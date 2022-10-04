Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата

Российская сторона рассчитывает, что Казахстан в скорейшие сроки окончательно вышлет украинского посла из страны, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По этому поводу посол Казахстана был вызван на Смоленскую площадь.

На сайте МИД России говорится, что 21 августа посол Украины Петр Врублевский отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия.

В комментарии отмечается, что Россия рассчитывает на то, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста.

Также отмечается, что посол Казахстана в России Ермек Кошербаев во вторник был вызван в МИД России, ему заявлено о неприемлемости ситуации с украинским послом в республике.

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации», – говорится в заявлении Захаровой.

Ранее Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать правовую оценку высказываниям Врублевского. Позже дипломат извинился за свои высказывания.