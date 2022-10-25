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Король Британии Карл III принял отставку Трасс
Букингемский дворец: Карл III принял отставку Трасс
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Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, говорится в заявлении Букингемского дворца.
По сообщению Букингемского дворца, Трасс присутствовала на аудиенции с королем во вторник утром и подала в отставку, которую Карл III принял, передает ТАСС.
Сразу за этим новый лидер правящей Консервативной партии Великобритании Риши Сунак вступил в должность премьер-министра страны, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III.
Теперь Сунак направится в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к жителям Соединенного Королевства. Он стал первым премьер-министром, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон 8 сентября после смерти Елизаветы II.
Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли поддержал кандидатуру экс-главы Минфина Риши Сунака на пост премьера страны и лидера правящей Консервативной партии.
Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева
Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна
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В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.
«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.
«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.
Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».
«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.
При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.
Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».
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Экс-глава Минфина Сунак стал единственным кандидатом на пост премьера Британии
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Новым премьером Британии и главой правящей Консервативной партии страны становится бывший глава Минфина Риши Сунак, сообщил председатель руководящего комитета партии (так называемого Комитета 1922) Грэм Брейди.
Лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт в Twitter (запрещен в России) объявила о том, что прекращает борьбу за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, передает ТАСС.
Таким образом, победителем короткой избирательной кампании автоматически будет объявлен единственный остающийся кандидат – 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак. Как ожидается, уже в понедельник он возглавит партию. Учитывая то, что консерваторы находятся у власти, в ближайшие дни, возможно, во вторник, он встанет во главе правительства, став первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю британскую историю.
Кандидатам для участия в выборах нужно было заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. Согласно решению комитета Консервативной партии, если лишь одному кандидату удается заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от консерваторов, он автоматически становится лидером партии и премьером Британии, пишет РИА «Новости».
Экс-премьер Британии Борис Джонсон, несмотря на ожидания, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.
Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.
Ранее СМИ сообщили, что уже 178 из 357 членов Консервативной партии Британии поддержали кандидатуру Риши Сунака, претендующего на пост главы этой политической силы и премьер-министра страны.
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Протаранивший дом британки украинец объяснил пьянство конфликтом на родине
Manchester Evening News: Пьяный украинец Клюка врезался в дом британки
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Пьяный выходец с Украины, 58-летний Иван Клюка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в четыре раза превысил ограничение скорости и врезался в дом жительницы британского Стокпорта. Происшествие украинец объяснил конфликтом на родине.
Клюка находился за рулем своей спортивной Audi S7 стоимостью в 70 тыс. фунтов стерлингов (почти 5 млн рублей), передает РИА «Новости» со ссылкой на Manchester Evening News.
В результате жилью был нанесен ущерб на сумму около 120 тыс. фунтов (около 8 млн рублей). Во время судебного заседания стало известно, что перед инцидентом Клюка выпил несколько бутылок водки, после ареста в его крови выявили 150 микрограммов алкоголя при допустимом пределе в 35.
В машине после аварии полицейские нашли восемь бутылок спиртного.
Как заявила адвокат Клюки Эмма Эмблтон, ее подзащитный страдал от алкогольной зависимости, которая «резко обострилась» после начала российской спецоперации, так как у мужчины остались родственники на Украине. По ее словам, ее подзащитный пил, чтобы «облегчить реальность».
При этом в апреле этого года Клюка из-за проблем со спиртным уже съехал из своего дома, где он проживал вместе с женой и двумя детьми.
В результате Клюка признал себя виновным в случившемся, суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы условно, также он должен будет отработать 250 часов на неоплачиваемой работе, пройти программу по отказу от алкоголя. Прав мужчину лишили на три года.
Напомним, еще в июле британцы стали отказываться сдавать жилье украинским беженцам.
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Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Британии
Экс-министр финансов Британии Сунак: Я собираюсь стать вашим следующим премьер-министром
Бывший министр финансов Британии Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Как говорится в заявлении Сунака в Twitter (заблокирован в России), Британия – великая страна, столкнувшаяся с глубоким экономическим кризисом и поэтому он решил стать лидером Консервативной партии и премьер-министром, объединить партию и исправить положение дел в экономике, передает РИА «Новости».
Ранее лидер палаты общин Британии Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на премьера страны.
На пост нового премьер-министра Великобритании претендует также экс-премьер Борис Джонсон.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Лиз Трасс уша с поста после 44 дней премьерства, выполнив задачу врагов Великобритании.
