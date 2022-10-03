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МЭА призвало страны ЕС снизить потребление газа на 13%
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Странам Евросоюза следует сократить потребление газа на 9-13%, чтобы за время отопительного сезона не исчерпать полностью запасы в хранилищах в случае полного прекращения поставок из России с 1 ноября, следует из ежеквартального отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
По мнению экспертов агентства, если за время отопительного сезона страны ЕС сократят потребление газа на 9% по сравнению со средним значением за последние пять лет, им удастся поддержать уровень заполненности газовых хранилищ на отметке в 25%. При этом в случае сокращения потребления на 13% этот показатель составит 33%, передает Deutsche Welle*.
Издание подчеркивает, что спрос на газ в Европе упал почти на 10% в годовом исчислении, при этом в Европе резко вырос спрос на СПГ и составил 65%.
Аналитики МЭА заявляют, что торговля СПГ играет решающую роль в обеспечении гибкости и надежности поставок. Так, в Германии, зависимость которой от российского газа была до начала войны одной из самых высоких в Европе, форсированными темпами создают инфраструктуру для импорта СПГ.
Отмечается, что этой весной правительство страны решило срочно соорудить четыре терминала для приема СПГ, а парламент принял специальный закон, чтобы максимально ускорить процедуру выдачи разрешений на связанное с ними строительство.
Летом одна из частных немецких компаний сообщила, что введет в строй пятый приемный терминал. А 1 сентября министерство экономики ФРГ объявило об уже шестом проекте. Во всех случаях речь идет о мобильных СПГ-терминалах – регазификационных судах (Floating Storage and Regasification Units, FSRU). Ввод в строй первого FSRU в Вильгельмсхафене ожидается 20 декабря.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, когда Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу, кто и как перекроет оставшиеся каналы поставок российского газа и как эта ситуация отразится на простых европейцах.
Экс-офицер армии США Пайн назвал единственный способ предотвратить поражение Украины
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Запад должен призвать к немедленному заключению соглашения о перемирии, чтобы предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией, заявил бывший офицер армии США Дэвид Пайн американскому изданию The National Interest.
Пайн отметил, что президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, передает Lenta.Ru со ссылкой на National Interest.
По его мнению, администрация американского лидера должна прекратить поставку Киеву летального вооружения и отправку своих военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтону следует отказаться от введения новых экономических санкций в отношении Москвы.
Как отметил автор публикации, благодаря отказу от дальнейшего санкционного давления на Россию и заключению мирного соглашения Белый дом не только снизит напряженность в международных отношениях, но и сможет остановить рецессию в США, которая была вызвана западными санкциями.
Ранее экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Газпром подтвердил остановку поставки через Австрию
Поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы, отметили в компании.
«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
Ранее итальянская Eni сообщала, что «Газпром» в субботу уведомил о невозможности поставить газ в Италию из-за проблем с транспортировкой через Австрию.
Россия ввела ответный запрет на грузовые автоперевозки для ряда стран ЕС
Правительство России установило запрет с 10 октября на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии и Украины.
Запрет вводится в ответ на ограничения, установленными этими странами для российских грузоперевозчиков. Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря текущего года , говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Одновременно с этим предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не распространяется. В их числе различные виды продовольствия.
«Перечень товаров, на перевозку которых не распространяется запрет, установленный пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года: живые животные, мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения, живые деревья и другие растения, алкогольные и безалкогольные напитки, пластмассы, керамические изделия, стекло, часы», – говорится в тексте сообщения.
Запрет на автоперевозки грузов по России для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины вводится с 10 октября.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о некоторых вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда стран.
Министр обороны Германии Ламбрехт неожиданно прибыла в Одессу
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T, сообщает Die Welt.
По данным издания, Ламбрехт пообещала поставку Украине системы ПВО IRIS-T, передает RT.
«Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали еще больше поддержки в отношении противовоздушной обороны», – приводит ТАСС слова Ламбрехт.
Министерство обороны ФРГ подтвердило ее визит на Украину и встречу с Резниковым, заверив в поддержке «друзей столь долго, сколько потребуется».
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса.
До этого Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Эксперт Юшков: Остановка «Турецкого потока» создаст огромные проблемы для Европы
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Если США добьются остановки «Турецкого потока», Европа столкнется с жесточайшим дефицитом топлива и космическими ценами на газ, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. При этом серьезный удар будет нанесен и по России. Ранее из-за санкций ЕС была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток».
