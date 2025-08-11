ФСБ назвала методы защиты от украинских спецслужб

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники используют программы подмены телефонных номеров и сначала выманивают деньги, а затем склоняют к совершению преступлений, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

При подозрительных звонках можно под любым предлогом прекратить общение, перезвонить на номер, с которого поступил вызов, чтобы убедиться в подлинности собеседника. В большинстве случаев после перезвона трубку берет другой человек, поскольку звонок уходит настоящему владельцу номера.

Также нужно насторожиться, если предлагается «безопасная работа» с чрезмерно щедрыми условиями, например, большими денежными выплатами или видом на жительство в другой стране.

В таком случае необходимо просить невыполнимые услуги и следить за реакцией собеседника: мошенники готовы обещать невозможное. Особое внимание стоит уделять работникам курьерских и логистических фирм – ФСБ зафиксировала случаи, когда граждан втягивали в преступления без их ведома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД отмечали рост случаев, когда преступники используют мессенджеры для втягивания молодых россиян в опасные противоправные действия, в том числе диверсии. В министерстве рекомендовали не доверять незнакомцам, прекращать общение при подозрительных контактах и обязательно сообщать о подобных случаях взрослым или в правоохранительные органы.

До этого в ФСБ сообщали, что спецслужбы Украины заставили пятерых пенсионерок участвовать в покушениях на военных. Женщин обманом и психологическим давлением заставляли выполнять различные инструкции.