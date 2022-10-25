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Британские СМИ оценили эффективность ударов России по энергосетям Украины
Журнал Economist назвал удары России по энергосетям Украины компетентными и эффективными
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Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными», сообщили британские СМИ.
Как сказал изданию Economist представитель украинской энергокомпании ДТЭК, российские военные тщательно и методично выбирали цели, им помогали профессионалы из энергетического сектора самой России, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что еще одной проблемой украинской энергетики является отсутствие оборудования, поскольку поставки западных компаний составляют лишь минимум по сравнению с тем, что удалось уничтожить ВС России.
По данным источников издания, Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для Европы, попросту не могут заменить советские аналоги.
«Украинские власти умоляют эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти», – рассказал представитель украинской стороны.
Даже компоненты оборудования, совместимые с украинскими энергосетями, обычно изготавливаются на заказ, и производители могут потратить на них от полугода до трех лет, поэтому Киев попросил размещать и изготавливать его заказы «вне очереди».
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической. Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
В Николаеве возникли проблемы с алкоголем из-за массового заезда иностранных наемников
Участник николаевского подполья заявил, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев
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Наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды, заявил участник николаевского подполья.
Как отметил подпольщик, приехало много французов, которые скитаются по портам и заброшенным заводам. Он также предположил, что «начальник» наемников из Грузии скупил весь алкоголь в городе. Активист отметил, что в Николаев приезжают худшие люди со всего мира, передает РИА «Новости».
«Видели их на Ника-Тере (морской порт в Николаеве – прим. ВЗГЛЯД) и в районе Черноморского судостроительного завода. Еще недавно заехала куча грузин, начальник грузин ездит на Nissan X-Trail с военными номерам», – рассказал подпольщик.
Он также добавил, что украинские силовики постоянно проводят рейды в городе, проверяют телефоны и фотографируют документы.
По сообщению его товарищей из Очакова, еще одного города-порта Николаевской области с преимущественно русскоязычным населением, в нем рейды по выявлению «неблагонадежных» лиц проводят боевики с Западной Украины.
«Катаются на отжатых у людей машинах по всему городу и заставляют людей под дулами автоматов произносить слово «паляница» (украинские националисты полагают, что русские произносят это слово фонетически неправильно – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил активист.
Ранее обменянный военный ДНР рассказал о пленении иностранными наемниками. Он заявил, что они говорили на польском и английском языках, без шевронов и опознавательных знаков, у них было украинское обмундирование «натовской» расцветки.
Пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ
Активист: Подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от сторонников из ВСУ
Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных, рассказал один из активистов николаевского подполья, неоднократно записывавший видео о ситуации в этом городе.
Активист, который неоднократно передавал российским СМИ видеоролики с рассказами о ситуации в городе, пообещал вскоре раскрыть свою личность, которой интересуются многие жители Николаева и СБУ.
По его словам, с родителей детей, которые более полугода учатся дистанционно, требуют деньги в фонд школы и на учебники, с бизнесменов «гребут сумасшедшие налоги», даже с тех, у кого нет прибыли, передает РИА «Новости».
Он заметил, что многие интересуются его личностью. «На следующей неделе в следующем видео я об этом с вами поделюсь. Поэтому все СБУшники и их агентура, обязательно смотрите. Ну а мы немножечко богатеем арсеналом – вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», – заключил подпольщик.
При этом на видеозаписи он продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.
Ранее активист рассказал, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды.
Эксперт: Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс
Эксперт Шурыгин прокомментировал планы Киева начать тотальную мобилизацию
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Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить – ее основные ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Владислав Шурыгин, комментируя информацию о планах Киева начать тотальную мобилизацию.
«Мобилизационный потенциал на Украине достигает двух миллионов, если всех мужчин ставить в строй. На сегодня у них мобилизован примерно миллион человек. Из них 600–700 тысяч находятся в строю, остальные – это полувоенные структуры. Нужно понимать, что огромное количество людей мужского пола уже разбежалось за пределы Украины. Если власти и будут загребать всех подряд, то доберут примерно еще тысяч 200, вряд ли больше», – считает военный аналитик Владислав Шурыгин.
«В Киеве отлично понимают, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить. Все ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Наращивать натиск из того, что есть, уже нечем. Вот почему срочно понадобилось мобилизовать еще народ», – пояснил Шурыгин.
