При отражении атак ВСУ на Купянском направлении уничтожено более 20 украинских военных

Минобороны: ВС России отразили атаки украинских военных на Купянском направлении

При попытке атаковать Луганскую народную республику и Харьковскую область ВСУ потеряли более 20 военных, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области.

В Минобороны сообщили, что все атаки отражены. Отмечается, что огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль.

Накануне в Минобороны сообщили, что высокоточным оружием ВКС России в городе Харькове поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии.