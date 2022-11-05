Шольц назвал «чертой, которую нельзя переходить» применение ядерного оружия на Украине

Знакомые назвали фигуранта дела о теракте на Крымском мосту сторонником России

Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели связанный с Одессой и Армавиром бизнес

У фигурантов дела о теракте на Крымском мосту Владимира Злобы и Романа Соломко был общий бизнес, связанный с Одессой и Армавиром. Из Одессы отправили взрывное устройство, в Армавире разгружали груз взорванной потом фуры, сообщают СМИ. Знакомые при этом называют Злобу сторонником России.

Мать Злобы – Вера – заявила, что ее сын был «за Россию», вывез семью в Крым. «Как может быть, чтобы колхозник… что он, террорист что ли?.. Он никогда бы не принес (взрывчатку) в Россию, тем более тому мосту, он не такой парень», – приводит ее слова РИА «Новости».

Женщина рассказала, что ее сын перевозил и осуществлял реализацию зерна, выращенного местными фермерами. Зерно он возил «в Голую Пристань или Херсон, другие города Херсонской области». В марте Злоба с женой и детьми уехал в Крым из соображений безопасности.

Сосед и коллега Игорь Лайко заявил, что возил зерно из Херсонской области в Крым, а там Злоба занимался реализацией. До спецоперации Злоба работал с Соломко, в том числе в Одессе. Лайко сообщил, что были планы «переоформить фирму» в Крыму, хотя «пока разрешали возить зерно так», без российского паспорта.

По данным ФСБ, груз взорвавшейся потом фуры был переоформлен при содействии Злобы и Соломко как раз на некую несуществующую фирму в Крыму. Российский паспорт Злоба так и не успел получить, хотя подавал документы вместе со всей семьей 6 сентября.

Бухгалтер местной сельхозбазы Виктория Паханова заявила, что Злоба был одним из первых в очереди за паспортом: «Тут все знают, что Вовка первый побежал российский паспорт получать». Она также не верит в его виновность. По словам Пахановой, Злоба был «одним из тех», кого на Украине называли сепаратистами и «с 2014 года чемоданы в руки вручали». Она заверила, что Злоба «реально довольный был ситуацией».

Лайко подтвердил, что Злоба был связан с людьми из Армавира: «У нас система такая: у Вовы много знакомых фермеров тут, он знает все колхозы, всех фермеров. Ему говорят: «Вовчик, нужно куда-то сдать продукцию», Вова принимает все, мы тут забираем, едем в Крым, потом пацаны с Армавира, с Краснодара приезжают на «КАМАЗиках», таскают через границу туда.