«Допустим, мобилизуют теперь тех, кто вообще не проходил военной подготовки. В этом случае для украинского Генштаба это становится проблемой. Ведь от прихода резервиста в военкомат до его появления на фронте пройдет 3–4 месяца», – отмечает эксперт. При этом не стоит теперь ожидать роста социального напряжения в украинском обществе, предупреждает Шурыгин. «Украина находится под полным жестким контролем – информационным и психологическим. Тех, кто мог бы выступить против такой мобилизации, никто не услышит. Чуть что, их репрессируют по законам военного времени», – уверен эксперт.
«Главное, что может сокрушить теперь киевский режим, – военный проигрыш. Когда ВСУ начнут стремительно терять свои территории, особенно те, что они недавно смогли себе вернуть, режим развалится. Только тогда боевые действия закончатся. И, кстати, тогда огромное количество людей, которые разбежались, начнут возвращаться в страну», – подытожил Шурыгин.
В понедельник стало известно, что Киев планирует массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию, объявленную в России. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в украинском Минобороны. По информации источника, сейчас Киев столкнулся с необходимостью призывать «сотни тысяч». Как утверждает источник, из-за отсутствия должного учета военкоматы не располагают «реальными списками» подлежащих мобилизации. Источник отмечает, что если Москва призовет 300 тыс. солдат в ближайшие месяцы, то численное преимущество ВСУ на линии фронта сойдет на нет, что позволит ВС России создать эшелонированную систему обороны.
«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать», – добавил источник. Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте.
Как считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, России нужно успеть предпринять активные действия до того, как у ВСУ появятся дополнительные резервы. «Нужно исходить из того, что все, что делает Киев, имеет военную целесообразность. Очевидно, у них запланировано пополнение и кадрами, и вооружениями, в том числе при помощи поставок с Запада. Вопрос лишь в том, успеют ли они сами мотивировать всех мобилизованных и обучить их всему необходимому», – пояснил аналитик.
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Командир роты морпехов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»
Командир роты морпехов Данилов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»
Командир роты морской пехоты Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал, как вместе с еще одним командиром вел бой с украинскими диверсантами «до последнего магазина».
Как сообщил офицер, в район, где была замаскирована военная техника, проникла диверсионно-разведывательная группа противника. Она вскрыла стоянку техники, расположение войск и пыталась отойти к своим, чтобы передать эти сведения.
По словам Данилова, в ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой.
«В дальнейшем (ДРГ) вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», – приводит его слова РИА «Новости».
Вдвоем с другим офицером они вели сковывающий диверсантов бой «до последнего магазина» и ждали прибытия штурмовых групп.
Накануне в Кремле сообщили, что легендарному морскому пехотинцу с позывным Струна было присвоено звание Героя России.
Получив первую контузию, капитан Данилов отказался от госпитализации и через четыре дня снова вернулся в строй. Будучи контуженным во второй раз, Данилов не соглашался на госпитализацию до момента взятия рубежа нашими войсками, сообщает «Звезда».
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Польша решила ужесточить закон о пребывании украинских беженцев
Euractiv: Польша хочет заставить украинских беженцев платить за проживание
Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов, сообщили европейские СМИ.
Как сообщает европейская газета Euractiv, власти Польши предложили внести поправку в специальный закон о помощи гражданам Украины, обязав их покрывать часть своих расходов. По информации издания, украинские беженцы, получившие специальные идентификационные номера PESEL, получат ограниченный доступ к соцпособиям и должны будут покрывать свои расходы на проживание, передает ТАСС.
По подсчетам МВД Польши, на данный момент в республике находятся около 1,5 млн беженцев с Украины. Более 1,2 млн человек из них получили идентификационные номера, позволяющие легально жить и получать социальные пособия.
Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.
Офис Зеленского допустил обмен главы компании «Мотор Сич»
Подоляк не исключил обмена главы компании «Мотор Сич» Богуслаева на украинских пленных
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность обмена на украинских военнопленных руководителя предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в «коллаборационизме».
«И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список», – ответил он на вопрос о возможности обмена Богуслаева в эфире телеканала «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Слова Подоляка передает РИА «Новости».
Напомним, директора украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали на Украине по подозрению в работе на Россию. Богуслаев арестован на два месяца.
