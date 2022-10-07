Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ в Херсонской области, на Купянском и Краснолиманском направлениях

Противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Благодаря действиям российских войск все атаки ВСУ были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В итоге отражения наступления уничтожены более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, а также пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, в том числе немецкая самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Наступательные действия противника на данном направлении пресечены.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населенных пунктов Пятихатка, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции, отчитались в Минобороны.

«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники», – перечислили в Минобороны.

Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах. Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье», – сообщил Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дзержинск ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мальцевка Харьковской области, Ивановка ДНР, Приютное, Энергодар Запорожской области. В Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенного пункта Новая Каховка и Антоновского моста.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.