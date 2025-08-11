Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
ФСБ назвала методы защиты от украинских спецслужб
В ходе дистанционного общения с посторонними людьми следует быть осторожнее, нужно обращать внимание на подозрительно щедрые обещания, заявили в ФСБ, говоря о том, как защититься от украинских спецслужб.
Злоумышленники используют программы подмены телефонных номеров и сначала выманивают деньги, а затем склоняют к совершению преступлений, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
При подозрительных звонках можно под любым предлогом прекратить общение, перезвонить на номер, с которого поступил вызов, чтобы убедиться в подлинности собеседника. В большинстве случаев после перезвона трубку берет другой человек, поскольку звонок уходит настоящему владельцу номера.
Также нужно насторожиться, если предлагается «безопасная работа» с чрезмерно щедрыми условиями, например, большими денежными выплатами или видом на жительство в другой стране.
В таком случае необходимо просить невыполнимые услуги и следить за реакцией собеседника: мошенники готовы обещать невозможное. Особое внимание стоит уделять работникам курьерских и логистических фирм – ФСБ зафиксировала случаи, когда граждан втягивали в преступления без их ведома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД отмечали рост случаев, когда преступники используют мессенджеры для втягивания молодых россиян в опасные противоправные действия, в том числе диверсии. В министерстве рекомендовали не доверять незнакомцам, прекращать общение при подозрительных контактах и обязательно сообщать о подобных случаях взрослым или в правоохранительные органы.
До этого в ФСБ сообщали, что спецслужбы Украины заставили пятерых пенсионерок участвовать в покушениях на военных. Женщин обманом и психологическим давлением заставляли выполнять различные инструкции.