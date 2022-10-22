В Германии прошли митинги на фоне энергокризиса

В городах Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса

В ряде городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса, общее количестве зарегистрированных участников составило около 20 тыс. человек, сообщает немецкий новостной портал rbb24.

К демонстрациям призвал альянс Solidarischer Herbst. Также организовывали митинг объединение профсоюзов, социальных и экологических организаций, включая Verdi, BUND, Greenpeace и Paritatische Gesamtverband, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Митинг состоялся в Берлине, также призывы выйти на улицы звучали в Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте. Всего было зарегистрировано в общей сложности около 20 тыс. участников этих акций.

В столице Германии собрались около 1800 демонстрантов, они прошли маршем по правительственному кварталу, требуя социальной справедливости на фоне энергетического кризиса.

Ранее в Германии на митинге против правительства протестующие потребовали от украинских беженцев уехать из страны.