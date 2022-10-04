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В Ростехе выразили готовность создать новые тактические аптечки для военнослужащих
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Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих России, если поступит задача от Минобороны, заявили в госкорпорации.
Как сообщили в госкорпорации, Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих, если такая задача будет поставлена министерством обороны. В ее состав обязательно должны войти: медицинский жгут-турникет, зажим для остановки артериального кровотечения, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, перевязочная косынка, антибиотики, пластырь, бинты, компрессионный бандаж, ножницы для разрезания одежды, декомпрессионная игла, обезболивающие и противошоковые средства и другие позиции, передает РИА «Новости».
Как отметили в корпорации, аптечка первой помощи, которая сейчас входит в штатную экипировку, поставляется министерством обороны. На недавнем совещании под эгидой Военно-промышленной комиссии России была поставлена задача пересмотреть ее состав.
По сообщению Ростеха, были предложены два готовых варианта аптечек, с проверенными поставщиками. Один из них включает 13 позиций, второй – 23 наименования средств первой помощи.
Ранее Ростех обещал увеличить темп производства истребителей Су-57 для ВКС России.
Минобороны объяснило отвод войск из Красного Лимана
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В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты. Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Вместе с тем, в населенном пункте Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.
«На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
В районе Новополь Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей», – заявил Конашенков.
Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь, Артемовск, Северск ДНР, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, Полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах.
Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка ДНР, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Загоруйковка, Кисловка и Николаевка Харьковской области, Зеленый Гай, Новопетриковка, Новотроицкое, Вольное, Красный Лиман и Новоандреевка ДНР, Кошара, Кучерское, Садок и Цукуры Херсонской области, а также Шмидтово Николаевской области», – говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве также заявили, что уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета «Точка-У».
Накануне сообщалось, что украинских националистов остановили под Красным Лиманом. Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.
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В НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон»
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Разведка НАТО предупредила командование альянса о возможных испытаниях российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного вызвать радиоактивное цунами, которое может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, сообщило итальянское издание Repubblica.
Издание указало, что в отчете спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки «Белгород» в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника. «Посейдон» может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», – приводит текст публикации РИА «Новости».
Издание отметило, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: «Посейдон» спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.
«Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты», – пишет Repubblica.
Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков
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Военнослужащие-контрактники в запасе, представители государственных структур и силовых ведомств должны быть призваны в рамках частичной мобилизации в первую очередь, заявил предприниматель, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин.
По его словам, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас, особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. Также Пригожин согласен с Кадыровым в том, что необходимо мобилизовать представителей государственных структур и силовых ведомств.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий – программисты и так далее», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» в «ВКонтакте».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России – колоссальный штат сотрудников различных ведомств, которые имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием, даже половина из них «снесет любую западную армию». «Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», – заявил Кадыров.
Между тем, бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
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Российская экипировка солдата нового поколения получила название
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Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам «Ратник» и «Сотник», получит название «Легионер», источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника РИА «Новости», принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы «исконно русскими» именами – «Ратник» и «Сотник», то новый проект получил более «интернациональное» название – «Легионер».
По словам источника, с момента начала реализации проекта «Ратник» прошло уже более десяти лет – несмотря на то что экипировка оказалась удачной, создание нового снаряжения диктуется требованием времени: появились новые материалы, технологии, поменялась сама специфика ведения боевых действий.
Ранее в Ростехе сообщили, что сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего.
Ростех заявил о кратном увеличении производства РСЗО «Торнадо-Г»
Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» увеличилось в разы, сообщили в госкорпорации «Ростех».
По сообщению Ростеха, военный дивизион «Мотовилихинских заводов» в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены. Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние 10 лет, передает РИА «Новости».
В госкорпорации добавили, что усилия Ростеха и Минпромторга сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, находящемся в стадии банкротства с 2018 года. В частности, финансовая помощь Ростеха, отметили в корпорации, позволила полностью сохранить на «Мотовилихинских заводах» рабочие места, на предприятии выплачивается заработная плата, проходит модернизация производства, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме.
Ранее гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что концерн ведет работы по совершенствованию реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» калибра 122 мм.
Командир танковой роты посоветовал мобилизованным ничего не бояться
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Мобилизованным россиянам не надо ничего бояться, танк – это хорошая броня, и противник боится танков, заявил командир танковой роты.
Командир танковой роты посоветовал мобилизованным ничего не бояться, вместо этого лучше внимательно слушать инструкторов во время обучения, в бою действовать без суеты и спокойно, так как у танка хорошая броня, к тому же противник боится танков. «Не надо ничего бояться, танк – хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные) знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают – слушайте, тренируйтесь», – отметил он в беседе с РИА «Новости».
Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на соледарском направлении. Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую «танковую карусель».
«Мы здесь находимся для того, чтобы отразить нападение противника… Чтобы противник дальше границ Луганской области не продвинулся», – рассказал агентству офицер Вооруженных сил.
Танкисты, ударив по противнику в лесополосе, вернулись на свои позиции, успешно выполнив поставленные задачи.
«Задачу выполнили, отстрелялись. Все без потерь», – сообщил механик-водитель боевой машины.
В минувшую субботу Народная милиция ДНР опубликовала видео с занятий по подготовке мобилизованных, где резервисты из России тренируют боевые навыки. Днем ранее Минобороны РФ показало подготовку мобилизованных рядом с зоной СВО. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мобилизованных готовят к специальной военной операции ВС России.
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Российскую подлодку заметили у западного побережья Франции
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ВМС Франции сопроводили в Бискайском заливе российскую дизель-электрическую субмарину «Новороссийск» и буксир «Сергей Балк», сообщила морская префектура региона Атлантика.
По сообщению морской префектуры, 29 сентября многоцелевой фрегат ВМС Франции «Нормандия» (FREMM Normandie) и вертолет «Кайман» из авиагруппы фрегата сопроводили российскую субмарину «Новороссийск» и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе. Сообщение сопровождалось фотографиями российских подлодки и судна, передает ТАСС.
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 06363 Б-261 «Новороссийск» (заводской номер 01670) была заложена 20 августа 2010 года, спущена на воду 28 ноября 2013 года, передана ВМФ России 22 августа 2014 года. Она предназначена для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне.
Напомним также, в среду атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (проект 955А, «Борей-А») «Князь Олег» и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (проект 885М, «Ясень-М») «Новосибирск» заверили межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот и прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке.
Кадыров заявил о скорой отправке на передовую троих несовершеннолетних сыновей
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Трое сыновей в ближайшее время отправятся в зону спецоперации: подготовка несовершеннолетних Ахмата, Эли и Адама началась еще с малых лет и продолжается на базе РУС (Российского университета спецназа), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, внукам первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно, но их военная подготовка началась давно, с малых лет.
«На базе РУС их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам. Всегда считал, что главная цель любого отца – привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира – готовься к войне!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он заявил, что его сыновья готовы применить свои знания и умения в зоне СВО.
«Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», – отметил глава Чечни.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Также он обратился к пустословам, которые утверждали, что его близкие не принимают участия в СВО: в ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться в их стойкости и силе.
«Покажите на месте свой дух, свою идейность и что вы из себя вообще представляете. Докажите, что вы хотя бы немного мужчины. Я обращаюсь в том числе и к вам, критикующие нас диванные чеченоговорящие «воины», сидящие перед компьютерами в Европе. Давайте, выдвигайтесь на Украину, убедите нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними. Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства. Ждите!» – заявил Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил об отправке на Украину нового боевого подразделения из Чечни.
До этого сообщалось, что военнослужащие из Чечни имеют высокую боевую подготовку, что играет важную роль в том числе в ближнем бою.
«Новые люди» предложили конкретизировать условия частичной мобилизации
Депутаты фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Владислав Даванков и Георгий Арапов внесли на рассмотрение Госдумы поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», закрепляющие понятие «частичная мобилизация» и условия получения отсрочки.
Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В частности, к пунктам, уже указанным в законе, в качестве поправок добавляется право на получение отсрочки для людей, ухаживающих за близкими, нуждающимися в постоянном уходе, граждан, имеющих трех или более детей до 18 лет, мужьям беременных жен на сроке от 22 недель, студентам-очникам.
Кроме этого, в проекте указывается право на отсрочку для людей, являющихся единственным кормильцам в семье, где есть инвалиды, родственников военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов. Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя.
В пояснительной записке депутаты указывают на актуальность и своевременность принятия поправок для сохранения развития демографии в России и «снятия значительной социальной напряженности в обществе».
В партии напомнили, что с начала объявления частичной мобилизации «Новые люди» создали группу мобилизационной поддержки, специалисты которой уже приняли и обработали тысячи обращений, большая часть которых была связана с нарушениями проведения призыва и непонимания законности вручения повесток. Сообщить о неправомерной мобилизации можно на сайте партии «Новые люди» newpeople.ru.
Напомним, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее российский лидер призвал исправлять ошибки, допущенные при частичной мобилизации, разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Монголия пообещала вид на жительство всем желающим россиянам
Власти Монголии приняли решение о выдаче вида на жительство всем гражданам России, которые подадут соответствующее заявление, сообщил информационный портал Central Asia Media со ссылкой на начальника отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйна Ууганбаяра.
Ууганбаяр заявил, что граждане России обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации, приводит его слова РИА «Новости».
Отмечается, что с 21 сентября границу через порт Алтанбулаг пересекли 6 тыс. 268 граждан России. По состоянию на 21-29 сентября 748 гражданам России продлили срок пребывания и визы в Монголии. Более 1 тыс. граждан получили консультации по вопросам получения вида на жительство и продления срока пребывания в Монголии.
Ууганбаяр отметил, что россияне массово приезжают в Монголию. Всего за один день около 160 граждан продлили свои визы на 30 дней, указал он. Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны, напомнил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии.
По его словам, в случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории, добавил Ууганбаяр.
«В последние годы миграция людей по всему миру увеличивается. Это связано со многими факторами, такими как политика, экономика, бедность и война», – отметил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии.