На Украине предложили поменять алфавит на латиницу
На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о переводе языка на латиницу
Петиция с требованием перехода украинского алфавита на латиницу зарегистрирована на сайте президента Украины.
Автор петиции просит рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. В тексте петиции утверждается, что «причин для такого перехода достаточно, и они очевидны», передает ТАСС.
Для рассмотрения главой государства петиция должна набрать 25 тыс. голосов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу в качестве «приглашения к дискуссии».
В ОП назвали «страшным высказыванием» слова Красовского об украинских детях
В Общественной палате прокомментировали слова Красовского об украинских детях
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«Страшно представить, что происходит в голове у человека, который мог вообще это произнести», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты Наталья Агре, комментируя слова журналиста Антона Красовского о том, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за сказанные в эфире телеканала RT слова в адрес украинских детей «у всех, кто обалдел от этого» и лично у главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он уточнил, что так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«В первую очередь я бы хотела обратить внимание на воспитание журналистов. Ведь речь идет не столько о страшном высказывании господина Красовского, сколько вообще о том, каким образом на сегодняшний день средства массовой информации, к сожалению, некорректно и некультурно формулируют свои мысли. Но то, что мы увидели сейчас, это, наверное, край, за который человек зашел», – говорит Агре.
По ее словам, журналисты должны тщательно выбирать выражения, даже когда речь идет о происходящем в недружественных нам странах. «Если мы в образовательных учреждениях будем говорить о культуре, воспитании, любви к ближнему, взаимоуважении, трудолюбии, а в информационном пространстве останутся подобные высказывания, то ни к чему хорошему это не приведет», – считает собеседница.
При этом эксперт полагает, что агрессию, которую воспитывали у украинских детей по отношению к россиянам, можно преодолеть. «Я надеюсь, что тех детишек, которых мы уже приняли на территории России, мы адаптируем к жизни. Нам предстоит терпеливое, настойчивое лечение, мы должны открыть им глаза на историческую правду. Далее пойдет постепенное формирование тех ценностей, которые мы пытаемся сформировать у российских детей. А Антон, конечно... Страшно представить, что происходит в голове у человека, который мог вообще это произнести», – заключила Агре.
Радикальные высказывания Красовского прозвучали в эфире телеканала RT во время того, как он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Журналист сказал, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». Однако собеседник не разделил такую точку зрения, подчеркнув, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим».
После данного инцидента Симонян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, поскольку не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
Журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с Газетой ВЗГЛЯД отметил, что Красовскому не помешало бы обратиться к психиатру. Также он подчеркнул, что такие истории с журналистом «уже не в первый раз происходят».
Владимир Рогов: Ликвидация лидера украинского терроризма Зеленского спасет тысячи жизней
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Бесконечные теракты, которые совершают сотрудники СБУ и ГУР МО Украины, требуют с нашей стороны признания этих организаций террористическими на законодательном уровне и ликвидации их лидеров. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в Мелитополе произошел теракт возле здания телекомпании «ЗаTV».
«Произошедшее в Запорожской области однозначно стоит классифицировать как теракт. Взрыв был направлен исключительно против мирного населения. Среди пострадавших людей только безоружные гражданские. Пострадали сотрудники телерадиокомпании Запорожской области, а также обычные мужчины и женщины, оказавшиеся поблизости случайно», – описывает произошедшую ситуацию Владимир Рогов.
«Также нанесен ущерб 30 жилым многоэтажкам – где-то разбиты окна, где-то вылетели двери. Слава богу, что в результате террористического акта не оказалось погибших, а ранения пострадавших несущественны. Свыше двух килограммов тротила было заложено в автомобиль ВАЗ 2101», – добавил собеседник.
«Это однозначно проявление террористической сущности злокачественного новообразования УГИЛ – Украинского государства Ивано-Франковска и Львова, которое является человеконенавистническим и старается уничтожить все, что способствует восстановлению мирной жизни на Запорожской земле», – добавил Рогов.
«В принципе, данная ситуация подпадает под статью 205 УК РФ о террористическом акте, – считает политик. – Мое глубокое убеждение состоит в том, что нам необходимо объявить террористическими организациями СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО). Две эти структуры стоят за 99% террористическими актами на всем постукраинском пространстве и на территории России».