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Джонсон отказался от борьбы за пост премьера Британии
Джонсон заявил о решении отказаться от борьбы за должности лидера Консервативной партии и премьера Британии
Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что не намерен бороться за возвращение должности лидера Консервативной партии и премьер-министра.
Джонсон считает, что у него были бы «хорошие шансы» обеспечить партии победу на выборах в 2024 году. По мнению Джонсона, высока вероятность его успеха на партийных выборах 28 октября, которые позволили бы ему вернуться на пост премьер-министра. Однако, как заявил Джонсон, в последние дни он, «к сожалению», решил, что «это просто будет неправильно», передает ТАСС.
Напомним, после отставки Джонсона премьером Великобритании стала Лиз Трасс, которая продержалась на этой должности всего 44 дня. Сообщалось, что Джонсон намерен вернуть потерянное премьерское кресло. В лидеры в гонке за пост премьера вышел экс-глава министерства финансов страны Риши Сунак, который объявил о выдвижении своей кандидатуры.
Британцы объявили о фиаско партии Джонсона и Трасс
Читатели Daily Mail предсказали крах тори на выборах – с Джонсоном или без него
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Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на сообщение канала Sky News о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выходит из гонки за пост лидера Консервативной партии и главы правительства.
Так, пользователь Cynic101 считает, что Борис никогда не действовал ни в чьих интересах, кроме своих собственных. Ему не хватало поддержки, и он знает, что у него нет шансов преодолеть порог в сто голосов, передает РИА «Новости» текст комментария.
Джонсон может поехать на Украину, где ему больше рады, предложил Sidney Bung.
С Джонсоном покончено, констатировал Spirit Sense, добавив, что тори в любом случае потерпят крах.
В свою очередь пользователь Validpoints4 особо отметил, что Джонсон вышел из гонки, потому что не получил поддержки депутатов, а не потому, что не хотел участвовать. Набери он необходимое число голосов, считает автор комментария, то после отставки Лиз Трасс сел бы на первый же рейс обратно в Великобританию.
Со своей стороны пользователь powerofpictures заявил, что это конец Консервативной партии. Он пообещал, что никогда больше не проголосует за Консервативную партию из-за политики последних нескольких лет. Это было фиаско, подчеркнул автор комментария.
Британцы обречены, добавила A50plus-lady.
Накануне Джонсон заявил, что не намерен бороться за возвращение должности лидера Консервативной партии и премьер-министра.
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ITV: Сунак станет премьером Британии в ближайшие часы
ITV: Риши Сунак может официально стать премьером Британии в ближайшие часы
Ставший лидером правящей Консервативной партии, бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак может до конца дня вступить в должность премьер-министра, сообщает телеканал ITV.
Ожидается, что король Карл III к вечеру прибудет в Букингемский дворец из поместья Сандрингем в графстве Норфолк и будет готов принять Сунака, чтобы поручить ему сформировать правительство.
Новый глава британского кабмина вступает во время встречи с монархом, который перед этим формально принимает отставку предыдущего премьера. Лиз Трасс также должна будет прибыть на последнюю аудиенцию у короля, передает ТАСС.
В какой именно день Карл III примет Трасс и Сунака, пока неизвестно. Обозреватели Би-би-си и высокопоставленные парламентарии склоняются к тому, что это, скорее всего, произойдет во вторник.
Ранее Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Британии.
Напомним, после отставки Джонсона премьером Великобритании стала Лиз Трасс, которая продержалась на этой должности всего 44 дня. Сообщалось, что Джонсон намерен вернуть потерянное премьерское кресло, но затем он отказался от этой идеи. Сунак остался единственным кандидатом на пост главы британского правительства, когда свою кандидатуру сняла лидер Палаты общин Пенни Мордонт.
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Эксперт допустила смягчение позиции Британии после смены власти
Политолог Годованюк: Риши Сунак может смягчить позицию Британии в отношении России
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Переговоры министров обороны Британии и России прошли на фоне смены власти в королевстве. Поэтому Лондон мог порассуждать о возможной деэскалации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Кира Годованюк, комментируя телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу с его британским коллегой Беном Уоллесом.
«И Борис Джонсон, и Лиз Трасс неоднократно говорили, что конфликт на Украине – это их война. Лондону принципиально важно, чтобы ВСУ победили. Более того, британцы прекрасно понимают, насколько они вовлечены в эту историю и в вопросе обучения военных, и в плане обеспечения ВСУ разведданными», – рассказала ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
«При этом Лондон серьезно опасается прямого столкновения с Москвой. Поэтому не исключаю, что телефонные переговоры возымеют определенный успех. Вероятно, такое открытое заявление Москвы о том, что мы знаем о планах ВСУ, станет своего рода сигналом для западных стран», – предполагает собеседница.
