Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ по всей линии фронта

Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ.
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В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал, заявили в Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что на Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад войск Украины, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны войск РФ в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики.
Отмечается, что все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин.
В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали, указали в Минобороны.
В сообщении говорится, что в районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской народной республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
В Минобороны подчеркнули, что на Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской народной республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой народной республики. Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Кроме того, указали в ведомстве, высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.
Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал. По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности.
«В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области», – говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
В пресс-службе добавили, что на Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС уничтожен штаб иностранных наемников в Запорожье.
В США указали на причастность СБУ к взрывам на Крымском мосту
The Washington Post: Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту
8 октября 2022, 17:59
Фото: t.me/vzglyad_ru
Текст: Вера Басилая
Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту, несмотря на отсутствие официального заявления, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.
Источник издания в украинском правительстве сообщил, что спецслужбы Украины причастны к произошедшему ЧП, хотя официального заявления об этом не было. Газета указывает, что Киев воздержался от заявления о том, что он несет ответственность за взрывы на Крымском мосту, даже несмотря на то, что чиновники откровенно радовались взрывам и насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: «больной ожог», пишет The Washington Post.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту – лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.
Депутат Толстой призвал разрушить на Украине мосты, электростанции и все дороги из Польши
9 октября 2022, 11:38
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Текст: Дмитрий Зубарев
Зампред Госдумы, депутат «Единой России» Петр Толстой заявил, что России придется вколотить Украину в XVIII век. Он добавил, что «потом, после победы, все восстановим».
Петр Толстой считает, что ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придется вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим, написал Толстой в своем Telegram-канале.
Толстой признал, что ему жалко украинцев. Но, по его словам, надо понять: текущее состояние, когда идет операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулось. Толстой призвал «собраться и начать» – и плевать на Запад, поскольку сейчас важнее мобилизация в сознании русского человека. «Только так Победа будет за нами!» – заверил Толстой.
Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в Крым. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Уже вечером субботы железнодорожное движение на Крымском мосту было восстановлено. Ремонтные работы идут круглосуточно в две смены.
Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части Крымского моста
Глава Крыма Аксенов заявил об открытии движения для автомобилей по неповрежденной части моста
8 октября 2022, 16:15
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. «Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», – приводит РИА «Новости» слова главы Крыма.
Ранее Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста и заявило, что возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
Украинка с собаками не захотела съезжать от приютившей ее пары в Англии
Приехавшая в Англию с четырьмя собаками украинка Власова возражает против требования приютившей ее пары покинуть их дом
9 октября 2022, 01:58
Текст: Антон Антонов
Беженку из Харькова Анфису Власову с четырьмя собаками приютила семейная пара в Англии, но когда хозяева дома попросили украинку съехать, она начала жаловаться в различные организации и СМИ.
Sun пишет, что в Великобританию Власова добралась через Польшу. В Англии ее по программе «Дома для Украины» приютила семейная пара из деревни рядом с городом Ридинг. 41-летняя женщина жила там полгода, после чего хозяева захотели, чтобы она съехала, передает РИА «Новости».
Однако Власова отказалась и стала засыпать жалобами различные организации и СМИ. Власова заявила, что «уже знает это место». По словам Власовой, «сложно было приспособиться», но ей «это удалось», поэтому она «хотела бы остаться». Украинка не смогла найти приют у других жителей Ридинга, в церкви и местной администрации ей также не смогли помочь.
Напомним, в Европе уже привыкли пользоваться рабочей силой, прибывающей с Украины. Однако после начала российской спецоперации, хотя в Европу и хлынул поток беженцев, число украинцев, готовых работать на европейцев, сократилось.
Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины.
По данным The New York Times, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стояла Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за правительственного запрета на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту, отметили в издании.
Ранее китайские эксперты в государственной газете Global Times сообщили, что взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры».
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Ремонтные работы на Крымском мосту решено не прерывать на ночь
Хуснуллин велел восстановить освещение на Крымском мосту для ведения ремонтных работ круглосуточно
8 октября 2022, 22:54
Текст: Антон Антонов
Ремонтные работы на Крымском мосту решено вести круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой, сообщает кабмин по итогам оперативного совещания, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста. Хуснуллин подчеркнул, что в первую очередь нужно восстановить барьерные ограждения. Вице-премьер велел безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Срок работ назовут после инструментального обследования, которое, вероятно, продлится около суток, после чего хотят проверить физическую нагрузку, передает ТАСС.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить транспортное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции. Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части моста, железнодорожное движение полностью восстановили, уже проехал первый после теракта пассажирский поезд.
Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
8 октября 2022, 19:53
Текст: Вера Басилая
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву по Крымскому мосту
Первые два поезда отправились из Севастополя и Симферополя на материк после взрыва на Крымском мосту
8 октября 2022, 17:42
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
В компании заявили, что двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17.10 согласно графика. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17.15. Поезда проследуют по Крымскому мосту, передает ТАСС.
Ранее движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Россия отказалась обсуждать с Украиной итоги референдумов
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук отметил готовность Москвы к переговорам с Киевом, но не по вопросу референдумов
9 октября 2022, 01:31
Фото: kremlin.ru
Текст: Антон Антонов
Москва готова вести переговоры с Киевом, но не собирается обсуждать тему возвращения в состав России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что восемь лет Россия сама была посредником между Киевом и Донбассом в вопросе выполнения Минских соглашений, но теперь уже ясно, что Украина просто тянула время и готовилась решить конфликт силовым путем. Сейчас нет недостатка в странах, которые предлагают посредничество в переговорах России и Украины, передает ТАСС.
