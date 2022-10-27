Глава Союза журналистов России Соловьев поддержал идею Сладкова о вузе для подготовки военкоров

На данный момент ситуация в мире неспокойная, а всяческие военные конфликты будут продолжаться, поэтому в России необходимо создать специальный вуз для военных журналистов, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя аналогичное предложение военкора Александра Сладкова.

Военный корреспондент Александр Сладков предложил создать в России отдельный вуз Минобороны для военкоров по примеру Львовского высшего военно-политического училища. Нынешние представители данной профессии, по его мнению, это «в основном самоучки, которые не служили в армии, не имеют практического опыта службы».

«Во-первых, Львовское высшее военно-политическое училище выпустило целую плеяду известнейших в том числе и наших российских журналистов, которые сейчас пишут во многих газетах и журналах и выступают на центральных российских каналах. Это был очень успешный вуз. Почему бы не создать что-то аналогичное? Я готов Александра поддержать. Такой вуз действительно необходим», – говорит Соловьев.

Он подчеркивает, что на данный момент ситуация в мире неспокойная, а всяческие военные конфликты, уверен он, будут продолжаться. В связи с этим в стране следует создать специальный профильный вуз для военных корреспондентов, где обучающихся научат не только азам журналистики, но и расскажут о специфике работы в данном профиле.

«Во-вторых, идею о создании спецкурса на факультете журналистики в МГУ (моем родном факультете) я давно поддержал. Ко мне обращалось руководство с просьбой о том, как это организовать, и я уже даже подобрал и им предложил нескольких коллег, которые могут быть преподавателями. Да я и сам готов там преподавать. Как и уставы военных, так и работа военных журналистов написана кровью. Мне тоже приходилось хоронить коллег. Поэтому, если на этих курсах хоть кого-то мы обучим и кому-то спасем жизнь, значит все это уже не зря», – заключил председатель СЖР.

Ранее стало известно о создании курса военной журналистики на факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, передает ТАСС. Поясняется, что он нужен для того, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы.