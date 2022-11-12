Шольц заявил о сопротивлении тем, кто отговаривал его от диалога с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на переговоры с Путиным

Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью RDN заявил, что оказывал сопротивление тому давлению, которое на него оказывали в попытках отговорить от диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что «не позволил критикам препятствовать его стремлению к диалогу с президентом России, передает РИА «Новости» со ссылкой на RDN.

Шольц отметил, что в данный момент не считает вероятным дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Он указал, что эта тема все еще остается главной в телефонных переговорах с российским лидером.

Канцлер также добавил, что в феврале беседовал с Путиным, который обозначил свое требование, чтобы «на Украине не было ракет, угрожающих России», и чтобы возможность вступления Украины в НАТО была исключена.

По словам Шольца, он сам предлагал Киеву договор о контроле над вооружениями и доводил до сведения киевских властей, что вступление в НАТО не состоится в ближайшие «десять, двадцать, тридцать лет».

Ранее Шольц заявил, что применение ядерного оружия в конфликте на Украине является «чертой, которую нельзя переходить».

Ранее в ходе визита в Китай канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия и КНР считают, что атомные угрозы неприемлемы. По словам Шольца, он и председатель КНР Си Цзиньпин «едины во мнении, что атомные угрозы безответственны и очень опасны».

До этого в МИД России напомнили условие применения Россией ядерного оружия: таковое гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.