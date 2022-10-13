«Молодежка ОНФ» занялась налаживанием сотрудничества московских и херсонских вузов

«Молодежка ОНФ» занялась налаживанием сотрудничества между московскими и херсонскими вузами

Участники президентского молодежного движения «Молодежка ОНФ» начали помогать выстраивать взаимодействие между высшими учебными заведениями Москвы и Херсонской области.

Первая онлайн-встреча руководства четырех вузов, организованная при поддержке депутата Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководителя «Молодежки ОНФ», главы гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игоря Кастюкевича прошла в четверг.

Ректоры и преподаватели Московского государственного областного университета (МГОУ), Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ), Херсонского аграрного и Херсонского технического университетов обсудили перспективы сотрудничества.

Столичные вузы имеют серьезный опыт научной и воспитательной работы, которыми и готовы поделиться с коллегами из Херсона. А преподаватели херсонских вузов в свою очередь осваивают стандарты высшего образования России, так что помощь московских коллег им необходима.

Херсонские преподаватели рассказали, что столкнулись с серьезными проблемами. Прежнее руководство уничтожило всю технику. Кроме того, украинское и российское законодательство в сфере высшего образования находятся на разных уровнях. «Нам нужна методическая помощь, помощь с учебными программами. Студентов в этом году у нас много. И конечно, подобные встречи для нас очень важны», – заметила ректор Херсонского аграрного университета Евгения Чернышева.

О необходимости поддержки говорили и преподаватели Херсонского технического университета, отмечается в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Московские коллеги выразили готовность оказать любую поддержку и попросили херсонских преподавателей подготовить список первоочередных нужд, который они проработают в оперативном порядке.