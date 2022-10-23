Стало известно, когда Эрдоган обсудит зерновую сделку с кабмином

Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине

Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России

Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете; на недопуске этих стран настояла Россия.

По настоянию России к участию в заседании не пустили представителей Литвы и Румынии. Москва сочла, что в совещании было слишком много стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Тема заседания касалась гуманитарной ситуации в зоне конфликта, в нем приняли участие представители Украины, Словакии, Польши, Германии и Греции.

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что кроме удлинения времени проведения заседания представители Словакии, Польши, Греции и Германии ничего не вносят, он также добавил, что позицию этих стран мог озвучить представитель Евросоюза.

Постпред отметил, что «ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения», в этом не видит.

Позже постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.

До этого Кислица зачитал призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, перечислив поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН.

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