На границе России и Грузии развернули мобилизационный пункт призыва

Мобилизационный пункт призыва развернут на российско-грузинской границе в Северной Осетии. Подлежащим призыву гражданам России из числа желающих выехать в Грузию вручают повестки, сообщили в военном комиссариате республики.

«На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт призыва. Погрануправлению на границе переданы списки граждан, которые подлежат частичной мобилизации. Вместе с нашими сотрудниками они вручаются желающим пересечь границу, которые обязаны прибыть в военный комиссариат», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, при этом комиссариат не вправе запрещать выезд гражданам, которым вручили повестки.

Между тем, в республике растет число отправленных в воинские части военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Среди них много тех, кто заявляет о своем желании участвовать в спецоперации, не дожидаясь повесток. «Мы рассматриваем их заявки, и если они подходят под категории частичной мобилизации, то оформляем повестку на месте. Очень много желающих каждый день, число мобилизованных растет», – сказал представитель военного комиссариата.

Более 500 военнообязанных в Северной Осетии по частичной мобилизации направлены в воинские части. Всего в республике по частичной мобилизации призовут до 1 тыс. человек.

Как сообщали в пресс-службе МВД по Северной Осетии, на российско-грузинской границе выезда из России ожидает 4960 единиц транспорта, из них 3,6 тыс. легковых автомобилей.

Во вторник на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» состоялось выездное совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по республике и северо-осетинской таможни. Было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу.

Ранее оппозиционное «Единое национальное движение» – партия находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выступила с инициативой внести изменения в «Закон об оккупации» и взимать с каждого въезжающего гражданина России 1 тыс. лари (350 долларов).

В течение последних 10 дней в Грузию въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120, сообщило МВД страны накануне в связи с повышенным вниманием к этому вопросу.