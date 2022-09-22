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Анонсировано поступление новой партии истребителей Су-57 в ВКС России
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Новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, темпы их производства будут увеличены, сообщили в госкорпорации «Ростех».
По данным корпорации, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов посетил КнААЗ им. Гагарина (входит в ОАК Ростеха), где в настоящий момент идет производство истребителей Су-57.
«На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны России, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.
Чемезов отметил, что «в этом году ВКС России получат новые истребители Су-57, они находятся в высокой степени готовности, а в дальнейшем темпы производства этих истребителей будут увеличены».
Он добавил, что в госкорпорации понимают, насколько важна эта работа, поэтому для наращивания производства Су-57 завод активно расширяется и модернизируется. «На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года», – сообщил гендиректор.
В «Ростехе» отмечают, что нарастить выпуск истребителей пятого поколения на КнААЗ планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. В перспективе на предприятии будут построены новый корпус для Су-57 на летно-испытательной станции, третья очередь гальванического производства. Также будет проведена реконструкция мощностей под механообработку и термообработку.
Как отметил в свою очередь генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, для обеспечения растущей производственной программы необходимо дополнительно привлекать кадры, создаются условия, чтобы специалисты и рабочие приходили на предприятия корпорации, им повышается заработная плата.
Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения. Создан с применением технологий малозаметности, может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой.
Ранее для бесперебойного производства Су-57 построили холодильный цех.
Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация
Под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – приводит ТАСС слова Шойгу.
Он отметил, что в России – огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, военную специальность.
«У нас их почти 25 млн. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация – частичная мобилизация, 1% или чуть больше, 1,1% от общего мобилизационного ресурса», – подчеркнул министр обороны Шойгу.
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.
Глава комитета Госдумы по обороне объяснил, кто подлежит мобилизации в первую очередь
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд – это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а младшие офицеры до 45. Второй разряд – солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий – 50 и 55 лет [соответственно]», – передает ТАСС слова Картаполова.
«Естественно, в первую очередь сейчас речь идет о военнообязанных первого разряда», – подчеркнул он.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
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Шойгу рассказал о порядке мобилизации
Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Конечно, они (мобилизованные) пройдут подготовку, переподготовку, пройдет слаживание экипажей, команды. Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, частичная мобилизация проводится для осуществления контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.
«Сама линия соприкосновения, ее можно называть и линией фронта, и линией соприкосновения – это больше 1000 км. Естественно, то, что сзади и вдоль этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, работа делается в первую очередь для этого. Я имею в виду частичную мобилизацию», – передает ТАСС слова Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Бывший военком сказал, по каким критериям мобилизуют резервистов
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«Для призыва в первую очередь будет иметь значение так называемая ВУС – военно-учетная специальность, возрастная категория и состояние здоровья», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший военком объединенного комиссариата Савеловского района Москвы, полковник запаса Сергей Моисеев. Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
«Любая степень мобилизации имеет четкий регламент и свой порядок, вне зависимости от объявленной степени ее готовности. При мобилизации, даже частичной, эти критерии будут несколько снижены, но будут учитываться все факторы. В любом случае не призовут тех, кому за 60, у кого проблемы с разными болезнями, кто просто физически не может даже донести снаряд до орудия», – сказал Моисеев.
Полковник предположил, что в данный момент возникла потребность возвращения из запаса офицеров, профессиональных кадров, которые уволились недавно в званиях майор – подполковник.
«Это кадровый резерв, способный приносить пользу на командно-штабных должностях, поскольку эти люди обладают богатым опытом. Многие из них участвовали в боевых действиях в Сирии, ранее в Южной Осетии, и еще не утратили опыт боевого управления. Насколько знаю, их сейчас возвращают в строй, в основном на штабные руководящие должности на уровне батальон – полк. Это бесценный опыт, особенно на фоне того, что молодые капитаны – майоры впервые столкнулись с боевой ситуацией», – заявил Моисеев.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
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Шойгу: Украина потеряла половину армии
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На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тыс. человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. Он добавил, что это составляет половину армии.
«Нельзя не сказать об инструкторах, но не просто инструкторах, а наемниках, которые находятся в этой среде (на стороне киевского режима – прим.ВЗГЛЯД). На сегодняшний день их осталось чуть больше тысячи. Кто-то уехал, кто-то погиб, больше 2 тыс. наемников погибли», –добавил глава российского военного ведомства.
Ранее Шойгу озвучил потери России в СВО.
Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
Си Цзиньпин приказал армии готовиться к боевым действиям
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях, заявил председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое указание он направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе, которое прошло в Пекине, передает РИА «Новости». В мероприятии приняли участие члены Политбюро ЦК КПК.
Глава КНР также заявил о необходимости строго придерживаться плана по реализации намеченных целей реформы.
В 2015 году власти Китая объявили о планах реформировать вооруженные силы для повышения их эффективности.
Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по его словам, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать.
После начала реформ в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.
Ранее в ходе встречи с Си Цзиньпином президент России Владимир Путин отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване.
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Депутат: Частичная мобилизация не предполагает ограничений на передвижение в России
Введение частичной мобилизации не требует ограничений по передвижению в России для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Еще раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет», – передает РИА «Новости» ответ Картаполова на вопрос, можно ли будет тем, кто подпадает под критерии частичной мобилизации, перемещаться по субъектам России.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Латвия отказалась выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам
Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», – передает РИА «Новости» слова Ринкевичса.
