению ведомства, со стороны ВСУ были выпущены четыре ракеты из РСЗО HIMARS по направлению Мемрик – Торез, передает РИА «Новости».
Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передали образец одному из военных конструкторских бюро для изучения.
Минобороны показало боевую работу и быт мобилизованных артиллеристов
Российское Минобороны показало боевую работу и быт мобилизованных артиллеристов в зоне проведения спецоперации
Российское военное ведомство показало боевую работу и быт артиллеристов ЦВО, призванных в рамках частичной мобилизации, в зоне проведения спецоперации на Украине.
Как сообщило министерство в Telegram, российские военные обеспечивают выполнение боевых задач расчетов РСЗО, которые каждый день уничтожают укрепрайоны и оборонные позиции украинских войск. Мобилизованные служат водителями и техниками, занимаются подвозом боеприпасов и продовольствия, заряжают пусковые установки РСЗО «Ураган». Они живут со штатным подразделением в оборудованных блиндажах, есть полевая кухня и баня.
Напомним, Минобороны показало кадры, как мобилизованных танкистов готовят в тыловой зоне проведения спецоперации с элементами стрельбы с ходу и «танковой карусели».
Кремль спросили о должности Рогозина в связи с поездкой в зону СВО
Песков: Рогозин не получал назначений, поездка в Донбасс не требует согласований
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пока не получал назначений на госдолжность и его деятельность в зоне СВО не требует согласований с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, согласовывал ли Рогозин с администрацией президента свою деятельность в Донбассе, Песков заявил, что она и не требует согласования, передает ТАСС.
Он также отрицательно ответил на вопрос, получал ли Рогозин какую-то официальную должность.
Ранее находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт и сообщил, что в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу.
Названа причина отмены спектакля «Зулейха открывает глаза» в Башкирии
Башкирский театр отменил спектакли «Зулейха открывает глаза» из-за критики Яхиной СВО
Башкирский академический театр драмы в Уфе отменил показы спектакля «Зулейха открывает глаза» из-за критики СВО автором повести Гузель Яхиной.
На сайте Башкирского академического театра драмы в Уфе приводится высказывание Гузель Яхиной по поводу СВО на Украине, в одном из интервью в феврале она заявила, что события 24 февраля «разрушили ее мир».
Руководство башкирского театра объяснило, что было принято решение о снятии спектакля «Зулейха открывает глаза» с репертуара, поскольку театр видит свое призвание в пропаганде единых для российского народа духовных ценностей, а мнение работников театра не совпадает с мнением Яхиной.
Гузель Яхина – лауреат литературных премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза», вышедший в 2015 году.
Напомним, восьмисерийный фильм «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной установил несколько телевизионных рекордов, но вызвал скандал и критику.
Песков рассказал о намерении Путина встретиться с мобилизованными
Президент России Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными гражданами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о формате и дате встречи, пообещал сообщить дополнительно, когда это намерено будет реализовано, передает РИА «Новости».
В ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных.
Ранее Путин поручил демобилизовать студентов Донецкой и Луганской народных республик. Студенты попали под мобилизацию в этих регионах еще до вхождения ДНР и ЛНР в состав России.
Названа дата приема в состав ВМФ дизель-электрической подлодки «Уфа»
Минобороны назвало дату приема в состав ВМФ дизель-электрической подлодки «Уфа»
В состав Военно-морского флота России вскоре войдет дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов утвердил дату приема в состав флота подлодки проекта 636.3 «Уфа», построенной на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
«Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки состоится 16 ноября», – добавили в министерстве.
В октябре главком ВМФ Евменов сообщал, что проходят испытания новой стратегической атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов».