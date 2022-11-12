Лавров встретился с главами МИД Индонезии и Вьетнама

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12 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 16:38  |  vz.ru
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Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными? Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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России предстоит сражение за Днепр

Российский катер «Буян» может стать ответом на попытку США насытить ВСУ новыми бронекатерами в борьбе за Днепр Михаил Голенков/РИА Новости
Российские силы в Херсоне перешли на левобережье, из-за чего река Днепр превратилась в линию боевого соприкосновения. Предвосхищая это, США анонсировали поставку Украине 40 речных бронекатеров. Как именно ВСУ могут использовать подобный вид техники и чем Россия могла бы на это ответить?  Подробности...
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Макрон готовится к войне

«Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны», – сообщил военным Макрон ERIC GAILLARD/EPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы. Ответом на это станет новая военная доктрина, которая изменит армию и приготовит страну к актуальным вызовам, включая ядерные. Чего Макрон хочет добиться на самом деле и какова в этом роль России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Зачем нам нужна Одесса

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Вопрос об Одессе будет решаться в более широком контексте, в связи с успехами на всей протяжённости фронта в рамках третьей фазы воссоединения юго-восточных регионов с Россией. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В СВО каждый должен выполнять свои задачи

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Украинские соцсети активно рассказывают, что у России «заканчиваются ракеты», поэтому она вынуждена использовать зенитные ракеты для ударов по наземным целям. На самом деле вряд ли ВС РФ в реальности прибегают к подобной практике, и на это есть четыре причины. Подробности...

Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Стоит ли России опасаться, что на саммите G20 за ее спиной будут достигнуты какие-либо договоренности? Страны Запада вынуждены выступать на любых международных встречах единым фронтом, но жесткая позиция США и союзников вряд ли понравится развивающимся странам. Подробности...
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
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    Российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги Анкара: Москва запретила проход судов через Керченский пролив Михалков счел требования «Оскара» невозможными для России
    Киев отказался замораживать конфликт с Россией В Сети восхитились песней немца о переговорах с Россией Французов возмутило заявление Макрона о России Танковый бой 11-го полка ДНР показали на видео от первого лица

    Главная тема


    России предстоит сражение за Днепр

    Формирование госзакупок


    Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО

    ближайшие 10 дней


    Эксперт назвал возможные направления для новых атак ВСУ после вхождения в Херсон

    свой расчет


    Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»

    Видео

    транспортная артерия


    Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

    бывший ссср


    Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

    геополитические последствия


    Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

    Северный морской путь


    Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    игра ограничений


    Глеб Простаков: Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

    единый фронт


    Тимофей Бордачев: Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

    план освобождения


    Игорь Караулов: За традиционные ценности мы боремся сами с собой

    на ваш взгляд


    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?

    Лавров встретился с главами МИД Индонезии и Вьетнама

    Министр иностранных дел России Лавров на полях Восточноазиатского саммита встретился с индонезийским коллегой

    12 ноября 2022, 15:48

    Текст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров находится на встрече с индонезийским коллегой Ретно Марсуди на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене.

    Уточняется, что перед разговором главы МИД пожали друг другу руки и сфотографировались на фоне флагов России и Индонезии, передает ТАСС.

    После этого Лавров провел встречу с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном в Камбодже. Глава российского МИД поблагодарил главу МИД Вьетнама за гостеприимство, а Буй Тхань Шон в ответ отметил важность прошлых и нынешних встреч.

    Ранее в субботу в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС) прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.


    Минобороны: ВС России ведут огонь по противнику на правом берегу Днепра
    Минобороны: В результате успешной переправки российских войск через Днепр противнику наносится огневое поражение
    		    11 ноября 2022, 17:39
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Операция по переброске войск с правого на левый берег Днепра проведена без потерь в личном составе, сообщили в Министерстве обороны России.

    Операция завершилась к 5.00 мск в пятницу, на левый берег реки был выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Всего было выведено более 30 тыс. российских военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и военной техники и материальное имущество. Также на левый берег переместили всю военную технику, которой требовался ремонт.

    «В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра», – подчеркнули в министерстве.

    Выведенные на левый берег соединения и воинские части заняли укрепленные оборонительные рубежи и позиции. Попытки ВСУ срыва переброски войск были безуспешны, также отражены все попытки нанесения ракетных ударов. Перехвачены 33 снаряда РСЗО HIMARS.

    Сейчас по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу наносится огневое поражение.

    «За двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более 10 км. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30–40 км от района переправ через реку Днепр», – указали в ведомстве.

    Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВСУ пытались предпринять наступление из-под населенных пунктов Кисловка, Ягодное и Владимировка Харьковской области, но все попытки были пресечены. 

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    Коментарии (99)
    Украинский пленный рассказал о планах Киева наступать на Белгород и Курск
    Украинский военнопленный заявил о планах Киева по наступлению на Белгород и Курск
    		    11 ноября 2022, 21:02
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные намерены провести наступление на Белгородскую и Курскую области, заявил плененный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.

