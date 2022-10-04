Шойгу заявил об отсутствии планов отправлять срочников в зону СВО

Солдаты срочной службы, заканчивающие службу в ходе осеннего призыва, вернутся по домам, а новые призывники отправятся служить в подразделениях, не задействованных в СВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются к себе домой, вновь же призванные отправятся в подразделения, не задействованные в спецоперации на Украине, заявил министр, передает РИА «Новости».

По его словам, командующим нужно помнить о необходимости своевременного увольнения в запас тех, кто завершил военную службу, и постановке их на воинский учет по месту жительства.

«Все условия для качественного проведения призыва созданы. Военные комиссариаты полностью обеспечены медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты и тест-системами для выявления коронавирусной инфекции», – подчеркнул глава ведомства.

Министр напомнил, что в соответствии с указом президента призыв на военную службу начнется в ноябре, а увольнение в запас – с октября по декабрь, передает ТАСС.

«Во всех регионах страны к работе приступят более 2,7 тыс. призывных комиссий. Планируется призвать 120 тыс. человек, что на 7,5 тыс. меньше, чем осенью прошлого года», – добавил Шойгу.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Согласно указу президента, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.