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Ударом ВКС уничтожен штаб иностранных наемников в Запорожье
ВКС России ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье уничтожили более 160 боевиков
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На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье, уничтожено более 160 боевиков, также пресечены атаки ВСУ по всем направлениям, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, нанесен удар по выдвигавшимся резервам противника в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области, уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.
При очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец на Краснолиманском направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов, сообщили в Минобороны.
«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новое и Ямполовка ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.
Также на Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины, где было уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей», – отмечается в сообщении ведомства.
Также отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины, в направлениях населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области. Все атаки украинских сил отражены.
Также в результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.
Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Чапаевка Запорожской области сбит украинский самолет МиГ-29, а средствами ПВО уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2».
В Минобороны сообщили, что сбит в воздухе 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Иловайск Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Никольское и Каховская ГЭС, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области.
Ранее Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ в Херсонской области, на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Кадыров заявил о наступлении ВС России в ДНР и в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях на территории Донецкой народной республики и Херсонской области
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Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций в Донецкой народной республике и Херсонской области, наступление не прекращается ни на минуту, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, наступательные действия на территории Донецкой народной республики и Херсонской области не прекращаются ни на минуту.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
По словам главы Чечни, военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» в буквальном смысле выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций.
Ранее в среду заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время вся территория российского региона будет освобождена, вплоть до Николаевской, Одесской областей. Он также сообщил, что российская армия проводит в Херсонской области перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, при этом жители ряда населенных пунктов, куда вошли украинские силовики, эвакуированы.
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Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях
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В ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Так, на Купянском направлении противник тремя батальонами тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, все атаки были отбиты, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
В районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В направлении Красного Лимана попыток атаки ВСУ не предпринимали.
На Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», – следует из сообщения ведомства.
Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
Также уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожья.
Ранее сообщалось, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.
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Спутниковый интернет Маска Starlink перестал работать у ВСУ
ВСУ столкнулись со сбоями в работе системы Starlink после публикаций Маска
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Украинские военные столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink на линии фронта, которое ВСУ получает от американского предпринимателя Илона Маска.
Оборудование позволяет получать интернет из любой точки. По данным украинских чиновников, отключения могут привести к «катастрофическим» потерям связи, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Financial Times.
Отключение стало наблюдаться при попытках украинских военных прорвать линию фронта. Сбои фиксировали как в Херсонской и Запорожской областях, так и в районах Харькова, Донецка и Луганска.
«Сбои связи были широко распространены и вызвали панические звонки от военных на телефоны доверия», – приводит издание слова украинского чиновника.
Ранее Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, что вызвало недовольство среди киевских политиков.
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ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ 16 человек в Великой Александровке
Власти Херсонской области располагают информацией о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, в Великой Александровке расстреляли 16 человек, передает РИА «Новости».
«Просто вывели нацисты, не разбираясь, мужчин и женщин, просто поставили к стене и расстреляли, как каратели», – добавил он.
По словам Стремоусова, люди видели это своими глазами.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
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ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
Власти Херсонской области опровергли возможность ВСУ прорвать эшелонированную оборону
Украинские военные уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, ВСУ уперлись в эшелонированную оборону, ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет, передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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Российские войска дали отпор ВСУ в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов: Наступление ВСУ на севере региона остановлено
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Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны, сообщил в четверг заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в Херсонской области никто никуда не отступает, наступление ВСУ в северной части региона остановлено. Стремоусов отметил, что благодаря слаженной работе Министерства обороны России и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет.
Украинская армия заняла ряд прифронтовых сел Херсонской области, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах, рассказал Стремоусов.
Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС, что ВСУ используют на херсонском направлении очень большое количество техники из стран НАТО. Он уточнил, что у украинских военных очень большое количество натовской техники, в том числе «турецкие какие-то машины, какие-то танки у них». Стремоусов подчеркнул, что «ВСУ превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть».
Ранее Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» на территории Донецкой народной республики и Херсонской области.
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На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о падении и взрыве беспилотника на аэродроме
В Калужской области упал беспилотный летательный аппарат, инцидент произошел на военном аэродроме Шайковка, заявил глава региона Владислав Шапша.
Губернатор пояснил, что на аэродроме произошел взрыв, причиной тому стало падение беспилотного летательного аппарата. Беспилотник, предположительно, прилетел со стороны границы, сообщил Шапша у себя во «ВКонтакте».
«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет», – заключил он.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств инцидента.
Напмним, в конце августа в Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота.
В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла российской армии
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Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев.
По словам Гурулева, одновременно два председателя комитетов Госдумы написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки делось финансирование тыла, потому как оно производилось в прошлом в полном объеме.
«Внимание, вопрос: где (все это)?» – передает РИА «Новости» слова Гурулева в эфире «России 1».
