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20 октября, четверг | Последнее обновление — 19:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин опробовал снайперскую винтовку на полигоне под Рязанью
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Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В Новой Каховке рассказали о возможной остановке подачи воды по Северо-Крымскому каналу
Глава Новокаховского округа: Подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится при прорыве дамбы
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Возможность подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу исчезнет, если дамба Каховской ГЭС будет прорвана, заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он подчеркнул, что если будет прорвана плотина гидроэлектростанции, то намного лет вперед, пока она не будет восстановлена, Cеверо-Крымский канал останется без воды, сообщает ТАСС.
Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. В марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.
Российские войска обратили в бегство прорвавшиеся в Херсонской области батальоны ВСУ
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Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Они задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений, однако за счет введения в бой российским командованием танкового резерва, а также благодаря засадными действиями, противнику нанесено значительное поражение.
В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На данном направлении за последние сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин. Захвачены два танка, боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77.
В плен сдались 18 украинских военнослужащих, сообщил Конашенков.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
СМИ Украины сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.
Как заявляет украинское издание Страна.ua, в столице Украины сообщалось о стрельбе и взрывах. При этом воздушная тревога в столице не объявлялась, добавляет УНИАН.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев каналу «Россия-24».
По словам Леонтьева, Каховская электростанция подвергается атакам ВСУ многократно в течение пяти месяцев. Очередной ракетный удар был нанесен в четверг утром, передает ТАСС.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
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В Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Резниченко написал в своем Telegram-канале, что в Криворожском районе Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры, также удар был нанесен по одному из предприятий.
По его словам, люди не пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ сообщали, что взрывы произошли в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в Винницкой области в районе ТЭС.
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Эрдоган встал на сторону России в вопросе переговоров с Украиной
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Президент Турции Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что необходимо сохранить при любых обстоятельствах возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Эрдоган подтвердил готовность Турции внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров, передает ТАСС.
Ранее колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщал, что Анкара хочет организовать переговоры России, Германии, США, Франции и Британии по Украине. Предложение об этом якобы направлено Вашингтону.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Кроме того, Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Россией переговоры.
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам.
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Эксперт указал на ключевую роль танков для уничтожения максимума войск врага в Херсонской области
Военный эксперт Сивков: Танки играют ключевую роль для обрушения наступления ВСУ в Херсонской области
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Танки являются неотъемлемой частью обороны, организованной на Херсонском направлении. Те, кто называл танки устаревшим видом вооружений, ошибались, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Херсонской области за счет подоспевшего танкового резерва были разбиты три батальона ВСУ.
«На Херсонском направлении организована маневренная оборона. Она представляет систему опорных пунктов. Когда противник проникает вглубь этой обороны, то по нему бьет артиллерия, затем наносятся удары специально подготовленным резервом, который окончательно уничтожает проникшую группировку», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
Маневренная оборона организуется для того, чтобы нанести противнику максимальный урон, объясняет собеседник. «Сейчас перед нашими войсками как раз стоит задача уничтожить максимум войск противника. Поэтому сообщение Минобороны РФ о том, что противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений, не стоит трактовать как взлом нашей обороны», – подчеркнул он.
«Противник был допущен внутрь обороны. А дальше операция прошла строго согласно плану. Она была реализована в рафинированном, классическом виде», – добавил военный эксперт. Сивков также указал на ключевую роль танков в этой операции, напомнив «вопли титулованных дилетантов о том, что танки якобы устарели».
«Эти заявления полностью опровергнуты на полях Украины. В высокотехнологичной войне танки были и остаются главной ударной силой сухопутных сил наряду с артиллерией и авиацией. Более того, артиллерия и авиация решают задачи обеспечения действий танков и мотопехоты. Танки – та сила, которая решает задачи по установлению контроля над территориями и позволяет обрушить планы противника», – заключил Сивков
В четверг стало известно о том, что подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Отмечается, что ВСУ задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений. Однако в результате боя украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о трех сценариях нападения ВСУ на Херсон.
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Британия заявила об инциденте с российским самолетом над Черным морем
Министр обороны Британии Уоллес заявил об опасном инциденте с российским самолетом над Черным морем
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Российский Су-27 выпустил ракету около британского самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем, произошел опасный инцидент, заявил в парламенте министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
По словам Уоллеса, инцидент произошел 29 сентября. Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских Военно-воздушных сил Британии без вооружения на борту проводил обычное патрулирование над международными водами по заранее установленному маршруту. Его стали сопровождать два российских Су-27, что не является необычным, но один из российских истребителей выпустил ракету, передает РБК.
