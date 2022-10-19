Стартовала акция «Предпринимай добро» для помощи военнослужащим в зоне СВО

Омбудсмен по правам предпринимателей Минеева призвала участвовать в акции «Предпринимай добро» для помощи военнослужащим

Омбудсмен по правам предпринимателей Москвы Татьяна Минеева рассказали о старте акции «Предпринимай добро», которая направлена на помощь военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Она призвала предпринимателей помочь армии и приблизить день победы.

Минеева призвала предпринимателей сотрудничать с «Народным фронтом» и участвовать в акции «Все для победы», видеозапись с призывом омбудсмена опубликована в Telegram-канале «Народного фронта».

«Предприниматели, сегодня тыл – это мы. Поможем вместе со мной и ОНФ. «Все для победы» – это проект по поддержке бойцов и мирных жителей. Обращаюсь к производителям, ретейлерам, поставщикам продуктов питания, бытовых принадлежностей, всего самого необходимого, заходите на сайт pobeda.onf.ru и помогайте вместе с нами. Наша с вами помощь приблизит день победы», – сказала Минеева.

Ранее участники президентского молодежного движения «Молодежка ОНФ» начали помогать выстраивать взаимодействие между высшими учебными заведениями Москвы и Херсонской области.