Полищук заявил, что страны, которые хотят стать посредниками, должны убедить Украину прекратить боевые действия, которые Киев начал в 2014 году. Россия готова вернуться к переговорам, но выбор жителей новых российских регионов не обсуждается – Киев должен принять их решение воссоединиться с Россией.
В МИД напомнили, что Киев уже выражал готовность согласиться на нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности, но по указке Запада прервал переговоры. Решение президента Украины Владимира Зеленского объявить невозможными переговоры с президентом России Владимиром Путиным лишено здравого смысла, заявил Полищук. По его словам, «чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причем не в пользу Киева».
Напомним, население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на референдумах проголосовало за возвращение их регионов в состав России. 5 октября глава российского государства Владимир Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России и назначил глав новых территорий.
Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий
Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий
9 октября 2022, 05:52
Текст: Антон Антонов
Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.
Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.
Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.
Народная милиция ДНР сообщила о взятии опорного пункта в Первомайском
Народная милиция ДНР: Взят под контроль опорный пункт на окраине села Первомайское
9 октября 2022, 10:17
Текст: Дмитрий Зубарев
Силы ДНР заняли опорный пункт на окраине села Первомайское, сообщили в Народной милиции ДНР.
Первомайское располагается в 10 км от северо-западной оконечности Донецка. Силы ДНР на этом направлении наступление из села Пески.
По сообщению милиции, штурмовая группа 3 стрелкового батальона 100 гвардейской бригады заняла и зачистила позиции ВСУ в районе Первомайского, передает РИА «Новости».
Ведомство показало видео, на котором с дрона снят артиллерийский обстрел позиций украинских боевиков. После обстрела бойцы ДНР идут в атаку на опорный пункт и занимают его.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе села Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Кадыров приветствовал назначение Суровикина командующим войсками в зоне СВО
9 октября 2022, 07:56
Текст: Антон Антонов
Генерал армии Сергей Суровикин, которого назначили командующим группировкой российских сил в зоне специальной военной операции, исправит ситуацию в лучшую сторону, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров приветствовал назначение Суровикина. Он заявил, что рад такому решению. Глава Чечни считает, что теперь войска в надежных руках. «Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», – приводит слова Кадырова РИА «Новости».
Глава Чечни сообщил, что лично знает Суровикина, они знакомы около 15 лет. Кадыров считает, что новый командующим войсками в зоне СВО – опытный воин. По словам Кадырова, Суровикин – «волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство всегда стоят превыше всего».
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции. Прежде Суровикин командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана, был главкомом ВКС и командовал войсками Восточного военного округа.
Минск обвинил Киев в планировании удара по Белоруссии
9 октября 2022, 04:23
Фото: МИД Беларуси/«ВКонтакте»
Текст: Антон Антонов
В МИД Белоруссии послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручена нота, в которой говорится о планах Киева нанести удар по Белоруссии, сообщил МИД Украины.
Кизима вызвали в МИД Белоруссии вечером 8 октября. Там ему вручили дипломатическую ноту. В ней, как сообщает Киев, белорусская сторона заявила, что Украина планирует нанесение удара по территории Белоруссии. МИД Украины заверил, что таких планов у Украины нет, и отверг «очередные инсинуации белорусского режима». По версии Киева, вручение ноты якобы объясняется российской провокацией, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Белоруссия участвует в спецоперации России на Украине, хотя военных не направляет – задача белорусской стороны заключает в том, чтобы не допустить удара по Белоруссии и распространения боевых действий на белорусскую территорию.
Начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что 20-тысячная группировка украинских войск на южном операционном направлении требует реакции Минска.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Вице-премьер России Хуснуллин заявил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту
8 октября 2022, 21:10
Текст: Вера Басилая
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, все запланированные поезда будем полноценно пропускать, автобусы будут ходить после определения состояния полотна, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин отметил, что все запланированные поезда и пассажирские, и грузовые будут полноценно пропускать по Крымскому мосту, а вот автобусное движение будет начато только после определения его состояния, пока мост открыт только для легковых автомобилей, передает РИА «Новости».
Вице-премьер призвал уменьшить количество поездок на автомобильном транспорте по Крымскому мосту, чтобы не создавать пробок и для проведения ремонтных работ поврежденного участка, автомобильное движение пока открыто в реверсивном режиме по одной полосе.
Также он отметил, что первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, поручил составить план-график его восстановления.
Позже Хуснуллин отметил, что паромные переправы будут работать, по мере обследования будет приниматься вопрос – пускать ли на мост и грузовые машины.
«Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали какая ситуация, если решат поехать по мосту. Буду ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки окончания ремонта будут понятны в течение суток.
Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС»
Глава правительства Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Запо
8 октября 2022, 18:22
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС», Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия.
«Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 5 октября 2022 года... Создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская атомная электростанция" (город Москва) (далее – предприятие), основанное на праве хозяйственного ведения... Росимуществу: утвердить устав предприятия; назначить генерального директора предприятия; обеспечить формирование уставного фонда предприятия в размере 500 тысяч рублей», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП «Запорожская АЭС» в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС.
Ранее в МАГАТЭ заявили о планах Гросси посетить Россию и Украину для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.