Сообщается, что российские истребители сопровождали британский самолет около полутора часов, после этого самолет вернулся.
Уоллес назвал инцидент «потенциально опасным», британские ВВС приостановили патрулирование, а российскому министру Сергею Шойгу была выражена обеспокоенность. Минобороны России, по словам министра, объяснила инцидент технической неисправностью.
Ранее сообщалось, что после того, как Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, число полетов самолетов-разведчиков ВВС Великобритании RC-135W Rivet Joint заметно выросло.
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В Херсонской области объявили о планах освобождения трех регионов Украины
Стремоусов рассказал о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области
Российские войска освободят еще три региона Украины, выразил уверенность замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, после отражения атаки на Херсон российские войска пойдут в контрнаступление на Днепропетровск, Николаев и Одессу, передает РИА «Новости».
Ранее Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне находится под контролем, все попытки украинских войск прорвать оборону были отбиты.
Лиз Трасс ушла в отставку
Британский премьер Лиз Трасс признала неспособность справиться с обязанностями и объявила об отставке
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Премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News.
Как передает Sky News, Трасс заявила в обращении, что не может справиться с обязанностями возложенного на нее мандата.
Она заявила, что связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Трасс уточнила, что останется главой правительства, пока не будет выбран ее преемник, передает РИА «Новости».
Ранее в Консервативной партии Британии объявили о необходимости отправить Трасс в отставку, но она отказалась, заявив, что она боец.
После этого британский депутат от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут «адом» для премьер-министра Лиз Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия.
Политолог, эксперт по Британии Елена Ананьева в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала о предложениях консерваторов назначить команду из шести человек, которая управляла бы страной.
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Шольц заявил о независимости Германии от российского газа
Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей
Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей, намерена сократить потребление газа на 20%, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам Шольца, Германия намерена сократить потребление газа на 20%. Также он сообщил, что ФРГ больше не имеет зависимости от поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Напомним, АдГ провела в Берлине антиправительственную акцию, на которую собрались около 8 тыс. человек. Они выступали против политики правительства Олафа Шольца, против роста цен на продовольствие и электроэнергию, а также против санкций в отношении РФ.
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Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину
Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области
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Заслуженная артистка России Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. ДТП, предварительно, произошло из-за плохо освещенной дороги.
В правоохранительных органах сообщили, что авария произошла в деревне Грачевка Калужской области, актриса Анна Большова совершила наезд на женщину, которая скончалась на месте до приезда врачей, передает ТАСС.
По предварительным данным, авария случилась на неосвещенной дороге, актриса была трезвой, сама вызвала скорую помощь и полицию. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
Личность погибшей удалось установить не сразу: при себе у нее не было документов. Выяснилось, что в ДТП погибла 31-летняя жительница деревни Грачевка Олеся Соколова, передает РенТВ.
Источник в экстренных службах сообщил РИА «Новости», что Соколова была сильно пьяна, переходила дорогу в неположенном месте, у нее осталось двое детей.
Анна Большова – актриса театра и кино, заслуженная артистка России, а также почетный деятель искусств Москвы.
Ранее актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
Казахстан отреагировал на внесение Токаева в базу «Миротворца»
Глава МИД Казахстана Тлеуберди прокомментировал внесение президента страны Токаева в базу «Миротворца»
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База «Миротворец» не является госорганизацией, а значит, не отражает официальной позиции Украины, реагировать на нее не стоит, заявил глава Министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
Тлеуберди указал, что центр «Миротворец» является негосударственной организацией, которая создана журналистами, экспертами и так далее, она не отражает официальной позиции.
По словам главы МИД Казахстана, президент Токаев указан там в связи с его высказыванием, ссылка на которое была размещена еще в 2019 году, поэтому определенная реакция, по мнению Тлеуберди, не нужна.
«Мне кажется понятным, что сейчас, в эпоху информационных войн, вы, как журналисты, должны сами расследовать актуальность этой информации», – приводит Экспресс К слова главы МИД Казахстана.
Ранее президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за публичное отрицание агрессии России против Украины в 2014 году.
До этого Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского после скандального заявления дипломата об убийстве русских.
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Эксперт усомнился в способности США восстановить энергообъекты Украины
Экономист Лизан: США придется решить несколько ребусов для восстановления энергетических объектов Украины
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Возможно, США попытаются заплатить европейцам за производство комплектующих для энергетической инфраструктуры Украины. Им также придется решать вопрос с кадрами. Вряд ли рабочие из условной Аризоны захотят ехать под Винницу, чтобы ремонтировать там ТЭС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в США создали рабочую группу по восстановлению украинской инфраструктуры.