    На российской территории действуют диверсионно-разведывательные группы, они занимаются подрывной деятельностью, оставляют взрывчатку, это им необходимо для полномасштабного наступления, заявил Лепихин, передает РИА «Новости».

    «Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров – так 50, пройдут 100 километров – так 100 километров», – указал он.

    Военнопленный пояснил, что слышал от инструкторов, что ВСУ задумали наступать на Курском и Белгородском направлениях.

    До этого другой украинский военнопленный Павел Ткачук заявлял, что Киев намеревался забросить в три российские региона диверсантов с российскими опознавательными знаками.

    Коментарии (71)
    Российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
    Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской РСЗО HIMARS
    		    11 ноября 2022, 23:28
    Фото: U.S. Marines/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передали образец одному из военных конструкторских бюро для изучения, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Рожин сообщил в своем Telegram-канале Colonelcassad, что российскими спецслужбами по агентурным каналам был получен доступ к целой ракете РСЗО HIMARS, которая была вывезена на территорию РФ через территорию третьей страны.

    По имеющимся у Рожина данным, одно из российских военных конструкторских бюро уже получило полный доступ к полностью снаряженной ракете РСЗО HIMARS и ведет инженерные работы по изучению изделия.

    Напомним, США неоднократно передавали Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские города в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР из американской РСЗО HIMARS.

    Коментарии (55)
    Зеленский отказался пускать СМИ в Херсон
    Зеленский: В Херсон не будут пускать СМИ «из-за необходимости разминирования»
    		    11 ноября 2022, 21:43
    Фото: РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Украинские власти пока не намерены пускать журналистов в Херсон из-за якобы необходимости разминирования, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, сейчас, когда разминирование еще даже не началось, Украина не может обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. По его словам, нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, передает ТАСС.

    Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.

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    Коментарии (67)
    В Албании заявили, что Россия, Китай и Турция спасли Балканы во время пандемии
    Премьер Албании заявил, что Россия, Китай и Турция спасли Балканы во время пандемии COVID
    		    11 ноября 2022, 20:31
    Фото: REUTERS/Florion Goga
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия, Китай и Турция помогли Западным Балканам во время пандемии коронавируса, а Евросоюз вел себя «как федерация эгоистичных богатых стран», заявил премьер-министр Албании Эди Рама, выступая на Парижском форуме мира.

    По его словам, во время пандемии коронавируса стало понятно, что без помощи между странами может случиться трагедия.

    «Европейский союз вел себя как федерация эгоистичных богатых стран, которая, находясь лицом к лицу под страхом смерти, сбежала от ответственности делиться вакцинами с остальными странами Центральной Европы», – передает ТАСС его слова.

    Также он добавил, что Китай, Россия и Турция помогли стране выжить в первую волну пандемии коронавируса. Вакцины поступали именно из этих стран. 

    Коментарии (19)
    Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
    		    12 ноября 2022, 11:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».

    Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.

    «Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.

    Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.

    Коментарии (15)
    Партия демократов в США подошла к контролю над сенатом
    Fox News: Для демократов в США осталось получить еще одно место для контроля над сенатом

    12 ноября 2022, 08:21

    Текст: Александра Юдина

    После того, как представитель демократической партии Марк Келли был переизбран в сенат от штата Аризона, партии не достает всего одного места для получения полномочий контроля над верхней палатой США, сообщает канал Fox News.

    По прогнозу телеканала, предстоящая победа в еще одном штате – Неваде или Джорджии – позволит демократам, к слову, однопартийцам президента Джо Байдена, взять полный контроль над сенатом. Издание напоминает, что при спорном количестве голосов – в данном случае может получиться 50 на 50 – ситуацию разрешит голос вице-президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, по итогам выборов в США Республиканская партия отобрала у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса. 

    При этом эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) заявили, что прошедшие в США выборы в Сенат и Палату Конгресса были организованы на низком уровне, а показатели доверия к ним оказались одними из самых низких за многие десятилетия.

    Так, в целом ряде штатов было запрещено требовать ID (удостоверяющий личность документ), предлагалось засчитывать голоса, отправленные по почте, даже когда нет достоверных указаний на личность отправителя.

    Позднее стало известно, что в некоторых штатах США на местных выборах победили почившие политики.

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    Евросоюз и Британия захотели «изолировать» делегацию России на G20
    Telegraph: Евросоюз и Британия хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20
    		    12 ноября 2022, 06:33
    Фото: Britta Pedersen/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Евросоюз и Британия на предстоящем саммите G20 будут стремиться изолировать российскую делегацию и бойкотировать ее выступления, вплоть до попыток препятствовать встречам кого-либо с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили источники Telegraph.