«Мало того, что эти организации совершают подобные преступления, так налицо еще и проявление гордости за гнусные злодеяния. Все это происходит по причине вседозволенности и безнаказанности. Стоит нам признать их террористическими – задор и спесь резко поубавятся», – полагает Рогов.
«Прилетевшие «Калибры» и «Кинжалы» по главным зданиям на ул. Владимировской, 33 и ул. Электриков, 33 в Киеве станут очень важными психологическими маркерами в мировосприятии сотрудников СБУ и ГУР МО Украины. Желание совершать теракты поубавится. Они готовы убивать, но не умирать, ведь у них отсутствует та идея, за которую стоило бы отдать жизнь», – продолжил собеседник.
«Необходимо объявить террористом и Зеленского. Он радуется смертям, радуется бедам простых людей. Мне известно, что именно он ставил задачу по убийству руководителя управления по делам молодежи, семьи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко. Этот человек награждал преступников, совершивших данное злодеяние. Меры по ликвидации террористов должны распространяться и на него. Ликвидация Зеленского спасет тысячи жизней мирных граждан», – подытожил Владимир Рогов.
В свою очередь руководитель наблюдательного совета холдинга «ЗаМедиа», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что целью украинского теракта в Мелитополе были местные журналисты.
«Это связано с тем, что новые медиа, открытые в этих регионах, показывают настоящую картину происходящего. Благодаря им люди видят правду, которая никак не соотносится с распространяемыми Киевом фейками», – сказал Малькевич газете ВЗГЛЯД.
«Совершенно очевидно, что это был именно теракт. Это не диверсия, поскольку их цель – запугать журналистов. Ведь неспроста машину с самодельным взрывным устройством подогнали именно к офису телеканала», – добавил собеседник.
«Идея с причислением руководителей украинского режима к террористам, а затем их ликвидации мне нравится. Но отдельно возмущает молчание западных правозащитных организаций. Вновь никто ничего не видит, все крепко-крепко зажмурились», – подытожил он.
Во вторник Рогов сообщил о теракте возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаTV» в Мелитополе. По его словам, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы
Несмотря на атаку, все подразделения холдинга продолжают работу, сообщил генеральный директор «ЗаМедиа» Вадим Кучер, «в эфире звучит наше «ЗаРадио», работает телевидение, все подразделения выполняют свои обязанности. Нас не запугать!» – написал он в Telegram.
Также накануне произошел еще один теракт. На этот раз в Брянской области. На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Telegram он отметил, что в результате взрыва оказались повреждены железнодорожные пути, но никто не пострадал.
Напомним, в октябре ФСБ предотвратила украинский теракт на транспортном терминале в Брянске. Теракт готовил гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева через Эстонию в пограничную область России.
Помимо этого, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил странам Запада о том, что Киев готов применить «грязную бомбу». США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа заявили, что не верят этой информации.
На фоне этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила президента Украины с бен Ладеном. Она указала, что теракты 11 сентября 2001 года совершили не инопланетяне и не изначальные враги США, а боевики террористической организации «Аль-Каида*». «Они жили и получали за свою «работу» американские деньги, убивали людей из американского оружия. То же самое происходит сейчас с Зеленским», – подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД призвала страны Запада «отложить все свои дела» и изучить предоставленную Москвой информацию, так как под «непосредственным руководством англосаксонского дуэта вырос очередной монстр, который сейчас находится на грани и подталкивает этот мир к опасной черте».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследовала Москва звонками Шойгу, а также где может быть применена так называемая грязная бомба.
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В МИД призвали Запад «не измерять ширину красной линии»
Захарова: Западу не следует измерять ширину «красной линии», игнорируя предупреждения Москвы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Киева устроить провокацию с «грязной бомбой», отметив, что для Запада безрассудно игнорировать предупреждения Москвы о возможной ядерной провокации Киева, лучше не измерять «ширину красной линии».
В сообщении на сайте ведомства приводятся слова Захаровой о том, что Россия не исключает оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы».
По ее словам, безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет, опасно доводить дело до эскалации, а Западу не следует измерять ширину красной линии.
Захарова уточнила, что Россия требует от Киева и его западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе, а также прекратить игнорировать предупреждения России.
Она добавила также, что Россия требует от киевского режима «прекратить провокационные действия», а от контролирующих западных спонсоров – «проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии.
Также генерал заявил, что киевский режим планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.
В понедельник первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы».
