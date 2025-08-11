Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
Суд отклонил иск националиста Воеводина к колонии из-за одеяла
Осужденный на пожизненный срок националист Алексей Воеводин безуспешно требовал через суд от колонии, где отбывает наказание, заменить полушерстяное одеяло на синтетическое.
Суд по делу Воеводина, пожизненно осужденного националиста, рассмотрел иск к администрации колонии «Полярная сова», передает РИА «Новости».
Воеводин жаловался на то, что ему выдали полушерстяное одеяло вместо синтетического, он заявлял, что это вызывает у него неудобства.
Администрация учреждения отметила, что в колонии всем заключенным предоставляются одинаковые одеяла с полушерстяным наполнителем, а закупка синтетических не осуществлялась. Суд в итоге полностью отказал Воеводину в удовлетворении иска.
Кроме того, еще один иск касался отказа в разрешении носить бороду длиной более 0,9 см. Воеводин объяснил такую просьбу наличием шрамов на шее. Суд и в этом случае не поддержал его требования.
В 2011 году Воеводина приговорили к пожизненному лишению свободы. Было установлено, что он руководил группировкой, которая убивала и грабила иностранцев.
Также осудили еще 11 других националистов. Группировку создали в 2003 году Воеводин и Дмитрий Боровиков. Боровиков погиб при задержании.
Сообщалось, что на вооружении банды были карабин «Маузер 98К», обрез винтовки Мосина, пистолет ТТ, самодельный нарезной пистолет-пулемет, семь гладкоствольных охотничьих ружей «Сайга» и несколько других образцов оружия.