Ранее ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В Алтае по частичной мобилизации никого не призвали
Сенатор Полетаев: В Алтае по частичной мобилизации не призвали ни одного человека
Сенатор от Алтая Владимир Полетаев сообщил, что по частичной мобилизации в республике не призвали ни одного человека.
«Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко», – написал Полетаев в своем Telegram-канале. В числе прочего он отметил, что, по словам военкома, на сегодняшний день из республики в рамках частичной мобилизации не был призван ни один человек. «Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», – добавил он.
Полетаев сообщил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии для ответов по частичной мобилизации.
Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаила Максимова, информация соответствует действительности. В то же время он уточнил, что «информация о квоте для региона закрытая».
В пятницу сообщалось, что каждый четвертый регион объявил о выполнении плана мобилизации.
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Запорожские власти рассказали о подготовке ВСУ к захвату ЗАЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о подготовке спецназа ВСУ к захвату ЗАЭС
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Спецназ вооруженных сил Украины (ВСУ) при участии британских специалистов готовится к захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), тренировки проходят группы численностью от 100 до 110 человек, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, постоянно проходят учения и боевое слаживание элиты боевиков – Сил специальных операций ВСУ – в целях форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры, передает ТАСС. По словам Рогова, речь идет про Запорожскую АЭС.
Он отметил, что группы украинского спецназа хорошо слажены – они тренировались в Великобритании от нескольких месяцев до полугода. Нынешние учения проходят рядом с населенным пунктом Вольноандреевка, что к югу от ДнепроГЭС.
Ранее Рогов заявил, что киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС. Рогов добавил, что американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.
По его мнению, данные тревожные – по подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.
Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ в Херсонской области, на Купянском и Краснолиманском направлениях
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Противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Благодаря действиям российских войск все атаки ВСУ были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В итоге отражения наступления уничтожены более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, а также пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, в том числе немецкая самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Наступательные действия противника на данном направлении пресечены.
На Николаево-Криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населенных пунктов Пятихатка, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции, отчитались в Минобороны.
«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.
В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники», – перечислили в Минобороны.
Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах. Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье», – сообщил Конашенков.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дзержинск ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мальцевка Харьковской области, Ивановка ДНР, Приютное, Энергодар Запорожской области. В Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенного пункта Новая Каховка и Антоновского моста.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Командующим группировкой в зоне СВО назначен Сергей Суровикин
Шойгу назначил командующим группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин,передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы.
Российские силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево в ДНР
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину на Артемовском направлении.
В Telegram-канале штаба сообщается, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.
Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом.
Накануне стало известно, что в ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.
Так, на Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
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Еще два депутата Госдумы решили отправиться добровольцами в зону спецоперации
Депутаты Госдумы Хубезов и Сокол заявили о готовности вступить в ряды добровольцев спецоперации
В качестве добровольца председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов пришел в московский военный комиссариат, где написал заявление на зачисление в ряды ВС России.
«Сейчас очень важно поддержать наших ребят. Мы должны быть вместе, жить вместе, вместе терпеть обстрелы. Много раз я уже был там. Видел, насколько важна медицинская помощь. Хотел бы быть ближе к передовой либо непосредственно на передовой, вытаскивать и спасать наших ребят. В нашей семье мужчина – это мужчина. Конечно, всплакнула жена, но больше виду не показывала. Все поддерживают это решение», – приводятся его слова на сайте партии «Единая Россия».
С первых дней СВО он в рамках гуманитарной миссии «Единой России» координировал работу волонтеров-медиков в Донбассе и в освобожденных территориях.
Также написал заявление о добровольной мобилизации в военном комиссариате Москвы депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. Ранее ему было присвоено звание майора разведки, сейчас он майор запаса.
«У меня отец военный разведчик. Я с детства знаю, что такое настоящее служение Отечеству, военная присяга. Я работал наблюдателем во время референдума в ЛНР и убедился в том, насколько люди исстрадались от обстрелов, прессинга, всего, что происходит вокруг долгие годы. Поэтому нет никаких сомнений, что нужно вставать на защиту этих территорий, этих людей, которые вернулись в нашу страну. Люди шли на референдум, голосовали, и их выбор, безусловно, надо уважать и защищать», – подчеркнул Сокол.
Ранее заявления о направлении в зону проведения СВО поступили от замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игоря Кастюкевича, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, зампреда комитета по экономической политике, секретаря Хакасского реготделения «Единой России» Сергея Сокола, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александра Бородая, члена комитета по защите конкуренции Олега Колесникова, а также ряда депутатов разного уровня.
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Военкор показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ.
В своем Telegram-канале корреспондент сопроводил видеоряд подписью «Гоу! Гоу! Гоу! Интенсификейшн!», а также выразил надежду на то, что «лучшие умы Генштаба уже разрабатывают систему противодействия этой тактики и скоро внедрят в войска».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о плюсах легкой бронетехники: она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами.
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