Путин потребовал оказать первостепенную поддержку семьям мобилизованных

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14 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
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Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
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Во Франции зреет бунт против господства Америки

Париж мечтает освободиться от американской опеки Peter Kneffel/DPA/ТАСС
Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...

Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как перевоспитать младенцев по разуму

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Тиктокер увидел не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

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Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны объявило об освобождении в ходе упорных боев Павловки в ДНР
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    Главная тема


    Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

    саммит G20 на Бали


    Лавров обратился к западным журналистам после слухов о госпитализации

    эфир украинского ТВ


    Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей

    пытки и убийства


    Эксперты: Офис Зеленского готовит новые кровавые постановки в Херсоне

    Видео

    «большая автономия»


    Во Франции зреет бунт против господства Америки

    ядерные державы


    О чем идут тайные переговоры России и США

    курсы валют


    Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

    Кинбурнская коса


    Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    игра ограничений


    Глеб Простаков: Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

    единый фронт


    Тимофей Бордачев: Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

    план освобождения


    Игорь Караулов: За традиционные ценности мы боремся сами с собой

    на ваш взгляд


    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?

    Путин потребовал оказать первостепенную поддержку семьям мобилизованных

    Путин указал на необходимость первостепенной поддержки мобилизованных и их семей

    14 ноября 2022, 14:36

    Текст: Вера Басилая

    Россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелегкую и рискованную работу, поэтому на вопросы поддержки их семей должно быть обращено особое внимание, это первостепенно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Алтайского края Виктором Томенко.

    Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, где затронул тему программ поддержки военнослужащих и их семей в регионах. Президент потребовал от Томенко также уделить этому вопросу особое внимание и подчеркнул, что задача помочь семьям мобилизованных должна быть первостепенной, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными гражданами.


    Военный эксперт ответил на слова генерала США Ходжеса об атаке ВСУ на Крым зимой
    Эксперт Сивков: ВСУ не смогут войти ни в Мариуполь, ни в Крым
    		    13 ноября 2022, 17:30
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские военные могут попытаться обстреливать Крым из HIMARS в Херсонской области. Но ВСУ не смогут занять ни полуостров, ни Мариуполь, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя слова генерала США Ходжеса о планах по «освобождению Крыма» зимой.

    «Теперь, после ухода российских войск из Херсона, ВСУ могут разрушить Северо-Крымский канал, чтобы в Крым не шла вода, а также обстреливать сам полуостров из размещенных на левобережье HIMARS. Конечно, мы будем сбивать их ракеты, но не все, и «прилеты» будут», – полагает доктор военных наук Константин Сивков.

    В этой связи эксперт напомнил: в октябре Минобороны РФ сообщало о том, что средства ПВО сбили 33 снаряда HIMARS около Отрадокаменки, Корсунки, Антоновки и Новой Каховки в Херсонской области, а также около Кременной в ЛНР.

    При этом, по его словам, если судить с военно-стратегической точки зрения, то ВСУ не смогут занять ни Мариуполь, ни Мелитополь, ни Крым. «Если ВС РФ подойдут к обороне по прописанным и давно знакомым всем российским командующим канонам, то шансов у украинских войск нет», – уверен собеседник.

    «Другое дело, что слова Ходжеса могут быть отвлекающим маневром – и на самом деле ВСУ намерены пойти решать военные задачи в Приднестровье. А мы не сможем помочь ПМР, поскольку для этого нужно будет форсировать Днепр», – пояснил аналитик.

    В субботу бывший командующий армией США в Европе, а ныне старший советник правозащитной организации Human Rights First Бен Ходжес написал в Twitter, что «HIMARS скоро будут стрелять из Херсона», а «подступы к Крыму в пределах досягаемости» американских РСЗО.

    «Это ослабит российскую оборону, в то время как «левое крыло» контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании по освобождению Крыма», – указал он.

    Генерал также пояснил: «украинцы ни в коем случае не будут останавливаться на зиму». «Это не 18-й век. Украинцы будут оказывать давление на российские силы, не давая им времени на решение своих проблем или укрепление обороны», – заверил бывший военный.

    Он также сопроводил пост картой, на которой показано, что военные базы в Крыму будут находиться в зоне досягаемости баллистических ракет малой дальности ATACMS.

    При этом несколько дней назад замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил: «Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения».

    «Наша роль заключается в том, чтобы украинцы продолжали иметь средства, чтобы оборонять их суверенную территорию, сдерживать агрессию. И чтобы они в случае вступления в переговоры с россиянами могли вступить в них, находясь на наиболее сильных позициях, завоеванных на поле боя. В этом будет продолжать заключаться наша политика», – приводит ТАСС слова Кола.

