Туристам в Крыму решено бесплатно продлить проживание в отелях

Глава Крыма Аксенов пообещал, что туристам бесплатно продлят размещение в отелях на сутки

Всем туристам в Крыму бесплатно продлят размещение в отелях на сутки, деньги за билеты будут компенсированы, заверил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов в своем Telegram-канале призвал гостей Крыма набраться терпения. Поездов в субботу не будет, сказал он, попросив туристов не приезжать на вокзалы. Стоимость билетов пассажирам будет компенсирована, сообщил глава региона.

Он рассказал, что обратился к отельерам и попросил их продлить на сутки за счет республиканского бюджета проживание в отелях для тех, кто планировал выселяться в субботу. «С гостей денег не брать», – подчеркнул он.

Восстановление Крымского моста начнется в субботу, сразу как закончат работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности, сообщил Аксенов.

Он добавил, что в субботу в Крыму будет работать правительственная комиссия по выяснению причин происшедшего на Крымском мосту и ликвидации последствий ЧП. Будут выработаны меры по устранению повреждений и восстановлению разрушений.

Все поезда из Крыма и на полуостров отменены после подрыва автомобиля на Крымском мосту в субботу утром. Керченская паромная переправа уже возобновила работу.

По факту происшествия Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. По поручению главы СК Александра Бастрыкина туда направлены криминалисты центрального аппарата. Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

По данным СК, в субботу утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.