    Представитель европейской внешнеполитической службы пояснил, что западные партнеры хотят показать, что международное сообщество думает о действиях Москвы на Украине. Европейцы дадут российским коллегам понять, что любые переговоры должны проводиться на условиях, приемлемых для Киева, говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    Источники подчеркнули, что Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России. Ожидается, что Москва и Пекин попытаются «смягчить» совместное заявление стран. По словам чиновника ЕС, который охарактеризовал отношения РФ и КНР как «безграничную дружбу», китайцы и русские тесно сотрудничают.

    Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался встречаться с делегацией России на саммите G20 в Индонезии, которую возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Коментарии (48)
    Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено
    Автомобильное движение по Крымскому мосту в субботу временно приостановлено
    		    12 ноября 2022, 06:59
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено с 4.00 до 16.00 субботы в связи с проведением технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.

    В оперативном штабе Кубани сообщили, что в связи с проведением технологических работ в субботу движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в период с 4.00 до 16.00 временно ограничат. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок, передает РИА «Новости».

    Во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту завершена установка первого готового пролета автодорожной части, монтаж следующего запланирован на 11 ноября.

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    Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
    Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
    		    12 ноября 2022, 13:30
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».

    Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.

    Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.

    При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.

    «Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.

    Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.

    «Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.

    Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.

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    США предложили Индии отказаться от сервисов Запада ради нефти России
    Глава Минфина США Йеллен допустила покупку Индией российской нефти по любой цене без сервисов Запада
    		    12 ноября 2022, 03:31
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из РФ по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.

    Йеллен выразила мнение, что России якобы будет очень трудно сохранить прежние объемы продаж нефти, когда ЕС прекратит покупать у РФ этот энергоноситель, и Москва станет усиленно искать покупателей. При этом глава Минфина США отметила, что многие покупатели полагаются на западные услуги. Как поясняется в публикации, речь идет, в частности, об осуществляемых западными компаниями морских перевозках и страховании, передает ТАСС.

    Йеллен добавила, что Индия и частные компании этой страны также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы.

    Министр финансов США выразила мнение, что попытки Вашингтона и его союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят РФ снижать стоимость энергоносителя и Москва будет продавать нефть по договорной цене. По словам Йеллен, США будут рады тому, что Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.

    Напомним, в начале ноября стало известно, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак. Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.

    Коментарии (9)
    Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги
    Комментаторы немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
    		    12 ноября 2022, 09:55
    Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского, который провозгласил «исторической победой» выход российских войск из Херсона.

    Комментирующие сошлись во мнении, что украинский лидер воспринимает всю ситуацию как новую серию одного из своих шоу, передает РИА «Новости».

    «У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», – отметил один из пользователей.

    «Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», – заметил другой.

    «Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» – задался вопросом один из комментаторов.

    «Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия – единственный путь к миру», – поделился мнением еще один читатель.

    «Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят», – отметил другой пользователь.

    Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.

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    Коментарии (19)
    Киев усилил группировку на Запорожском направлении
    Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
    		    12 ноября 2022, 11:36
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Александра Юдина

    Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».

    Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.

    Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество. 

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров. 

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    Два подозрительных судна были замечены перед ЧП на «Северных потоках»
    		    11 ноября 2022, 21:54
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Аналитическая фирма SpaceKnow сообщила, что зафиксировала два неизвестных судна, у которых были отключены датчики локации возле «Северных потоков» в дни перед терактом на трубопроводах, пишет издание Wired.

    По данным аналитиков, суда в длину были от 95 до 130 метров. Они проходили в нескольких метрах от мест утечек на трубопроводах. Утверждается также, что они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общие данные, заявил глава и сооснователь компании Джерри Яворницки, передает РИА «Новости».

    Компания утверждает, что провела анализ спутниковых снимков за 90 дней, прошли за это время 25 различных судов, у 23 из них системы опознавания были включены. Отмечается, что компания передала полученные ей данные официальным лицам в НАТО.

    Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.

    Ранее сообщалось, что Дания разрешила Nord Stream обследовать место теракта на «Северных потоках».

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    Эрдоган заявил о неограниченных нападках Запада во главе с США на Россию
    Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о нападении западных стран на Россию в режиме «без ограничений»
    		    12 ноября 2022, 12:54
    Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», в том время как Россия вынуждена сопротивляться, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Он признал, что Россия – мощное государство. Поэтому, когда Запад нападает на Россию почти без ограничений, российское государство вынуждено защищаться. При этом Турция пытается открыть «коридор мира», склоняясь к мирному диалогу, передает РИА «Новости».

    Эрдоган добавил, что считал целесообразным участие российского лидера Владимира Путина в G20 в Индонезии, однако отметил, что было бы неправильным обсуждать решение президента.

    По мнению президента Турции, Путин проконсультировался со своей командой и принял решение не ехать.

    Ранее Эрдоган говорил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с российским коллегой. Он добавил, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским, что узнать позицию Киева по мирным переговорам. 

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