    В начале нынешнего месяца журнал Hill выпустил статью, в которой указывалось, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает вертолетов и других десантных средств.

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    Коментарии (55)
    ВСУ стали перебрасывать к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления
    		    14 ноября 2022, 11:59
    Фото: LIBKOS/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительные подразделения украинских войск прибывают в район линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике, в том числе с Херсонского направления, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Новые силы украинских войск перебрасываются с Херсонского направления под Сватово, передает ТАСС со ссылкой на Марочко.

    По его словам, ВСУ ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны союзных сил на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако все атаки отражаются бойцами подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР.

    «У Украины, к сожалению, сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. Но также отмечаем увеличение иностранных наемников на линии соприкосновения», – добавил Марочко.

    Ранее Марочко сообщил, что украинские военные намеревались подорвать газопровод в поселке Новоайдар в ЛНР, на месте нашли самодельное взрывное устройство.

    Коментарии (61)
    В Германии испугались потери суверенитета из-за влияния США
    WiWo: Немецкие военные компании чрезвычайно озабочены зависимостью от поставок из США

    14 ноября 2022, 08:56

    Текст: Антон Никитин

    Немецкие военные компании чрезвычайно озабочены из-за сотрудничества с Вашингтоном в сфере поставок оружия, они опасаются, что Германия в перспективе 30-50 лет рискует потерять суверенитет, пишут немецкие СМИ.

    Об этом пишут обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс.

    «Что касается суверенитета Германии, мы должны быть уверены, что в ближайшие 30-50 лет мы не отдадим себя полностью в руки американцев», – приводятся в статье WiWo слова немецкого специалиста в сфере оборонной промышленности Мартина Крелля.

    Другой представитель отрасли, спикер немецкой оборонной компании Diehl BGT Defence Герадо Валле, уверен, что действия Бундестага могут привести к потере важных ключевых технологий, а вместе с ними и автономии и суверенитета ФРГ в вопросах вооружений, передает РИА «Новости».

    Авторы статьи объясняют, что основной проблемой является решение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о том, чтобы как можно скорее вернуть немецким войскам боеготовность, делая ставку на «готовые и быстро поставляемые» зарубежные образцы вооружения. Речь идет в первую очередь об американском оборудовании, к которому относится и бомбардировщик-невидимка F-35 компании Lockheed Martin, и истребитель подводных лодок P8A Poseidon, а также новый тяжелый транспортный вертолет Chinook (оба производятся Boeing).

    Ранее с похожими предостережениями выступала газета Welt. В статье этого издания говорилось, что немецкая армия оказалась «голой» из-за опустошения запасов после поставок Киеву.

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    Российские войска уничтожили за сутки около 300 украинских военных на трех направлениях
    		    14 ноября 2022, 13:35
    Фото: t.me/mod_russia

    Две ротные тактические группы ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать на Купянском направлении у пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Но нанесенным огневым поражением противник был остановлен и отброшен к исходному рубежу. Ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять машин пехоты, три бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ с иностранными наемниками на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять бронемашин, сообщил Конашенков.

    Активными действиями российских войск и огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать под Новоселкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, танк, два бронетранспортера, отчитались в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией поражены три пункта управления ВСУ возле населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка ЛНР и Чернобаевка Херсонской области.

    У населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново ДНР взорваны две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Вольнянска Запорожской области уничтожен локатор украинского ЗРК С-300. Под Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения ВСУ.

    За последние сутки подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области, перечислили в Минобороны.

    Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Краснореченское, Золотое ЛНР, Евгеновка, Валерьяновка ДНР и Бурчак Запорожской области. Перехвачено три реактивных снаряда системы HIMARS возле населенного пункта Меловатка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Минобороны объявило об освобождении в ходе упорных боев Павловки в ДНР
    		    14 ноября 2022, 14:34
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    В результате боев российскими военными был освобожден населенный пункт Павловка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    «14 ноября в ходе упорных боев российскими войсками освобожден населенный пункт Павловка ДНР», – говорится в Telegram-канале ведомства. 

    Накануне Минобороны сообщило, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.

    Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.

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    Разработчик пообещал российским военным костюм «железного человека»
    «Армоком»: Костюм «железного человека» из композитной брони планируется создать в рамках проекта «Легионер»
    		    14 ноября 2022, 13:21
    Фото: "Железный человек 2",
    Fairview Entertainment
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Костюм «железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря, планируется создать в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер», заявил заместитель гендиректора предприятия «Армоком» Олег Фаустов.

