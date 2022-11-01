В Подмосковье по нацпроекту построили свыше 60 км новых тротуаров

Министр Гержик: В Подмосковье в рамках нацпроекта появилось свыше 60 км новых тротуаров

В Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» появилось свыше 60 км новых тротуаров, сообщил глава министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он уточнил, что новые тротуары появились в 30 округах Подмосковья. Большинство работ провели в Истре, Коломне и Рузе, сообщает канал «360».

«Для комфорта маломобильных граждан тротуары обустроили с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой», – добавил Гержик.

Так, 15 километров тротуаров появилось в Истре на улице Юбилейной, развязке на станции Новый Иерусалим, а также в деревнях Котово и Писково. Еще пять километров появилось в Коломне на улицах Коммунистической, Свердлова, 7 Ноября в Озерах и в деревнях Сычево и Туменское. В Рузе тротуары построили на Ярославском проезде у деревень Денисихи и Онуфриево – это около четырех километров.

Кроме того, работы прошли в Клину, Мытищах, Можайске и других округах.

Гержик также сообщил, что лидером по объемам проведенного ремонта стало Одинцово. В округе привели в порядок свыше 80 километров дорог. При этом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 50 километров региональной сети. По просьбам жителей привели в порядок семь километров дорог, уточнил он.

«Также дорожные службы отремонтировали и обустроили парковочное пространство у ледового дворца «Армада». Благодаря проведенным работам проезд по дорогам округа стал комфортнее и безопаснее для 140 тыс. местных жителей», – добавил он.

По сообщению МТДИ, ремонт прошел на десяти участках региональной сети. Они ведут к населенным пунктам, культурным, медицинским, спортивным и социальным объектам.

На муниципальной сети работы прошли на 35 дорогах, в том числе на улицах Маршала Бирюзова, Пролетарской, Чистяковой и в проезде Ветеранов. В Лесном городке преобразились улицы Вокзальная, Центральная и Солмановский проезд. Кроме того, покрытие обновили в деревнях Кезьмино, Кобяково, Волково, Большое Сараево, Жуковка, селах Аксиньино, Усово и Немчиновка.