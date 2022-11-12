Министр иностранных дел России Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу прибыл в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).

Глава российского внешнеполитического ведомства возглавляет делегацию РФ на Восточноазиатском саммите. На полях ВАС российский министр также проведет ряд двусторонних встреч, передает ТАСС.

ВАС был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам сотрудничества в области безопасности и экономики. Он проходит в привязке к встречам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В саммите принимают участие страны – члены ассоциации (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу – Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.

Напомним также, Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индонезии, который пройдет на острове Бали 15–16 ноября.