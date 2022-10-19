Эксперты рассмотрели цифровизацию как инструмент обеспечения нацбезопасности

Эксперты обсудили цифровой суверенитет, информационную безопасность и распространение фейков

За полгода ИТ-отрасль и ее участники получили колоссальный опыт работы в области информационной безопасности, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках Второго Международного форума цифровой трансформации безопасности государства «ЦИФРОТЕХ».

Министр отметил, что поддержкой ИТ-отрасли занимается не только Минцифры, а правительство и администрация президента. «Это общий фокус и приоритет. Мы работаем над тем, чтобы наша отрасль развивалась. Задача – создать такой климат, где наши разработки могли бы совершенствоваться. <…> Большое достижение, что наши налоговые льготы, которые раньше распространялись только на разработчиков софта, теперь доступны и разработчикам программно-аппаратных комплексов», – считает он.

Кроме того, глава ведомства в очередной раз обратился к айтишникам, заметив, что они «супервостребованные во всех сферах», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Министр также отметил, что за полгода ИТ-отрасль и ее участники получили колоссальный опыт работы в области информационной безопасности. По его мнению, ключевым решением, которое было принято, является смена парадигмы и отношения компаний к этому вопросу. «Благодаря указу президента [о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности] главы компаний поняли, что кибербезопасность – это их задача. Организации сейчас прилагают много усилий, работа набирает темпы и главное – не останавливать ее. Нужно быть начеку», – подчеркнул он.

В свою очередь начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева считает, что в рамках проведения конкретных информационных войн сведения, которые доводятся до граждан, являются основным инструментом для дестабилизации обстановки в обществе.

По ее мнению, вся агрессивная информация строится на недостоверных сведениях, на фейках. Матвеева заявила, что сейчас крайне важно говорить о регулировании дипфейков, а также проводить определенную информационно-разъяснительную работу, в том числе с гражданами, в массовом порядке.

С ее мнением согласился и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, отметив, что дипфейки являются новой угрозой, которая стоит перед обществом, так как для большинства появление образа знакомого им человека, говорящего узнаваемым голосом, не вызывает и тени сомнения, что перед ними оригинал.

«Относительно законодательства в части противодействия фейкам: оно сегодня работает, время показало его эффективность. И набор тех механизмов, которые сегодня есть у государства, на мой взгляд, более чем достаточен для сдерживания информационных войн. По крайней мере, для определенного им противодействия», – подчеркнул депутат.

Он также высказал свою позицию на тему относительно того, что часть мировых ИТ-гигантов по-прежнему продолжает игнорировать российское законодательство и фактически провоцирует государство на принятие заведомо непопулярных и жестких и решений.

«В качестве примера – вчерашняя блокировка аккаунта верхней палаты парламента Совета Федерации в YouTube корпорации Google, до этого то же самое произошло с аккаунтом «Дума.ТВ». Это официальный парламентский канал ГД. При наличии целого ряда законов, которые сегодня вступили в силу и действуют и которые предоставляют достаточно серьезный инструментарий для государства, такого рода действия со стороны бигтеха у меня лично не оставляют и тени сомнений, что это постоянная проверка нас на прочность, и при принятии того или иного решения, конечно, нужно учитывать в том числе и как это скажется на интересах людей», – констатировал Хинштейн.

В ходе дискуссии также обсуждалась тема импортозамещения в информационной безопасности. По мнению Министра цифрового развития, с программным обеспечением у нас неплохая ситуация [в импортозамещении]. Он подчеркнул, что в рамках индустриальных центров компетенций анализируется то, какие решения нужны. Уже определено порядка 400 категорий корпоративного и промышленного софта, необходимого отечественным компаниям, по 80% из них в России есть конкурентные аналоги.

«Работа с импортозамещением ПО ведется по двум линиям. Во-первых, Правительство выделяет гранты крупным заказчикам, которые заказывают продукты у российских разработчиков. Права при этом остаются у разработчиков, и они могут тиражировать свой продукт в отрасли. Во-вторых, многие ИТ-компании готовы инвестировать свои деньги в развитие продуктов под требования заказчиков, в том числе, используя механизм льготного кредитования. Сейчас мы обсуждаем инициативу поддержки таких компаний и спроса на их продукты: они могут получить статус системно значимых ИТ-разработчиков и ряд преференций. Например, возможность участвовать в закупках госкомпаний без торгов», – заявил Шадаев.