Глава ЕКА заявил о риске для космических программ ЕС из-за НАСА
FT: Космические программы ЕС находятся под угрозой из-за зависимости от НАСА
Европейские космические программы оказались под угрозой из-за планируемого сокращения финансирования американского агентства НАСА, заявил Financial Times глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.
Ашбахер заявил в интервью газете Financial Times, что Европа должна снизить зависимость от технологий и программ НАСА, чтобы сохранить свои позиции в освоении космоса, передает ТАСС.
По его словам, возможное сокращение бюджета НАСА стало «тревожным звонком» для ЕС, так как может затронуть почти половину исследовательских расходов ЕКА. Ашбахер отметил: «В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости... от НАСА».
Он уточнил, что большая часть бюджета ЕКА – около 7,7 млрд долларов – не зависит от американских решений, однако почти половина из 600 млн евро, предназначенных на пилотируемые и роботизированные исследования, непосредственно связана с планами расходов НАСА. Белый дом предложил сократить или свернуть важные для Европы проекты, включая окололунную станцию Lunar Gateway и лунную программу Artemis.
Ашбахер подчеркнул, что прежняя модель сотрудничества с НАСА может стать неэффективной, и европейские страны пытаются решить вопросы финансирования, а также укрепить международное партнерство, включая сотрудничество с Индией, которая готовится отправить космонавта на Луну в 2040 году.
В начале мая администрация США предложила снизить бюджет НАСА на 2026 финансовый год почти на четверть, до 18,8 млрд долларов, против 24,8 млрд в 2025 году – сокращение составит 24,3%.
Ранее Дональд Трамп предлагал сократить финансирование Международной космической станции и подготовить ее вывод из эксплуатации.
Администрация США планирует прекратить финансирование миссий NASA OCO-2 и OCO-3 по отслеживанию выбросов парниковых газов.