Суд отклонил иск националиста Воеводина к колонии из-за одеяла

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд по делу Воеводина, пожизненно осужденного националиста, рассмотрел иск к администрации колонии «Полярная сова», передает РИА «Новости».

Воеводин жаловался на то, что ему выдали полушерстяное одеяло вместо синтетического, он заявлял, что это вызывает у него неудобства.

Администрация учреждения отметила, что в колонии всем заключенным предоставляются одинаковые одеяла с полушерстяным наполнителем, а закупка синтетических не осуществлялась. Суд в итоге полностью отказал Воеводину в удовлетворении иска.

Кроме того, еще один иск касался отказа в разрешении носить бороду длиной более 0,9 см. Воеводин объяснил такую просьбу наличием шрамов на шее. Суд и в этом случае не поддержал его требования.

В 2011 году Воеводина приговорили к пожизненному лишению свободы. Было установлено, что он руководил группировкой, которая убивала и грабила иностранцев.

Также осудили еще 11 других националистов. Группировку создали в 2003 году Воеводин и Дмитрий Боровиков. Боровиков погиб при задержании.

Сообщалось, что на вооружении банды были карабин «Маузер 98К», обрез винтовки Мосина, пистолет ТТ, самодельный нарезной пистолет-пулемет, семь гладкоствольных охотничьих ружей «Сайга» и несколько других образцов оружия.