Байден оценил вероятность импичмента

Американист указал на вероятность фальсификаций на выборах в Конгресс США

Американист Дробницкий: Выборы в США не обойдутся без пересчета голосов и судов

Много вопросов вызывают результаты голосования в штатах Аризона, Пенсильвания и Джорджия. Озвученные Дональдом Трампом обвинения в фальсификациях могут быть небезосновательными. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий, комментируя промежуточные результаты выборов в Конгресс и Палату представителей США.

«Скорее всего, республиканцы возьмут Палату представителей достаточно уверенно. Но насчет Сената все еще сохраняется большой вопрос. В целом все слишком сильно расходится с настроениями граждан накануне выборов. Даже самые либеральные прогнозисты предрекали победу по всем штатам со значительным отрывом республиканцам. Джо Байден уже готовился подписывать вето», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

Собеседник также отметил, что до сих пор непонятной ситуация остается в нескольких штатах – Пенсильвании, Аризоне и Джорджии. «Эти выборы, как и многие предыдущие, не обойдутся без судов и оспаривания результатов», – полагает Дробницкий.

«Особенно остро будет стоять вопрос именно в Пенсильвании. Накануне суд штата запретил принимать часть бюллетеней, поданных путем почтового голосования. Потом была апелляция. Состояние этих бланков на сегодняшний день неизвестно. Более того, в какой-то момент просто закончились бюллетени. Так что проголосовать смогли далеко не все», – рассказал политолог.

Будут ли упомянутые сообщения из Пенсильвании учитываться в случае оспаривания результатов выборов, сказать сложно, отметил Дробницкий. «Формально это не является нарушением на выборах. Но с другой стороны, целый ряд граждан не смогли озвучить свой выбор. Осложняет ситуацию тот факт, что голосование проходило в будний день. Так что остаться в очереди и просто ждать подвоза бланков могли далеко не все», – рассуждает эксперт.

«Некоторые американские СМИ уже поспешили констатировать, что никакой «красной волны» недовольства Байденом по США не прокатилось (красный – традиционный цвет Республиканской партии, синий – цвет демократов – прим. ВЗГЛЯД). У меня же складывается ощущение, что Пенсильванию, Джорджию и Аризону демократы специально «натянули» для своего лидерства хотя бы по Сенату. И озвученные экс-президентом Дональдом Трампом обвинения в фальсификации результатов, скорее всего, небезосновательны», – отмечает американист.

Дробницкий прогнозирует, что Белому дому будет непросто взаимодействовать с новым составом Конгресса. «Республиканцы недовольны Байденом по целому ряду направлений, – напомнил эксперт. – Понятно, что сейчас мы увидим попытки реформировать чуть ли не все комиссии. Скорее всего, будут попытки возобновить расследования против Байдена. Правда, без поддержки Сената это будет сделать крайне сложно».

Если все же выборы завершатся большинством демократов в Сенате, то это станет свидетельством того, что республиканцы не смогли изолировать администрацию Белого дома, рассуждает Дробницкий. «Байдену также на руку именно победа в Сенате, поскольку при назначении федеральных министров их кандидатуры утверждает верхняя палата», – пояснил эксперт.

«В целом прошедшая ночь для представителей республиканцев в некотором смысле стала праздником. Но ничего неожиданного с исторической точки зрения не произошло – почти всегда президент теряет абсолютное преимущество спустя два года срока», – добавил Дробницкий.

Во вторник в США завершилось голосование на промежуточных выборах. На них избирались все 435 членов Палаты представителей – нижней палаты Конгресса США, а также треть верхней палаты – Сената.

В действовавшем до этого момента составе Палаты представителей Конгресса правящие демократы занимали 220 мест, оппозиционным республиканцам принадлежат 212 мест, три места остаются вакантными, напоминает TACC.

По оценкам телеканала NBC, по итогам выборов Республиканская партия получает 220 мест, а демократы – 215 мест в новом составе Палаты представителей. Для контроля над палатой достаточно 218 мест. «Ясно, что мы возвращаем себе палату», – заявил лидер республиканцев в Палате представителей, конгрессмен Кевин Маккарти. Действующий спикер палаты, демократ Нэнси Пелоси, по всей видимости, смогла переизбраться. Но если победа республиканцев будет подтверждена, нижнюю палату, скорее всего, возглавит республиканец Маккарти.

При этом, по прогнозам NBC и американского сетевого ресурса Real Clear Politics, по итогам избрания трети сенаторов, расклад в верхней палате не в пользу республиканцев. У них 47 мест в Сенате, в то время как у демократов – 48.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат.

Добавим, что судя по данным экзитпола, опубликованного телеканалом CNN, более двух третей проголосовавших на выборах в Конгресс американских граждан не желают переизбрания Джо Байдена на пост президента США. Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, успех республиканцев на выборах существенно осложнит жизнь действующему президенту – Байден фактически превратится в «хромую утку».

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