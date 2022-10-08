Названы сроки возобновления движения поездов по Крымскому мосту

В Минтрансе заявили, что движение поездов по Крымскому мосту планируется обеспечить к 20.00.

Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени, сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, уже проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск, передает ТАСС.

Кроме того, оператор железнодорожных перевозок в Крым – компания «Гранд сервис Экспресс» – сообщил, что два поезда (№ 8 Севастополь – Санкт-Петербург и № 28 Симферополь – Москва) отправятся в субботу вовремя.

Ранее сообщалось, что к обследованию и восстановлению железнодорожной инфраструктуры Крымского моста привлечены все силы.

В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились. Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.