«Кроме того, все это происходит на фоне смены власти в Великобритании. И есть вероятность, что на этот раз пост премьер-министра займет Риши Сунак, который, в отличие от Джонсона и Трасс, не является ярым русофобом. Он даже не использовал украинский вопрос в своей предвыборной кампании», – замечает эксперт.
В связи с этим, продолжает Годованюк, возрастают шансы смены риторики со стороны Лондона. «Мы увидим еще большее нежелание представлять себя потенциальной стороной конфликта. Скорее всего, британцы могут начать несколько корректировать свою позицию не в плане полного отказа от поддержки Украины, но в сторону ее смягчения», – рассуждает она.
«Вместе с тем однозначно позитивным выглядит факт наличия контактов двух стран хотя бы военному треку. Сейчас речь идет о попытке избежать серьезных военных инцидентов, в том числе касающихся «грязной бомбы». Но с точки зрения политического взаимодействия пока ничего позитивного не происходит», – заключила Годованюк.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал британского коллегу Бена Уоллеса об озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
В ответ на это Уоллес заявил, что Украина не собирается предпринимать действий по эскалации конфликта. «Министр обороны также вновь подтвердил, что Великобритания и более широкое международное сообщество поддерживают Украину и желают деэскалации этого конфликта. Украина и Россия должны искать разрешения этой войны, а Великобритания готова помочь», – говорится в заявлении британского Минобороны.
Ранее Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы». Аналогичный разговор произошел и с главой Пентагона. В американском военном ведомстве указали на важность двусторонних контактов, а также отвергли «любые предлоги для российской эскалации». Кроме того, Сергей Шойгу довел свои опасения по поводу возможных провокаций со стороны Украины и до турецкого коллеги Акара Хулуси.
В совместном заявлении Великобритании, США и Франции сказано, что государства не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы.
Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
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Министр обороны Британии заявил о готовности Лондона помочь Украине
Министр обороны Британии Бен Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Лондон готов помочь в решении конфликта на Украине.
В заявлении британского минобороны говорится, что Уоллес заявил, что Украина не собирается предпринимать действий по эскалации конфликта, передает РИА «Новости».
«Министр обороны также вновь подтвердил, что Великобритания и более широкое международное сообщество поддерживают Украину и желают деэскалации этого конфликта. Украина и Россия должны искать разрешения этой войны, а Великобритания готова помочь», – говорится в заявлении британского минобороны.
Ранее сообщалось Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы» министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.
Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
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В Британии после провала Трасс и Джонсона резко выросла популярность лейбористов
YouGov зафиксировала всплеск популярности лейбористов после ухода Трасс
После ухода Лиз Трасс с поста премьер-министра в Великобритании значительно возросла доля тех, кто считает, что после следующих выборов правительство сформирует Лейбористская партия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.
Такого мнения, согласно опросу, придерживаются 65% респондентов, сообщает Telegram-канал «Опросы и замеры».
Кроме того, 51% опрошенных уверены, что лейбористы получат большинство, причем 33% считают, что это будет подавляющее большинство.
При этом 63% британцев считают, что выборы в парламент должны пройти досрочно уже в этом году (по плану они состоятся в 2024 году). Против досрочных выборов высказались 23% респондентов.
Ранее в понедельник читатели таблоида The Daily Mail также заявили, что после ухода Трасс и ее предшественника Бориса Джонсона британскую Консервативную партию ожидает крах. Многие британцы в комментариях заявили, что впредь не намерены голосовать за тори.
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Джонсон получил необходимую для выборов поддержку 100 депутатов
Экс-премьер Великобритании Джонсон получил поддержку 100 депутатов, необходимую для участия в выборах
Экс-премьер Британии Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, он может участвовать в выборах, сообщает телеканал Sky News.
Источник телеканала Sky News заявил, что Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, поэтому его могут включить в избирательные списки, передает РИА «Новости».
Ранее британские СМИ сравнили Бориса Джонсона с баклажаном, который теперь подают вместо латука, продержавшегося дольше, чем Лиз Трасс на посту премьер-министра.
Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсона вернулся в Лондон на фоне сообщений об его участии в выборах.
Результаты опроса показали, что около 52% британцев не желают возвращения Бориса Джонсона на пост премьер-министра страны после ухода Лиз Трасс.
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В связи с возвращением Джонсона в Британии вместо латука стали подавать баклажан
Daily Star в связи с возвращением Джонсона в Британию опубликовало карикатуру с баклажаном и латуком
Британские СМИ сравнили Бориса Джонсона с баклажаном, который теперь подают вместо латука, продержавшегося дольше, чем Лиз Трасс на посту премьер-министра.
«Бозо вернулся... «Они отбросили в сторону латук и теперь подают... баклажан», – цитирует «Царьград» заголовок обложки с которым The Daily Star встречает Бориса Джонсона.
Ранее Daily Star сообщила, что на стены британского парламента сбоку от Биг-Бена спроецировали изображение латука, который «продержался дольше», чем премьерство Лиз Трасс.
Ранее бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона заметили в пятницу вечером в салоне экономического класса самолета на пути в Британию из Доминиканской республики, где он провел отпуск с семьей.
Результаты опроса показали, что около 52% британцев не желают снова видеть Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны после ухода Лиз Трасс.
Напомним, Лиз Трасс подала в отставку, пробыв на посту премьер-министра 44 дня.
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Два британских министра поддержали Сунака в выдвижении кандидатуры
Министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок и министр труда и пенсий королевства Хлоя Смит заявили о поддержке кандидатуры Риши Сунака на пост лидера консерваторов.
Как заявила Баденок, партия нуждается в объединяющей фигуре, чтобы делать то, что правильно для Соединенного Королевства. Она также считает, что такой кандидатурой является Риши, сообщает РИА «Новости».
Она добавила, что является «фанаткой» экс-премьера Бориса Джонсона, но, по ее мнению, «его возвращение, с учетом всего произошедшего, не сплотит людей».
Смит также поддержала Риши, подчеркнув, что он, «действуя в национальных интересах и добиваясь стабильности и возможностей, в которых нуждается наша нация».
В воскресенье бывший министр финансов Британии Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Ранее лидер палаты общин Британии Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на премьера страны.
На пост нового премьер-министра Великобритании претендует также экс-премьер Борис Джонсон.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Лиз Трасс уша с поста после 44 дней премьерства, выполнив задачу врагов Великобритании.
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Кандидатуру Сунака на пост главы Консервативной партии Британии поддержали более половины депутатов-тори
Sky News: 178 из 357 членов Консервативной партии Британии поддержали кандидатуру Риши Сунака
Уже 178 из 357 членов Консервативной партии Британии поддержали кандидатуру Риши Сунака, претендующего на пост главы этой политической силы и премьер-министра страны, сообщили СМИ.
Как сообщает Sky News, Сунаку было необходимо набрать только 100 голосов, чтобы пройти в следующий тур парламентского голосования, а поддержка половины фракции дает ему значительное преимущество перед соперницей Пенни Мордонт, которую открыто поддержали лишь 26 депутатов, а сотню голосов ей нужно набрать до конца голосования, которое завершится в 14.00 по лондонскому времени (16.00 мск).
Как сообщает телеканал, вероятнее всего, Сунак уже в течение дня будет провозглашен новым лидером партии.
Напомним, после отставки Джонсона премьером Великобритании стала Лиз Трасс, которая продержалась на этой должности всего 44 дня. Сообщалось, что Джонсон намерен вернуть потерянное премьерское кресло, но затем он отказался от этой идеи. В лидеры гонки за пост премьера вышел экс-глава министерства финансов страны Риши Сунак, который объявил о выдвижении своей кандидатуры.
Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера
Глава МИД Британии Клеверли поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера страны и лидера тори
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли поддержал кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьера страны и лидера правящей Консервативной партии.
По его словам в Twitter (запрещен в России), Сунак сможет рассчитывать на его полную поддержку, получит его голос, передает РИА «Новости».
Также глава британского МИД отметил, что Сунак – «кандидат с наибольшим опытом», именно такой премьер необходим Великобритании, чтобы справиться с проблемами внутри страны и за рубежом.
Напомним, после отставки Джонсона премьером Великобритании стала Лиз Трасс, которая продержалась на этой должности всего 44 дня. Сообщалось, что Джонсон намерен вернуть потерянное премьерское кресло. В лидеры в гонке за пост премьера вышел экс-глава министерства финансов страны Риши Сунак, который объявил о выдвижении своей кандидатуры.