Протаранивший дом британки украинец объяснил пьянство конфликтом на родине
Manchester Evening News: Пьяный украинец Клюка врезался в дом британки
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Пьяный выходец с Украины, 58-летний Иван Клюка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в четыре раза превысил ограничение скорости и врезался в дом жительницы британского Стокпорта. Происшествие украинец объяснил конфликтом на родине.
Клюка находился за рулем своей спортивной Audi S7 стоимостью в 70 тыс. фунтов стерлингов (почти 5 млн рублей), передает РИА «Новости» со ссылкой на Manchester Evening News.
В результате жилью был нанесен ущерб на сумму около 120 тыс. фунтов (около 8 млн рублей). Во время судебного заседания стало известно, что перед инцидентом Клюка выпил несколько бутылок водки, после ареста в его крови выявили 150 микрограммов алкоголя при допустимом пределе в 35.
В машине после аварии полицейские нашли восемь бутылок спиртного.
Как заявила адвокат Клюки Эмма Эмблтон, ее подзащитный страдал от алкогольной зависимости, которая «резко обострилась» после начала российской спецоперации, так как у мужчины остались родственники на Украине. По ее словам, ее подзащитный пил, чтобы «облегчить реальность».
При этом в апреле этого года Клюка из-за проблем со спиртным уже съехал из своего дома, где он проживал вместе с женой и двумя детьми.
В результате Клюка признал себя виновным в случившемся, суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы условно, также он должен будет отработать 250 часов на неоплачиваемой работе, пройти программу по отказу от алкоголя. Прав мужчину лишили на три года.
Напомним, еще в июле британцы стали отказываться сдавать жилье украинским беженцам.
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Кадыров: Слабо отвечаем Украине на обстрелы российских городов
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Россия слабо отвечает на обстрелы своей территории, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. В ответ нужно «стирать с лица земли города», чтобы «понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», уверен руководитель республики.
«Я очень недоволен, что война идет на нашей территории», – заявил Кадыров в аудиосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Мы отвечаем слабо», – считает он. По словам Кадырова, если «снаряд прилетел в наш регион, в ответ надо стереть с лица земли города, чтобы видно было дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
При этом глава Чечни уверен, что «большего и худшего» уже не будет. «У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?» – задался вопросом он.
«Я вам даю слово, (...) мы их уничтожим, сколько бы их ни было, сколько бы их туда ни отправили, сколько бы они ни отправили своих войск», – заверил глава Чечни.
События на Украине Кадыров назвал «войной христиан и мусульман с сатанизмом». Он также призвал кавказцев участвовать в спецоперации, задав им риторический вопрос: «Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?»
На прошлой неделе Кадыров опубликовал видео неудачной попытки вооруженных сил Украины прорвать оборону на участке, подконтрольном спецназу «Ахмат».
Россия решила направить в ООН письмо с данными о «грязной бомбе» Киева
Полянский: Россия направит генсеку ООН Гутеррешу письмо с данными об украинской «грязной бомбе»
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Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский в своем Twitter (запрещен в России) написал, что письмо Антониу Гутеррешу будет направлено по этому вопросу позднее в понедельник, передает РИА «Новости».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии.
Также генерал заявил, что киевский режим планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.
В понедельник первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы».
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать.
Госдеп опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Возможность применения грязной бомбы обсуждалась украинским руководством весной 2015 года.
Власти Запорожской области расценили взрыв в Мелитополе как теракт
Возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаTV» в Мелитополе произошел теракт, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы, передает РИА «Новости».
В свою очередь журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил ТАСС, что в результате подрыва автомобиля пострадали пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга «Замедиа». Мощность взрыва составляла 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте, уточнил Малькевич.
Ранее во вторник поступили сообщения о мощном взрыве в Мелитополе. По данным источника, возле здания запорожской телекомпании взорвался автомобиль.
Рогозин с позывным «Космос» отправился в зону СВО
Рогозин взял позывной «Космос» и отправился в зону спецоперации
Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции.
Он сообщил РИА «Новости», что взял себе позывной для радиообмена – «Космос».
На своей странице в Telegram Рогозин опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР. На бронежилете у него видна нашивка со словом «Космос». В руках он держит карабин.
В июле президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина. Ожидается, что Рогозин вскоре получит новую должность.