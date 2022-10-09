ВКС России уничтожили в Николаевской области склад с 200 ракетами РСЗО HIMARS и «Ураган»

Минобороны: Удар нанесен по складу боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ

Российские военные уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и «Ураган», заявили в Минобороны

В Telegram-канале Минобороны говорится, что в результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также «Ураган».

Отмечается, что всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевую бронированную машину, три орудия и семь автомобилей.

В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Редкодуб Харьковской области, Дробышево Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163 районах.

Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области, Вольное Поле Донецкой народной республики, Зализничное Запорожской области и на восточной окраине города Запорожья, указали в ведомстве.

В пресс-службе заявили, что в районах населенных пунктов Кирово и Дробышево Донецкой народной республики уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37).

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Доброе Николаевской области и ударный украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2», в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Новомихайловка, Новомайорское и Благовещенка Донецкой народной республики и Устиновка Харьковской области», – говорится в сообщении.

Также сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области и города Донецка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал.