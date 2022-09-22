Анонсировано поступление новой партии истребителей Су-57 в ВКС России

Новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, темпы их производства будут увеличены, сообщили в госкорпорации «Ростех».

По данным корпорации, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов посетил КнААЗ им. Гагарина (входит в ОАК Ростеха), где в настоящий момент идет производство истребителей Су-57.

«На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны России, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Чемезов отметил, что «в этом году ВКС России получат новые истребители Су-57, они находятся в высокой степени готовности, а в дальнейшем темпы производства этих истребителей будут увеличены».

Он добавил, что в госкорпорации понимают, насколько важна эта работа, поэтому для наращивания производства Су-57 завод активно расширяется и модернизируется. «На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года», – сообщил гендиректор.

В «Ростехе» отмечают, что нарастить выпуск истребителей пятого поколения на КнААЗ планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. В перспективе на предприятии будут построены новый корпус для Су-57 на летно-испытательной станции, третья очередь гальванического производства. Также будет проведена реконструкция мощностей под механообработку и термообработку.

Как отметил в свою очередь генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, для обеспечения растущей производственной программы необходимо дополнительно привлекать кадры, создаются условия, чтобы специалисты и рабочие приходили на предприятия корпорации, им повышается заработная плата.

Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения. Создан с применением технологий малозаметности, может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой.

Ранее для бесперебойного производства Су-57 построили холодильный цех.