«Очевидно, что у Украины сегодня есть проблемы не только с нехваткой вооружений, но и с тылом. Без электричества Украина практически ничего не сможет производить. Более того, ежедневно где-то горит – то трансформатор, то генератор, то просто линия электропередач. Все это приводит к веерным отключениям, страдает связь», – рассказал экономист и политолог Иван Лизан.
По словам собеседника, поддерживать в рабочем состоянии энергетическую инфраструктуру очень непросто. «Система не сможет все время работать в состоянии ЧП. Например, на электроподстанциях есть масляные выключатели с ограниченным ресурсом – нельзя до бесконечности делать «вкл/выкл». Соответственно, речь пойдет о том, чтобы какие-то агрегаты и узлы для электроподстанций поставляли из Америки», – предполагает он.
«Как это будут ввозить на Украину – отдельный ребус. Так, наши в Мариуполь доставляли трансформатор на 220 кВ. Он просто исполинских размеров, его тащили тягачом. Габариты трансформатора, который привозили на Луганскую ТЭС, равняются двум железнодорожным угольным вагонам, поставленным друг на друга», – приводит пример эксперт.
Экономист добавляет, что в идеальных условиях производить такие агрегаты надо на месте. «Но Запорожский трансформаторный завод, судя по всему, уже не работает. Везти по железной дороге – тоже нетривиальная задача. Особенно с учетом того, что путь может пролегать по городской застройке, где уже совсем не тот ландшафт и крутые повороты. Большой проблемой в этом случае могут стать поврежденные или обветшалые мосты. Они просто не выдержат 150–200 тонн груза», – подчеркивает Лизан.
«Отдельная сложность – изготовить трансформатор. Такие громадины не лежат годами на складах в десятках экземпляров. Есть проблема и с кадрами. Очень сомневаюсь, что условный инженер из Аризоны захочет ехать под Винницу. Это же касается и рабочих. Поэтому пока не очень понятно, что и как собираются США поставлять Украине в перспективе. Да и будут ли?» – продолжает собеседник.
«По идее, Штаты могли бы дать денег европейцам, чтобы те построили необходимую инфраструктуру. Ведь у американцев своя специфическая электросистема. Там даже розетки другие. Возможно, подобным производством мог бы заняться условный Siemens. Но в любом случае из-за бюрократии все это будет очень долго ехать до пункта назначения. Да и не факт, что доедет – боевые действия продолжаются», – заключил Лизан.
Накануне в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления.
Совместное заявление о намерениях подписали украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр торговли США Джина Раймондо и министр транспорта Пит Буттиджеч. Сам Буттиджеч заявил, что США рады создать рабочую группу для помощи украинскому народу в укреплении инфраструктуры сейчас и ее поддержке «после окончания войны», передает РИА «Новости». Решение совпало с усилением российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
Помимо общего ограничения электропотребления, отдельные меры экономии принимаются и на уровне муниципальных образований. Например, в Киеве вместо троллейбусов по многим маршрутам городского транспорта пойдут автобусы. А в Харькове увеличен интервал движения поездов метро.
В Одессе общественный транспорт будет работать, однако освещение на улицах и подсветки коммерческих заведений будут отключены. В Сумах, напротив, отключают водоснабжение, прекращают работу электротранспорта и уличного освещения.
В Николаеве 60% троллейбусов не выйдут из депо, светофоры работать не будут. Схожая ситуация в Виннице, а в Житомире электротранспорт, скорее всего, не будет работать до конца недели.
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Власти Украины призвали население готовиться к отключению света по всей стране
Власти анонсировали отключение света по всей Украине 20 октября
Временные отключения электроэнергии во всех регионах Украины произойдут в четверг, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что с 07.00 до 23.00 (совпадает с МСК) необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения, написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция.
Трамп назвал главную причину дружить с Россией
Бывший президент США Трамп назвал главную причину дружить с Россией
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Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой.
«Ладить с Россией – это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», – приводит слова Трампа телеканал CNN, опубликовавший один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда, сообщает РИА «Новости».
Книга под названием «The Trump Tapes» включает более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. В частности, экс-президент якобы раскрывает секретную информацию об американских системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.
Ранее на сайте Белого дома был опубликован текст новой Стратегии национальной безопасности США (National Security Strategy, NSS). Стратегия – базовый документ с перечнем угроз и перечислением путей их преодоления, который исполнительная власть Соединенных Штатов раз в несколько лет представляет Конгрессу.
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