    Отвечая на вопрос, есть ли сегодня возможность создать «доспех» из современных материалов, который закрывал бы все тело бойца, при этом обеспечивая эффективную защиту от стрелкового оружия, Фаустов заявил, что работа планируется к проведению в рамках НИР «Легионер», в которой будет рассмотрена возможность изготовления бронированного «скафандра», но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет, передает РИА «Новости».

    «Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого «железного человека», – отметил он.

    Фаустов рассказал также, что в России создается защитный комплект для экипажей армейской авиации, в состав которого входят в том числе противоосколочный шлем, бронежилет и огнестойкий костюм.

    «Сегодня мы разрабатываем модульный защитный комплект для экипажей вертолетов армейской авиации. В настоящий момент они не имеют бронезащиты – есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты», – сказал он.

    По словам Фаустова, в этот комплект войдут противоосколочный шлем (раньше он был только противоударным), новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы экипажей, а также огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет с комфортом управлять вертолётом при любых погодных условиях.

    Говоря о сроках создания данного защитного комплекта, Фаустов предположил, что весь цикл работ от поставки образцов на испытания до начала серийного производства экипировки будет осуществлен в ближайшие два-три года.

    Он рассказал также, что в интересах российских силовых структур создан щит из композитной брони, способный выдержать очередь из крупнокалиберного 12,7-миллиметрового пулемета.

    «Если говорить непосредственно о самих щитах, сегодня мы ведем довольно интересные разработки по данной тематике. Так, мы сделали переносной щит, который выдерживает огонь из крупнокалиберного пулемета 12,7 мм. Это было техническое требование заказчика, которое мы доказали на практике – наше изделие действительно не пробивается», – сказал Фаустов.

    По его словам, этот щит весит около 35-36 килограмм, для его переноски предусмотрена специальная подвеска, которая крепится на плечи, также боец-щитовик в будущем может оснащаться экзоскелетом для разгрузки.

    Ранее в понедельник Фаустов сообщил, что сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России.

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    В России создали сверхлегкий шлем из композитной брони
    Разработчик Фаустов: В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони весом 700 грамм

    14 ноября 2022, 08:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России, заявил заместитель гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов.

    Вес шлема на 300 грамм меньше, чем вес поступающих сегодня серийно на оснащение ВС России шлемов 6Б47.

    По словам Фаустова, «Армоком» разработал перспективный образец весом 700 грамм, но о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить рано, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что поступающий сегодня в российские войска шлем 6Б47 является самым легким среди армейских бронешлемов мира, потому что, например, американский весит на 200 грамм больше российского, вес французских и немецких шлемов еще больше.

    Ранее блогер с ником VladDN, который, по его словам, служит в силовых ведомствах ДНР, рассказал о том, как новейший шлем 6Б47 из российской экипировки «Ратник» выдержал попадание пули из автомата. 

    Коментарии (3)
    Пескова спросили о поездке Зеленского в Херсон
    Представитель Кремля Песков отказался комментировать сообщения о поездке президента Украины Зеленского в Херсон

    14 ноября 2022, 14:19

    Текст: Ольга Иванова

    Херсон является территорией России, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, но отказался комментировать сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон.

    «Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Кроме того, он перенаправил вопрос о возможных рисках наступления киевских войск на Белгородскую и Курскую области в Минобороны России. При этом он напомнил, что «в регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета, и возглавляет это направление работы Сергей Семенович Собянин. Необходимые меры принимаются».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где заявил, что страна готова к миру.

    Напомним, российские военные переместились на левый берег Днепра, в Херсон зашли подразделения ВСУ.

    Коментарии (6)
    Военные ДНР уничтожили шесть танков, две САУ и «Град» ВСУ
    ДАН: Силы ДНР уничтожили шесть танков, РСЗО «Град», советскую и американскую самоходные артустановки

    14 ноября 2022, 11:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ДНР уничтожили за минувшие сутки более 30 украинских боевиков, их бронетехнику и артиллерию, заявили в управлении народной милиции республики.

    Как рассказали в НМ ДНР, военнослужащие республики уничтожили две САУ (М109 и 2С1 «Гвоздика»), шесть танков (два Т-64БВ, два Т-80БВ, Т-72Б1 и Т-72Б3), РСЗО «Град-1», 18 единиц бронированной и автомобильной техники и три беспилотника противника, передает ДАН.

    Отмечается, что потери в живой силе противника составили более 30 человек.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что побывал вместе с журналистом Владимиром Соловьевым на территории Донецкого аэропорта, где они поговорили с командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой.

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    Украинские войска обстреляли Торез из HIMARS
    Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ повторно обстреляли Торез из HIMARS

    14 ноября 2022, 09:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска повторно в понедельник обстреляли город Торез, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Ранее в понедельник в представительстве СЦКК заявили, что украинские войска около 4.00 обстреляли из HIMARS города Иловайск и Торез.

    По сообщению ведомства, со стороны ВСУ были выпущены четыре ракеты из РСЗО HIMARS по направлению Мемрик – Торез, передает РИА «Новости».

    Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передали образец одному из военных конструкторских бюро для изучения.

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    Минобороны показало боевую работу и быт мобилизованных артиллеристов
    Российское Минобороны показало боевую работу и быт мобилизованных артиллеристов в зоне проведения спецоперации

    14 ноября 2022, 06:54

    Текст: Антон Антонов

    Российское военное ведомство показало боевую работу и быт артиллеристов ЦВО, призванных в рамках частичной мобилизации, в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Как сообщило министерство в Telegram, российские военные обеспечивают выполнение боевых задач расчетов РСЗО, которые каждый день уничтожают укрепрайоны и оборонные позиции украинских войск. Мобилизованные служат водителями и техниками, занимаются подвозом боеприпасов и продовольствия, заряжают пусковые установки РСЗО «Ураган». Они живут со штатным подразделением в оборудованных блиндажах, есть полевая кухня и баня.

    Напомним, Минобороны показало кадры, как мобилизованных танкистов готовят в тыловой зоне проведения спецоперации с элементами стрельбы с ходу и «танковой карусели».

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    Кремль спросили о должности Рогозина в связи с поездкой в зону СВО
    Песков: Рогозин не получал назначений, поездка в Донбасс не требует согласований

    14 ноября 2022, 12:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пока не получал назначений на госдолжность и его деятельность в зоне СВО не требует согласований с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос, согласовывал ли Рогозин с администрацией президента свою деятельность в Донбассе, Песков заявил, что она и не требует согласования, передает ТАСС.

    Он также отрицательно ответил на вопрос, получал ли Рогозин какую-то официальную должность.

    Ранее находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт и сообщил, что в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу.

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    Названа причина отмены спектакля «Зулейха открывает глаза» в Башкирии
    Башкирский театр отменил спектакли «Зулейха открывает глаза» из-за критики Яхиной СВО

    14 ноября 2022, 14:04

    Текст: Вера Басилая

    Башкирский академический театр драмы в Уфе отменил показы спектакля «Зулейха открывает глаза» из-за критики СВО автором повести Гузель Яхиной.

    На сайте Башкирского академического театра драмы в Уфе приводится высказывание Гузель Яхиной по поводу СВО на Украине, в одном из интервью в феврале она заявила, что события 24 февраля «разрушили ее мир».

    Руководство башкирского театра объяснило, что было принято решение о снятии спектакля «Зулейха открывает глаза» с репертуара, поскольку театр видит свое призвание в пропаганде единых для российского народа духовных ценностей, а мнение работников театра не совпадает с мнением Яхиной.

    Гузель Яхина – лауреат литературных премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза», вышедший в 2015 году.

    Напомним, восьмисерийный фильм «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной установил несколько телевизионных рекордов, но вызвал скандал и критику.

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    Песков рассказал о намерении Путина встретиться с мобилизованными

    14 ноября 2022, 11:40

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными гражданами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о формате и дате встречи, пообещал сообщить дополнительно, когда это намерено будет реализовано, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных.

    Ранее Путин поручил демобилизовать студентов Донецкой и Луганской народных республик. Студенты попали под мобилизацию в этих регионах еще до вхождения ДНР и ЛНР в состав России.

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    Названа дата приема в состав ВМФ дизель-электрической подлодки «Уфа»
    Минобороны назвало дату приема в состав ВМФ дизель-электрической подлодки «Уфа»

    14 ноября 2022, 15:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    В состав Военно-морского флота России вскоре войдет дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

    Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов утвердил дату приема в состав флота подлодки проекта 636.3 «Уфа», построенной на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    «Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки состоится 16 ноября», – добавили в министерстве.

    В октябре главком ВМФ Евменов сообщал, что проходят испытания новой стратегической атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов».

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