«Европа продолжает повышать ставки в противостоянии с Россией. При этом мы видим, что западноевропейским странам уже не так принципиальна работа «Турецкого потока», поскольку по нему они все равно газ не получают», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Но если газопровод остановится, на себе это ощутит весь мир в экономическом плане. При таком раскладе цены на газ стремительно рванут вверх. Особенно учитывая, что Украина в скором времени, вероятно, перестанет быть транзитером российского газа», – отмечает собеседник.
Он также напомнил о корпоративном споре «Нафтогаза» и Газпрома. «Украина считает, что Москва недоплачивает по имеющемуся контракту. Так что, скорее всего, условно через неделю Киев откажется качать газ», – предполагает Юшков.
При этом больше всего в остановке «Турецкого потока» заинтересованы Соединенные Штаты, продолжает эксперт. Но Турция, которая является основным получателем российского топлива, не станет добровольно отказываться от поставок, уверяет он.
«Тогда остается чуть ли не единственный вариант – США или Британия могут взорвать трубу, несмотря на то, что она пролегает значительно глубже, нежели «Северные потоки». Сейчас внимание всего мира уже приковано к Черному морю», – подчеркнул Юшков.
«Отмечу, что такая диверсия мгновенно испортит отношения Анкары и Вашингтона. У них и так дела обстоят не очень гладко. Более того, Турция в последнее время стала очень мощным региональным игроком. И она в силах создать Штатам много проблем и на Ближнем Востоке, и на Украине. Захотят ли США рисковать – вопрос», – рассуждает эксперт.
Собеседник также предположил, что Белый дом может надавить на Болгарию, чтобы та под надуманным предлогом остановила прокачку газа по своей территории. «Но в данном случае мы уже ничего не сможем сделать», – утверждает он.
В целом остановка «Турецкого потока» создаст серьезные трудности практически для всего мира. «Для России это будет фактически остановкой поставок газа в Европу. Тогда Москва начнет сокращать добычу на западносибирских месторождениях. А наш экспорт будет направлен только в Турцию, плюс небольшие поставки СПГ на Балтику. Но это совсем мелко», – рассказал Юшков.
«Для юго-восточной Европы остановка будет огромной проблемой. Это приведет к невероятному дефициту газа, цены серьезно вырастут, остро встанет и вопрос логистики. Дело в том, что те же Венгрия и Сербия не имеют выхода к морю, поэтому нормально закупать СПГ не смогут», – продолжил он.
«Им придется экстренно договариваться с прибрежными государствами, чтобы они разрешили использовать часть своих мощностей. Но их там и так не очень много», – заключил Юшков.
Ранее у оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщает сама компания. При этом поставки по трубе не пострадают, сообщает ТАСС.
Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу. Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Министр обороны Германии Ламбрехт объяснила порядок рассмотрения заявки Киева в НАТО
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Просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса, сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
Ламбрехт заявила, что Украина «вольна выбирать альянс», в котором будет «чувствовать себя свободной». Она приветствовала просьбу президента Украины Владимира Зеленского. Однако, отметила министр, есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу. Это не единичное решение Германии, подчеркнула она. В расчет необходимо брать и ситуацию на Украине, приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.
Заявление главы минобороны Германии прозвучало в ходе совместного брифинга с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым в Кишиневе.
В ходе брифинга Ламбрехт также заявила о планах наращивания военной помощи Молдавии. Речь идет о повышении квалификации молдавских военных, а также предоставлении вооружений, «необходимых стране в текущей ситуации». Она уточнила, что на данный момент ведутся переговоры о закупке беспилотных летательных аппаратов для молдавской армии. Ламбрехт отказалась озвучить более детальную информацию касательно поставок оружия, отметив, что нужды молдавской армии еще предстоит уточнить, передает ТАСС.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости укрепления армии в связи с угрозой якобы со стороны России. Для этого ЕС одобрил финансовую помощь республике в размере около 47 млн евро, что позволит удвоить годовой бюджет Молдавии на оборону. Госсекретарь Минобороны Валерий Мижа сообщил, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники.
В МИД России выражали сомнение, что эти действия позволят укрепить безопасность Молдавии. Ведомство считает, что это не создаст также благоприятной атмосферы для прогресса в переговорах по приднестровскому урегулированию.
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Министр обороны Германии Ламбрехт пообещала Киеву поставки нового оружия
Украине предоставят произведенные Словакией и профинансированные Германией, Данией и Норвегией 16 единиц самоходной артиллерийской установки Zuzana в 2023 году, заявила глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт на передаче Bericht aus Berlin на телеканале Das Erste.
Ламбрехт отметила, что ФРГ будет продолжать содействовать Украине в различных формах, как и прежде – совместно с партнерами. По ее словам, поэтому в следующем году страна сможет поставить на Украину 16 систем самоходных гаубиц Zuzana, финансируемых Германией совместно с Данией и Норвегией и произведенных в Словакии, передает РИА «Новости».
Накануне Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T.
Ранее она заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Немецкий депутат Вагенкнехт предупредила о риске ядерной катастрофы из-за Украины
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Правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, который может закончиться ядерной катастрофой, заявила депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт.
Вагенкнехт отметила, что Cоциал-демократическая партия втягивает страну в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой, и только дипломатические усилия способны предотвратить дальнейшую эскалацию, передает Junge Welt.
По ее словам, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России и приносит «рекордную прибыль Газпрому». Именно правительство, убеждена она, втянуло страну в конфликт, грозящий перерасти в настоящую ядерную катастрофу, путем отправки тяжелых вооружений Киеву.
Депутат подчеркнула, что в результате введенных санкций граждане Германии оказались под ударом энергетического кризиса, их траты на электричество и отопление стремительно растут, а добыча угля как альтернативы газу грозит изменением климата.
Накануне Минобороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T.
Ранее она заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Байден назвал взрывы на «Северных потоках» диверсией
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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стали результатом диверсии, но Вашингтон пока не в состоянии сказать, что именно случилось, заявил президент США Джо Байден.
Байден посетовал на то, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России. По его словам, США «начали помогать» союзникам усиливать охрану критически важной инфраструктуры. Из его высказываний также следовало, что США планируют позднее отправить на места ЧП водолазов, передает ТАСС.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что, как полагают в Вашингтоне, взрывы были на глубине 70–80 метров, что требует определенного уровня оснащенности. По его словам, нужно провести расследования прежде, чем власти США смогут возложить на кого-то ответственность.
Как сообщил Салливан, по мнению Вашингтона, ни одна из стран НАТО не причастна к диверсии, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
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Берлускони призвал не менять отношение Италии к России
Новое правительство Италии должно занять такую же позицию по отношению к России, что и предыдущий кабмин, заявил лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
Берлускони заверил, что будет первым сторонником дипломатического решения конфликта на Украине, но лишь когда позволят обстоятельства. По его словам, такое решение должно подразумевать абсолютное единство Запада. Он выступил категорически против «принесения в жертву свободы и прав украинского народа», передает ТАСС со ссылкой на Stampa.
Напомним, правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига Севера» и «Вперед, Италия!» стала победителем на парламентских выборах в Италии.
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Польский министр Москва объявила о работе над законом по ограничению цен на газ
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Ряд стран ЕС работают над законопроектом по ограничению цен на газ, проект представят Еврокомиссии, сообщила министр климата Польши Анна Москва.
Москва выразила надежду, что ЕС примет законопроект, над которым, в частности, работают Польша, Бельгия, Италия и Греция. К 11 октября они собираются подготовить предложения по оптовым ценам на газ, чтобы его смогли обсудить министры энергетики стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
В пятницу министры стран ЕС обсуждали возможность ограничить цены на импортируемый газ. Reuters сообщает, что за эту идею выступили не менее 15 стран, но некоторые государства, включая Германию, были против. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон указала, что такой шаг будет означать приостановку работы газового рынка ЕС и создаст риски для безопасности поставок.
Как сообщил братиславский телеканал ТА3, словацкий премьер Эдуард Хегер выразил недовольство мерами по урегулированию цен на энергоресурсы, одобренными в пятницу в Брюсселе: «Мы настаиваем на том, чтобы налог, взимаемый с непропорционально больших прибылей, перераспределялся между странами ЕС в соответствии с их потреблением. При подобном перераспределении, например, по численности населения, Словакия получила бы 1,5 миллиарда евро из ожидаемого сбора налога в масштабах ЕС, в то время как утвержденное предложение составит всего 115 миллионов евро». Он сообщил, что разработан «план Б», по которому «электроэнергия, произведенная в Словакии, не пойдет в закупившие ее страны», ее «отдадут гражданам и фирмам» Словакии.