Кроме того, как сообщил в среду вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Комуссаар, эстонские власти не будут препятствовать выезду проживающих в стране граждан России, но если они примут участие в спецоперации на Украине, они уже не смогут вернуться обратно в Эстонию.
По его словам, если местные российские граждане захотят отправиться на Украину, Эстония им препятствовать не будет.
«Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию», – сказал вице-канцлер изданию Postimees.
По данным МВД, численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек, из которых порядка 80 тысяч имеют гражданство России.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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Шойгу объявил об увеличении боевого состава ВДВ
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) решают в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования», – передает ТАСС слова Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. Он также отметил, что «с первых дней специальной военной операции на соединения ВДВ возложены самые сложные и ответственные задачи».
«Десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, неизменно проявляют стойкость и мужество. Более десяти тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, двадцать один удостоен звания Героя Российской Федерации», – сказал Шойгу.
По его словам, в ВДВ продолжается развитие военной инфраструктуры. «В этом году планируется ввести в эксплуатацию более ста зданий и сооружений в интересах четырех соединений и Рязанского воздушно-десантного училища. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать комфортные бытовые условия для личного состава», – сказал министр обороны.
Он сообщил также, что на заседании будет обсуждаться выполнение планов деятельности в Восточном военном округе, а также основные мероприятия и направления совершенствования организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Министерства обороны.
По его словам, решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тыс. военнослужащих было продиктовано курсом западных стран во главе с США на сдерживание России.
«Коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки Вооруженным силам Украины. В том числе прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов», – сказал Шойгу.
Он также отметил, что «блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счет расширения числа его участников». «В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность вооруженных сил на 137 тыс. военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования», – сказал министр обороны России.
Напомним, 25 августа президент Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек.
Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве
Необходимо полностью распространить городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента Владимира Путина, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о частичной мобилизации в Вооруженные Силы. <...> Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона - «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей», – написал мэр в своем блоге.
Собянин подчеркнул, что «считает необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
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Шойгу: В Киеве сидит западное командование из 150 специалистов
В Киеве фактически сидит западное командование из 150 военных специалистов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Последняя группа, которая прибыла, и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, 150 человек. Это фактически полностью командование сидит. Западное командование в Киеве, которое руководит всеми этими вещами, операциями», – передает РИА «Новости» заявление Шойгу в эфире канала «Россия-24».
Шойгу заявил также об огромных объемах оружия, которые Запад поставляет Украине.
«Мы действительно воюем с коллективным Западом плюс НАТО. Когда мы говорим об этом, то не только имеем в виду то вооружение, которое поставляется в огромных объемах, но и, конечно, о системах, которые есть. Это системы связи, системы обработки информации», – сказал он.
По словам министра обороны, Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом.
«Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом», – сказал Шойгу.
Он пояснил, что у Украины закончилось собственное оружие, оставшееся с советских времен. Многие европейские страны, у которых тоже было оружие советского производства, «вычистили все, что у них было, все склады и тщательно их подмели», передав оружие Украине.
«Но мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, плюс НАТО», – добавил Шойгу, уточнив, что больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают «против России».
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
В Совфеде разъяснили, что депутаты ГД и сенаторы не подлежат мобилизации
Депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации, заявил источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
«Согласно закону, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, помимо других категорий, имеют депутаты Госдумы и сенаторы», – сообщил источник РИА «Новости».
Статья 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» гласит, что «отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам... членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы».
Между тем глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, комментируя возможную мобилизацию депутатов, сообщил, что здесь необходимо действовать по закону, при этом он считает, что добровольцы среди них найдутся.
«Будем действовать по закону, думаю, что добровольцы найдутся», – сообщил Пискарев.
Защита суверенитета – это обязанность государства, отметил Пискарев, добавив, что поддерживает заявление президента Владимира Путина.
«Защищать Родину – долг мужчины. Чувствую, что мы должны бороться с фашизмом и терроризмом, это долг каждого мужчины», – также сообщил депутат.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
РКН предупредил российские СМИ об ответственности за фейки о мобилизации
При подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий в России, необходимо использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти, сообщили в Роскомнадзоре.
«Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно ст. 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также в Роскомнадзоре предупредили, что распространение ложной информации в интернете влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов в соответствии со ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Ранее президент Владимир Путин объявил о мерах для защиты суверенитета России, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только находящиеся в запасе граждане и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.
Госдума получила от Путина уведомление о проведении частичной мобилизации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в ходе пленарного заседания, что палата получила уведомление от президента Владимира Путина о проведении частичной мобилизации.
«Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял решение о проведении в нашей стране частичной мобилизации. В соответствии с федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» Госдума получила уведомление, направленное нашим президентом парламенту», – передает ТАСС слова Володина.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
В Госдуме рассказали о формировании новых частей для усиления защиты границы
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о предстоящем формировании новых соединений и частей для усиления защиты госграницы и создания «оперативной глубины» на направлениях специальной военной операции на Украине.
«Будут сформированы несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач специальной военной операции», – передает ТАСС слова Картаполова.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.