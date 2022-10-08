Ударом ВКС уничтожен штаб иностранных наемников в Запорожье

ВКС России ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье уничтожили более 160 боевиков

На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье, уничтожено более 160 боевиков, также пресечены атаки ВСУ по всем направлениям, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, нанесен удар по выдвигавшимся резервам противника в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области, уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.

При очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец на Краснолиманском направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов, сообщили в Минобороны.

«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новое и Ямполовка ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

Также на Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины, где было уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей», – отмечается в сообщении ведомства.

Также отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины, в направлениях населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области. Все атаки украинских сил отражены.

Также в результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Чапаевка Запорожской области сбит украинский самолет МиГ-29, а средствами ПВО уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2».

В Минобороны сообщили, что сбит в воздухе 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Иловайск Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Никольское и Каховская ГЭС, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области.

Ранее Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ в Херсонской области, на Купянском и Краснолиманском направлениях.