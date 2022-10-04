Шойгу призвал не отказывать добровольцам без серьезных оснований

Большое количество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, никому из них не нужно отказывать, если на то нет серьезных оснований, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Министр поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации», никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований, передает ТАСС.

Также Шойгу отметил, что призванные военнослужащие будут направляться в районы проведения спецоперации после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями, передает РИА «Новости».

В этой связи министр потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.

Ранее Шойгу заявил, что солдаты срочной службы, заканчивающие службу в ходе осеннего призыва, вернутся по домам, а новые призывники отправятся служить в подразделениях, не задействованных в СВО. В данный момент более 200 тыс. человек прибыли в российские Вооруженные силы.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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