В Европу отправилась авианосная группа ВМС США

Представители американских военно-морских сил с авианосцем USS Gerald Ford направились в Европу

Авианосная группа США во главе с авианосцем USS Gerald Ford потянулась в Европу, прибытие на место планируется в середине ноября, сообщает британский военный портал UK Defence Journal.

Отмечается, что авианосец подойдет к военно-морской базе Портсмут на юге Англии. При этом авианосец в силу размеров не сможет зайти в порт и останется снаружи, на якорной стоянке в проливе Те-Солент, передает радио Sputnik со ссылкой на UK Defence Journal.

Как уверяет автор статьи, авианосная группа США будет работать совместно с военно-воздушными, морскими и наземными силами и средствами нескольких стран и партнеров НАТО. Планируется, что союзники будут проводить учения, включающие отработку дальних ударов, противовоздушную и противолодочную оборону.

В конце сентября сообщалось, что авианосцы США проводят больше времени на техобслуживании, чем в боевых походах.

До этого авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению задач в зоне ответственности 6-го флота ВМС США в Средиземном море.

В июне американские СМИ рассказывали о вооружении и боевых возможностях новейшего американского авианосца USS Gerald Ford.