Портал Central Asia Media отмечает, что в соответствии с законом о правовом положении иностранных граждан и правилами выдачи виз Монголии срок пребывания иностранного гражданина без визы может быть продлен один раз на 30 дней.
Напомним, военнообязанным россиянам оставили открытые границы. После 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, в Грузию въехали более 50 тыс. россиян.
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Новосибирская область завершила первый этап мобилизации
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что регион завершил первый этап частичной мобилизации. Он рассказал, что сейчас продолжается доукомплектование отдельных подразделений, а также подбор «отдельных дефицитных военных специальностей».
По словам Травникова, в области еще несколько недель будут вести формирование личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище. Он также попросил активно продолжить обустройство палаточных городков, казарм и других помещений военного училища, чтобы сделать их максимально удобными для проживания в период слаживания подразделений, сообщает «Коммерсант».
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Опубликованы кадры боевой подготовки мобилизованных россиян на полигонах в Донбассе
Народная милиция ДНР опубликовало видео, на котором можно увидеть занятия по подготовке мобилизованных, где резервисты из России тренируют боевые навыки.
Бойцы осваивают навыки стрельбы из автоматов, пулеметов, противотанковых гранатометов, а также метания ручных гранат. В ролике также можно увидеть, как резервисты ведут огонь по мишеням из укрытий и окопов на одном из военных полигонов, передает ФАН.
Ранее народная милиция ДНР сообщила о прибытии первых мобилизованных из России в зону СВО.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
До этого Минобороны показало подготовку мобилизованных рядом с зоной СВО.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мобилизованных готовят для спецоперации.
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Глава комитета Госдумы Крашенинников уточнил границы Херсонской области в составе России
Запорожская область войдет в Россию в своих административных границах, Херсонская область – с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По словам политика, применительно к ДНР и ЛНР границы будут определять в соответствии с их конституциями, пределы территории Запорожской области определяются административными границами области. Крашенинников объяснил, что границы Херсонской области будут также определяться административными границами, с учетом указов военно-гражданской администрации области, в состав региона будут включены Александровский и Снигиревский муниципальные округа, передает РИА «Новости».
Позже замглавы МИД Евгений Иванов подтвердил, что Херсонская область войдет в состав России с двумя округами Николаевской области, однако не пояснил, как именно это произойдет.
Между тем комитет Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате ратифицировать договор о принятии в состав России Херсонской области.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. В тот же день власти Запорожской области объявили Мелитополь временным областным центром.
Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о новых территориях.
До этого Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник.
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Группа «Любэ» выступила для мобилизованных бойцов в Омске
На мероприятии, посвященном вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, в 14-м военном городке Омска выступила российская группа «Любэ» под руководством Николая Расторгуева.
Главными участниками митинга-концерта, посвященном вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, стали призванные в рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации военнослужащие Центрального военного округа. Они проходят в эти дни усиленную подготовку и боевое слаживание на территории 242 учебного центра ВДВ, Омского автобронетанкового инженерного института, а также бойцы Управления Росгвардии Омской области и представители ветеранских организаций, говорится в сообщении на сайте правительства Омской области.
Территорию 14-го военного городка посетили полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и Губернатор Омской области Александр Бурков. Официальные лица побывали в армейском палаточном лагере, где дислоцируются отряды резервистов, проверили лично условия пребывания бойцов. Вместе с мобилизованными приняли участие в митинге-концерте.
«Здесь на плацу стоят настоящие патриоты своего отечества. Вы не убегали от повесток, не уезжали за границу в другие страны, вы не стали туристами в своей стране – за это вам большое спасибо и низкий поклон! Правительство Омской области делало и делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки создать более комфортные условия жизни здесь, в лагере. Я уверен, что каждый сибиряк с честью и достоинством выполнит поставленную Верховным главнокомандующим задачу. Я желаю вам солдатского счастья и удачи, и чтобы каждый из вас вернулся домой живым и здоровым. С Богом!», – обратился к бойцам губернатор Александр Бурков.
Для тысяч мобилизованных в воинской части выступила всенародно любимая российская группа «Любэ» под руководством Николая Расторгуева. Популярная рок-группа исполнила свои лучшие композиции и знаменитые хиты. Военнослужащие подпевали. Для участников патриотической акции была организована работа полевой кухни и установлен большой видеоэкран с трансляцией мероприятия.
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На российско-грузинской границе вручили более 180 повесток
Более 180 человек, подлежащие частичной мобилизации и желающие выехать из Россию в Грузию, получили повестки на границе, сообщил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.
По словам Абдуллаева, более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию, передает ТАСС.
На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе – представители военкомата и органы представительной власти. Гражданам России, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ. В республике сохраняется режим повышенной готовности.
Ранее глава республики Сергей Меняйло заявил, что границу с Грузией в Северной Осетии, по данным за вечер вторника, пересекли 62 тыс. человек.
Напомним, на российско-грузинской границе в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт призыва.
До этого Меняйло сообщал, что власти Северной Осетии приняли решение об ограничении въезда легкового автотранспорта на территорию республики, за исключением машин, зарегистрированных в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.
МВД Грузии во вторник заявляло, что в течение последних 10 дней в страну въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120.