Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости трибунала после издевательств над народом Донбасса

Издевательства над народом Донбасса не могут остаться безнаказанным, необходим международный трибунал над военными преступниками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он не может [быть], он должен быть в перспективе», – передает ТАСС слова представителя Кремля, отвечающего на вопрос, может ли быть создан трибунал над военными преступниками, которые чинили зверства в Донбассе.

Песков не стал комментировать введение санкций против руководителей Ассоциации юристов России Сергея Степашина и Владимира Груздева, которые попали в санкционные списки Киева после инициирования вопрос о создании такого трибунала.

«Это не совсем президентская повестка дня», – сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю следует обратить внимание на преступления, совершенные киевским режимом с 2014 года.