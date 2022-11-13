Власти Киева посоветовали жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой

Депутат Киевского городского совета Витренко предложил жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой

Жителям Киева лучше переехать на зиму из украинской столицы из-за проблем с энергетикой, заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в телемарафоне на телеканале «Киев».

Витренко отметил сложную ситуацию в Киеве, если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень комфорта, к которому привыкли граждане, передает РИА «Новости».

В понедельник в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что в столице Украины начались экстренные отключения электроэнергии.

Ранее первый замминистра украинского МВД Евгений Енин сообщил, что на автодорогах страны за сутки произошло более 600 ДТП, причиной этого является отключение светофоров.