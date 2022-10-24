Украина собралась обстрелять собственных граждан в Харьковской области

Координационный штаб России узнал о планах Киева обстрелять украинцев в Харьковской области

Иностранные наемники по заданию Киева готовят в Харьковской области провокацию с гибелью украинских граждан сообщили в российском Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Как пояснили в штабе, Киев хочет обвинить в гибели мирных жителей Россию. Для этого готовится «кровавая провокация» – в понедельник в Волчанске иностранные наёмники собираются обстрелять из артиллерии мирных жителей, когда украинцам будут раздавать продуктовую помощь, передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что Украина собирается осуществить на своей территории провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Во взрыве планируется обвинить Россию.