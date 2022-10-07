Экс-омбудсмен Украины обвинила в своем увольнении главу офиса Зеленского

Экс-омбудсмен Украины Денисова рассказала, что глава офиса президента страны Ермак добивался ее увольнения

Экс-уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) рассказала, что отстранения ее от должности добивался глава офиса президента страны Андрей Ермак. Тот в другом разговоре с пранкерами раскритиковал экс-омбудсмена и усомнился в том, что она на посту действовала в интересах Украины.

Фрагмент этих бесед опубликован в пятницу в соцсетях пранкеров, дата разговоров не уточняется.

Пранкеры позвонили Денисовой от имени экс-посла США в России Майкла Макфола. В разговоре с ними она рассказала, что последней точкой в решении о ее увольнении стало якобы то, что Россия попросила Денисову в качестве переговорщика со стороны Киева при обмене бойцов подразделения нацгвардии Украины «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). «Для Ермака это было неприятно», в результате чего Денисову уволили, передает ТАСС.

Обвинения в создании фейков, по словам Денисовой, распространяли против нее те, которые «отрабатывали задачу, поставленную Ермаком».

Ермак в свою очередь заявил пранкерам, звонившим также от имени Макфола, что к работе Денисовой на посту омбудсмена есть вопросы, в частности к тому, как менялись пленные при ней и как она составляла списки. Политик усомнился, что на посту Денисова проявила себя как «человек, который работает в интересах Украины».

Ранее Денисова в беседе с Вованом и Лексусом сообщила, что ей предлагают распространить фейк о якобы имеющейся тюрьме на Запорожской АЭС.