«Единая Россия» поддержала бюджет в первом чтении

Фракция «Единая Россия» в Госдуме решила поддержать бюджет в первом чтении, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Бюджет сбалансирован, проведена большая работа вместе с федеральными органами исполнительной власти, с правительством, министерством финансов, сказал Турчак, сообщается на сайте ЕР.

«Отдельный блок – это социальные обязательства, они проиндексированы. Все, что касается инфраструктурного развития наших регионов – предусмотрено. Самое главное – расходы на новые территории РФ: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Также – доведение всех социальных, инфраструктурных стандартов до стандартов регионов РФ в бюджете на плановую трёхлетку предусмотрено», – подчеркнул он.

Турчак добавил, что все направления народной программы, которую поддержали более 2 млн человек, в бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годы учтены.

Ранее в Госдуме прошло заседание фракции партии с участием министра финансов Антона Силуанова, посвященное формированию федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Накануне состоялось заседание программной комиссии «Единой России» с участием председателя партии Дмитрия Медведева. Оно было посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы. На нём оформлено поручение фракции партии в Госдуме о консолидированной поддержке проекта бюджета в ходе его первого чтения, которое состоится 26 октября.