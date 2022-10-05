ЕС согласовал новые антироссийские санкции

Страны Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России

Страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций, сообщает информационное агентство ЧТК со ссылкой на источники в Брюсселе.

Уточняется, что в очередной пакет санкций включено введение потолка цен на российскую нефть, а также внесены десятки россиян. Кроме того, новые санкции ЕС предполагают запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также запрет на предоставление ряда услуг российским компаниям, передает ТАСС.

По информации председательства Чехии в Совете ЕС, размещенной в Twitter (запрещен в России), ЕС запретит также импорт из России продукции машиностроения и бытовой техники, химических продуктов, пластика и сигарет. Кроме того, предполагается введение запрета на предоставление российским предприятиям услуг сферы IT и инжиниринга, а также юридических услуг.

Также из сообщения следует, что новые санкции ЕС против России предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка.

Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.

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