Напомним, Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
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Меркель заявила, что Россия должна стать частью архитектуры безопасности Европы
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) полагает, что нужно работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности, и Россия должна в будущем быть привлечена к ее созданию, сообщил канал N-tv.
Бывшая глава кабмина в очередной раз подвергла жесткой критике военную операцию на Украине, назвала это нарушением международного права. Одновременно с этим, по ее словам, нужно продолжать работать над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России, даже если для этого потребуется много выдержки, передает ТАСС.
Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
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В Милане прошел митинг против НАТО и США и в поддержку России
Манифестация против НАТО, империализма США, в поддержку России и за освобождение Донбасса прошла в воскресенье вечером в Милане, сообщил организатор мероприятия, активист, основатель политического образования «Единая Италия» Амедео Авондет.
Как рассказал организатор мероприятия, на акции зажгли свечи «в память о погибших российских солдатах, которые сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства». В ходе своего выступления он объявил минуту молчания, чтобы почтить их память, передает ТАСС.
По словам организатора мероприятия, в манифестации приняли участие около тысячи человек. Авондет поблагодарил представителей «Единой России» Ирину Елиферову и Евгения Нифантьева, с которыми сотрудничает.
Напомним, победителем парламентских выборов в Италии стала правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига Севера» и «Вперед, Италия!». В минувшую субботу лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони призвал не менять отношение Италии к России. Он выступил категорически против «принесения в жертву свободы и прав украинского народа» и поддержал абсолютное единство Запада.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися средствами. Вопреки этому генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
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Цена газа в Европе выросла до 2,1 тыс. долларов за кубометр
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в пятницу поднялась до 2100 долларов за тысячу кубометров на фоне сообщений об отзыве экспортной лицензии у оператора «Турецкого потока» – компании South Stream Transport B.V., следует из данных лондонской биржи ICE.
Согласно информации, общий рост стоимости газа с начала дня составляет 10%, поднявшись до 2100 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС.
Также стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2087 долларов за тысячу кубометров, или 205,995 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Напомним, стоимость газа в Европе начала быстро расти после заявлений Газпрома в отношении «Нафтогаза Украины», рост составил 20% и более. Октябрьские фьючерсы по индексу самого крупного европейского хаба TTF открыли торги у отметки 1756,7 доллара за тысячу кубометров.
Представитель Газпрома Куприянов оценил ситуацию с «Северными потоками»
В трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» находилось около 800 млн кубометров газа – это потребление Дании за три месяца, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в СБ ООН. Позднее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, чья страна председательствует в СБ, не дал выступить Куприянову с ответным словом.
Как указал Куприянов, имеющиеся данные позволяют с уверенностью говорить, что нарушение герметичности стало следствием физических повреждений. Оба газопровода в момент аварии были готовы к работе, хотя поставки по ним не осуществлялись, передает ТАСС.
Куприянов сообщил, что Газпром начал искать способы восстановить работоспособность системы, это сложная техническая задача, сроки ее выполнения оценить не представляется возможным, сейчас требуется физически обследовать места повреждений.
Он назвал ситуацию беспрецедентной, указав, что Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса. Куприянов подчеркнул, что Россия и Газпром потратили огромное количество сил и средств на эти газопроводы.
После того, как сделали заявления представители всех стран в СБ, участники заседания имели право на ответное выступление. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Куприянов хочет прокомментировать слова предыдущих ораторов.
«У меня не было намерения давать вновь слово, но, если главный собственник компании Газпром хочет вновь взять слово, я могу его дать», – сказал де Ривьер. Но когда Куприянов начал говорить по видеосвязи, де Ривьер заявил: «Я вам не давал слова. Слово представителю Российской Федерации».
Небензя попросил дать слово Куприянову, так как не может выступать от имени Газпрома. Де Ривьер сказал: «если хочет высказаться собственник «Газпрома», то он может это сделать, если нет – заседание закрывается».
Небензя заявил, что «оценил иронию». «Но честно скажу, мы содействовали, конечно же, участию представителя Газпрома в заседании. Но он попросил слово не потому, что мы являемся собственником, а потому, что он с нами связался», – сказал Небензя. В ответ де Ривьер закрыл заседание, так и не дав выступить Купринову с ответным словом.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
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