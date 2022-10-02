На российско-грузинской границе вручили более 180 повесток

Более 180 человек, подлежащие частичной мобилизации и желающие выехать из Россию в Грузию, получили повестки на границе, сообщил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию, передает ТАСС.

На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе – представители военкомата и органы представительной власти. Гражданам России, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ. В республике сохраняется режим повышенной готовности.

Ранее глава республики Сергей Меняйло заявил, что границу с Грузией в Северной Осетии, по данным за вечер вторника, пересекли 62 тыс. человек.

Напомним, на российско-грузинской границе в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт призыва.

До этого Меняйло сообщал, что власти Северной Осетии приняли решение об ограничении въезда легкового автотранспорта на территорию республики, за исключением машин, зарегистрированных в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.

МВД Грузии во вторник заявляло, что в течение последних 10 дней в страну въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120.